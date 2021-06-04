Тихановская считает "интервью" Протасевича результатом пыток

Экс-кандидат на президентских выборах в Беларуси, одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская уверена, что "интервью" блогера Романа Протасевича, показанное государственным телеканалом ОНТ, было записано под пытками. "С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно", - заявила она в пятницу, 4 июня, в Варшаве.

По ее словам, в последнее время появилось много видеороликов, в которых белорусские оппозиционеры обвиняли самих себя и раскаивались в своих поступках. Тихановская убеждена, что все эти записи делались с применением насилия и поэтому звучащие в них высказывания не имеют никакого значения. "Задача политзаключенного - выжить", - подчеркнула она.

В интервью агентству Reuters белорусский политик призвала Евросоюз, Великобританию и США к совместным шагам, которые бы оказали давление на многолетнего правителя страны Александра Лукашенко. Светлана Тихановская рассчитывает на то, что эта тема будет обсуждаться странами G7 в ходе встречи в английском Корнуолле 11-13 июня.

В ходе полуторачасового видео, аранжированного гостелевидением под интервью и показанном накануне вечером, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого задержали в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в Беларуси, раскритиковал членов Координационного совета для передачи власти и Светлану Тихановскую. Кроме того, Протасевич ответил утвердительно на вопрос ведущего об уважении к десятилетиями правящему в республике Александру Лукашенко.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске. Самолет был посажен после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося ложным. Были задержаны двое пассажиров - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая согласовали санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

Главы МИД стран "большой семерки" и верховный представитель ЕС по внешней политике осудили арест Протасевича. Бывший сопредседатель германской партии "Союз-90"/"зеленые", глава парламентского комитета по транспорту и цифровой инфраструктуре Джем Оздемир (Cem Özdemir) взял шефство над задержанным в аэропорту Минска блогером.

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