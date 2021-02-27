Советник Тихановской: "Режим Лукашенко - террористический"

Какие санкции могут остановить репрессии в Беларуси, как освободить политзаключенных в стране, почему Владимир Путин поддерживает Александра Лукашенко, рассказал в интервью DW Франак Вечерко, советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

DW: В Евросоюзе (после перехвата Минском самолета Ryanair. - Ред.) с рекордной скоростью приняли санкции, касающиеся воздушного пространства Беларуси. Обсуждаются ответные меры в экономике. Какие санкции могут остановить репрессии в Беларуси?

Франак Вечерко: Самое главное, чтобы санкции были приняты всеми сторонами, чтобы там была позиция и Европейского Союза, и Канады, и США, и Великобритании, чтобы эти санкции приняли быстро, чтобы не надо было их ждать три-шесть месяцев. Они должны ударить по тем, кто помогает удерживаться режиму Лукашенко. Это нефтехимической комплекс, это калийка, транзит газа, а также все те олигархи, которые финансируют напрямую или косвенно режим Лукашенко. Это чиновники, министры, сотрудники Управления делами президента и Резервного фонда президента. Это силовики, судьи, прокуроры, которые принимают участие в репрессиях против мирного населения, начальники колоний, где находятся политические заключенные. Списки должны включать не 80 фамилий, а сотни фамилий.

Франак Вечерко во время интервью Ольге Капустиной

- Вы как советник Светланы Тихановской уже несколько месяцев добивались более жестких санкций. Но только сейчас, после задержания Романа Протасевича, после инцидента с самолетом такие санкции кажутся реальными. Потребовалось такое событие, чтобы Евросоюз опомнился?

- Да, раньше белорусский кризис был внутренней проблемой. Режим насиловал и убивал своих людей. Когда остановили самолет со 120 пассажирами из 17 стран, в том числе Евросоюза, летевший между двумя столицами Евросоюза, это стало международной проблемой. Это стало проблемой безопасности всей Европы. Это был такой тревожный звоночек, и после девяти месяцев с начала всего этого кошмара мир опомнился.

И слава Богу! Лучше поздно, чем никогда. Теперь мы точно знаем, что режим Лукашенко - террористический. Теперь на Западе точно понимают, что на Лукашенко нужно налагать санкции, его невозможно переучить. Это диктатор, тиран, и с ним надо вести себя максимально жестко.

DW: Сейчас Беларусь вернулась на повестку дня во всем мире. Вы пытаетесь эту ситуацию использовать?

- Конечно. Самое важное, что есть политическая воля принимать сильные решения. Светлана Тихановская общается с мировыми медиа, телеканалами, СМИ, премьерами и министрами. Каждый день это десятки встреч, звонков, интервью. Это дает шанс белорусам выйти из затяжного кризиса. Мы должны использовать это внимание к Беларуси, чтобы остановить насилие и освободить политзаключенных.

DW: Как это сделать?

- Через давление на режим. Самое главное - мы не должны допустить торговли политзаключенными, того, что было после 2006 года и после 2010 года. Тогда Лукашенко обменивал часть политзаключенных на отмену санкций, а потом обманывал всех, снова рулил до следующих президентских выборов. Теперь нужно освобождать всех и сразу. Все должны иметь возможность безопасно вернуться домой - и те, кто в тюрьмах, и те, кто вынужденно за границей. Лукашенко уже не обманет ни мир, ни нас. Теперь все знают, что с Лукашенко невозможно иметь дело. Тот, кто встретился с Тихановской, никогда уже не пожимает руку Лукашенко.

DW: Но ведь прямо сейчас Александр Лукашенко находится на встрече в Сочи с Владимиром Путиным…

- Кремль пока поддерживает Лукашенко - и материально, и морально. Это помогает Лукашенко удерживать власть. Кремлю выгодно с ним работать, он предсказуемый. Наверное, в Беларуси сейчас нету более пророссийского политика, чем Лукашенко.

Но я думаю, что чем дальше Кремль поддерживает Лукашенко, тем меньше у него сторонников в Беларуси. Когда будут наложены санкции на транзит газа, то Лукашенко даже как место для размещения трубы тоже становится невыгодным. Я думаю, что Россия будет тоже искать выходы из кризиса. Не знаю, сможет ли Москва сыграть какую-то конструктивную роль. Пока что они поддерживают Лукашенко в самых странных ситуациях. Но мы все же надеемся, что здравый смысл возьмет верх и они поймут, что надо искать пути выхода. А путь выхода из кризиса лежит только через новые выборы.

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