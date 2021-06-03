Россия и Беларусь расширяют сотрудничество их спецслужб

Спецслужбы России и Беларуси договорились расширять сотрудничество в ответ на "агрессивную политику США и стран Запада". "Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Службы внешней разведки (СВР) России в четверг, 3 июня, по итогам рабочей встречи в Витебске между директором СВР Сергеем Нарышкиным и председателем КГБ Беларуси Иваном Тертелем.

В документе критикуются предполагаемые попытки Запада дестабилизировать политическую и социально-экономическую ситуацию в России и Беларуси. Аналогичные заявления в прошлом делал и правитель Беларуси Александр Лукашенко, который оказался в глубокой изоляции на мировой арене после президентских выборов в августе 2020 года, омраченных обвинениями в масштабной фальсификации результатов голосования.

Зависимость белорусского руководства от России усилилась на фоне новых санкций Запада, введенных после посадки в Минске самолета Ryanair и задержания находившегося на этом самолете белорусского блогера Романа Протасевича. Россия и Беларусь с 1999 года тесно сотрудничают друг с другом в сфере экономики и обороны в рамках союзного государства. Москва, однако, уже долгое время добивается более тесной интеграции двух государств.

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