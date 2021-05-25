Тихановская призвала Запад не препятствовать бегству белорусов из страны

После принудительной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска и последовавших за ней санкций ЕС лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала европейцев не препятствовать выезду людей из Беларуси. "У белорусов больше нет возможности убежать из страны, если они хотят скрыться от режима", - заявила она агентству AFP в среду, 26 мая.

Одновременно Тихановская поддержала меры ЕС в отношении властей в Минске и назвала их "разумными". "Мы работаем над возможностями экстренной эвакуации", - отметила она далее. Главный оппонент правителя Беларуси Александра Лукашенко призвала ввести санкции в отношении всех, кто участвовал в перехвате самолета и задержании журналиста и блогера Романа Протасевича и его девушки - "судей, прокуроров, милицию, спецподразделения и каждого, кто участвовал в захвате и всех, кто несет ответственность за то, что произошло с самолетом".

Перехват самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича

23 мая после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, которого до аэропорта Минска сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси, вооруженный ракетами класса "воздух-воздух", силовики арестовали находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу, гражданку РФ, Софью Сапегу. Протасевича - сооснователя Telegram-канала Nexta и администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" - обвиняют в организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

За принуждение к посадке в Минске самолета и арест Протасевича и Сапеги 24 мая участники саммита ЕС ввели санкции в отношении Беларуси. Всех авиаперевозчиков Евросоюза призвали избегать перелетов над территорией Беларуси. Другой штрафной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.

Смотрите также: