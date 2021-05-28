Белорусы в Берлине: "Путин, руки прочь от Беларуси!"

"Внутренний террор в Беларуси перерос в международный терроризм. Как никогда требуется наша сплоченность и солидарность". Призыву организации Razam (Вместе) - объединения, представляющего интересы белоруской диаспоры, последовали в субботу, 29 мая, сотни проживающих в Берлине и других немецких городах не только белорусов, но и россиян, поляков, граждан стран Балтии и других государств. Были среди участников демонстрации и выступавших на митинге и немцы, которым небезразлично происходящее в Беларуси.
Razam - первое объединение белорусской диаспоры
Берлинскую акцию организовал основатель объединения Razam Антон Нядзелька. Родом он из Минска, учился в Германии на факультете информатики и теперь работает программистом на одной из немецких фирм.
Антон Нядзелька
"Мы создали наше объединение в августе прошлого года для того, чтобы, с одной стороны, помогать людям в Беларуси, а с другой - знакомить немцев с белорусской культурой и образом жизни, содействовать взаимному общению, повышению уровня знаний друг о друге", - рассказал Антон корреспонденту DW перед началом акции, когда ее участники только собирались на площади Потсдамер платц в самом центре немецкой столицы - том месте, где три десятка лет назад еще стояла Берлинская стена.
Сейчас, правда, Антону и его соратникам не до культуры и науки. "Мы поддерживаем контакты с белорусскими политзаключенными, - говорит он, - собираем пожертвования и перечисляем деньги их семьям в Беларусь, помогаем людям, которые вынуждены оттуда бежать, а здесь мы распространяем информацию о том, что на самом деле происходит в этой стране, объясняем ситуацию, обращаемся к правительствам стран ЕС".
"Мы/Я - Роман Протасевич"
Пока мы беседовали с Антоном, на Потсдамер платц приходили и приходили люди. Одни держали в руках бело-красно-белые флаги, другие - самодельные плакаты. На многих было написано: "Мы/Я - Роман Протасевич" и "Мы/Я - Софья Сапега".
"Хунта Лукашенко похитила молодых людей, это настоящий киднеппинг, совершенный властью, это ужасное преступление режима, это бандиты", - говорит в телекамеру DW женщина, держа в руках два плаката. На одном - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, на другом россиянка Софья Сапега, подруга Романа, летевшая вместе с ним из Афин в Вильнюс в самолете Ryanair, угнанном белорусскими властями в Минск.
"Лукашенко - террористический лидер без народа"
"Лукашенко! Твое время закончено. Ты уже черное пятно в истории!", - такой самодельный рукописный плакат держала в руках женщина, накинувшая на плечи бело-красно-белый флаг. А рядом стоял пожилой мужчина тоже с самодельным плакатом, но написанным по-немецки: "Лукашенко - террористический лидер без народа". Многие держали в руках плакаты с именами политических заключенных, была и широкая растяжка, на которой уместились 450 фотографий участников белорусских протестов, брошенных за решетку. Из динамика, установленного в открытом багажнике хэтчбека Lexus, играла музыка.
От Потсдамер платц до посольства России в Берлине
В районе полудня полиция перекрыла движение на Потсдамер платц, и участники акции двинулись по Эбертштрассе в сторону Бранденбургских ворот. Сразу за мемориалом жертвам Холокоста колонна повернула направо, прошла по Беренштрассе в "тылу" российского посольства, обогнула квартал и вышла к парадному фасаду посольства на бульваре Унтер-ден-Линден.
На митинге перед российским посольством
Здесь состоялся центральный митинг акции. На нем выступали не только белорусские правозащитники, но и представители российской диаспоры. Например, Дарья, представляющая организацию "Demokratie Я" - инициативу русскоязычных гражданских активистов.
"Это очень важно, что российская и белорусская диаспора выходят сегодня вместе, - говорила она. - Я знаю, что такие демонстрации проходят по всему миру, в Европе, в Америке, в Канаде, а сегодня более чем в 10 немецких городах мы тоже вместе выходим на улицу. Важно, чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы белорусская и российская диаспоры совместно боролись против террора Лукашенко и против террора Владимира Путина".
Участники митинга скандировали то "Россия будет свободной!", то "Жыве Беларусь!", требовали "Руки прочь от Беларуси", имея в виду поддержку, которую Кремль оказывает белорусскому режиму.
Митинг у представительства Еврокомиссии
От российского посольства демонстранты переместились дальше по Унтер-ден-Линден к представительству Европарламента и Еврокомиссии в Берлине. Здесь состоялся заключительный митинг, главной темой которого стало требование ввести более жесткие санкции ЕС против режима Александра Лукашенко.
Акция закончилась у представительства Еврокомиссии в Берлине
Выступавшие требовали не только персональных санкций против него самого и других ответственных за репрессии, но и секторальных экономических санкций. "Белорусы готовы потерпеть, если от таких санкций ЕС пострадают и они, - говорил один оратор. - Это все равно лучше, чем жить под гнетом диктатуры". Другой призывал к бойкоту всех фирм, будь то немецких или российских, имеющих коммерческие связи в Беларуси. Третий резко критиковал Евросоюз. "Первые санкции, которые ввел ЕС, были просто смехотворными, - говорил он. - С секторальными санкциями Евросоюз все еще медлит. Польша и то делает больше, принимает больше беженцев из Беларуси. Европа должна, наконец, проснуться!"
Митинг в Берлине закончился минутой молчания - в память о тех, кто погиб в ходе столкновений с белорусскими силовиками, умер от пыток или побоев в тюрьме или покончил в заключении с собой.
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Автор: Галина Петровская