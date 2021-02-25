Путин и Лукашенко договорились о втором транше кредита в 500 млн долларов

Президент России Владимир Путин и правящий в Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров в Сочи обсуждали предоставление Минску 500 млн долларов США (в пересчете - 410 млн евро). Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в субботу, 29 мая. Речь идет о втором транше российского госкредита. По сведениям Telegram-канала "Пул Первого", который связывают с пресс-службой Лукашенко, вопрос о перечислении средств "окончательно решен".

Правительство России в декабре 2020 года одобрило предоставление Беларуси кредита в 1 млрд долларов США для погашения и обслуживания белорусского госдолга. Первый транш в 500 млн долларов был переведен Минску в том же месяце.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС

23 мая белорусские власти вынудили самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершить посадку в Минске, заявив, что лайнер заминирован. При этом для сопровождения гражданского борта в небо подняли истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси, вооруженный ракетами класса "воздух-воздух". После посадки в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, россиянка Софья Сапега.

Инцидент с лайнером Ryanair стал одной из главных тем саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая. По его итогам были согласованы санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

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