СМИ ФРГ о встрече Путина и Лукашенко: Угроза для ЕС или повод для оптимизма?

Итоги переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи и договоренность о перечислении Беларуси второго транша в 500 млн долларов российского государственного кредита вызвали широкий резонанс в немецких СМИ. На каких условиях Путин предоставляет Лукашенко деньги? Как повлияет это решение на дальнейшую судьбу Беларуси, и как следует реагировать Евросоюзу? Подробности - у DW.

ЕС ограничен в мерах воздействия на Беларусь

В эти дни переписывается политическая карта восточной части Центральной Европы,пишет обозреватель газеты Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршал (Christoph von Marschall): решается судьба Беларуси, за будущее которой ведут борьбу ЕС и Россия. В одном случае речь идет о "свободе и суверенитете", в другом - о "возврате к империи с отказом от самоопределения и, в конечном счете, от государственности", считает автор комментария.

Экономически Лукашенко очень зависит от России, напоминает фон Маршалл, "поэтому на встречу с Путиным он поехал в качестве просителя". Москва же, в свою очередь, давно стремится к созданию Евразийского экономического союза в противовес ЕС.

Лукашенко экономически зависит от Путина

"У Евросоюза, который в последние недели ужесточил санкции против Лукашенко, варианты действий ограничены: дальнейшее усиление давления повысит зависимость Лукашенко от Путина. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже предупредил, что эскалация может привести к российской аннексии Беларуси", - пишет немецкий журналист.

Поглощение Беларуси Россией "кардинально изменит карту Европы", предупреждает Кристоф фон Маршал. "На восточной границе НАТО и ЕС опустится новый железный занавес. Российские войска окажутся прямо у границ всех трех балтийских стран и Польши. Существование Украины будет крайне неустойчивым - страна будет с трех сторон заблокирована Россией", - прогнозирует обозреватель Der Tagesspiegel. Поэтому Евросоюзу, считает он, "давно пора найти средства для эффективного противодействия Путину".

Лукашенко больше не лавирует между Западом и Востоком

Путин знает, что Лукашенко находится под сильным экономическим давлением, не в последнюю очередь - из-за новых санкций ЕС, пишет Кристина Нагель (Christina Nagel), комментатор Tagesschau, информационной программы первого канала немецкого телевидения ARD. И "старший брат", по ее словам, снова обеспечил Лукашенко спасительную "капельницу".

Лукашенко выбрал курс на сближение с Россией?

Немецкая журналистка указывает, что Путин еще в феврале "явно не случайно подчеркнул зависимость Минска от Москвы". "Россия остается крупнейшим экономическим партнером Беларуси. Обеспечивая почти 50 процентов инвестиций, мы являемся крупнейшим инвестором. Российские компании вложили в белорусскую экономику более четырех миллиардов долларов США", - напомнил тогда российский президент.

"Договорившись о втором транше кредита в 500 млн долларов, который Москва предоставит Минску, Путин может потребовать от Лукашенко услугу за услугу. Так что на данный момент успешному лавированию Лукашенко между Востоком и Западом пришел конец", - резюмирует Кристина Нагель.

"Проблему Лукашенко", не исключено, можно решить с помощью Путина

О чем на самом деле говорили на переговорах Путин и Лукашенко, доподлинно неизвестно. Но обнародованные итоги их встречи позволяют испытывать "очень осторожный оптимизм", считает комментатор Deutschlandfunk Флориан Келлерман (Florian Kellermann). Российский кредит Беларуси в размере 500 миллионов долларов и увеличение числа рейсов в Россию белорусской авиакомпании Belavia - хорошие новости, уверен журналист: они говорят о том, что "между Путиным и Лукашенко не царит атмосфера полного взаимопонимания, даже если их фотографии на борту яхты и пытаются заставить нас поверить в обратное".

Дело в том, объясняет далее обозреватель Deutschlandfunk, что "этих денег белорусскому диктатору хватит не больше, чем на два месяца, - особенно если ЕС введет санкции против крупных государственных предприятий. Да и заявление главы Belavia тоже заставляет задуматься - авиакомпания по-прежнему не будет летать в Крым: для этого Беларуси пришлось бы признать аннексированный полуостров частью России. Очевидно, Путин не смог договориться с Лукашенко даже об этой уступке".

По мнению немецкого комментатора, итоги переговоров Путина и Лукашенко свидетельствуют о том, что "российский президент, похоже, все еще не уверен, стоит ли связывать себя обязательствами с диктатором в соседней стране". А это, в свою очередь, позволяет надеяться на то, что, что "проблему Лукашенко", не исключено, все еще можно решить с помощью Путина". С решением по Беларуси, полагает Флориан Келлерман, Путин не будет торопиться, как минимум, до 16 июня - даты, на которую назначена его встреча с президентом США Джо Байденом. Тем более, что последний уже заявил, что хочет обсудить этот вопрос на переговорах в Женеве. Автор комментария допускает, что "Путин может использовать свое решение о поддержке Лукашенко - или отказ от нее - в качестве главного козыря" на переговорах с Байденом.

У Евросоюза в этой ситуации, по мнению немецкого журналиста, "есть два пути, по которым следует идти одновременно: это диалог с Россией и усиление давления на Лукашенко". Под последним комментатор Deutschlandfunk подразумевает "санкции, которые действительно ударят, прежде всего, по самому Лукашенко".

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