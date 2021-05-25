Можно ли сравнивать угон Ryanair в Минск с посадкой Моралеса в Вене?

Тот факт, что пилота ирландского самолета обманом и угрозой заставили приземлиться в Минске, эксперты называют беспрецедентным: в истории международного воздушного права подобного еще не случалось.
Едва стали известны первые детали принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, выполнявшего рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, как в социальных сетях, мировой прессе, а также некоторые политики стали вспоминать об инциденте 2013 года, когда президенту Боливии Эво Моралесу пришлось совершить незапланированную посадку в Вене по пути из Москвы домой.
Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook, напомнив об этом инциденте, решительно отвергла возмущенную реакцию Запада. "Либо должно шокировать все, - написала она. - Либо не должно шокировать аналогичное поведение других".
Тем самым, кстати, МИД РФ фактически опроверг и официальную версию минских властей о якобы имевшейся террористической угрозе.
Не только западные, но и многие российские СМИ эту версию ни в грош не ставят, откровенно пишут о том, что самолет Ryanair "перехватили" и посадили в Минске с одной-единственной целью: арестовать оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича. Если бы информация о бомбе на борту была не сфабрикованной, логичнее было бы посадить самолет в ближайшем аэропорту, которым в тот момент был уже в Вильнюсе, а не в Минске.
Маршрут рейса FR4978: до Вильнюса было уже ближе, чем до Минска
К тому же в самолете, очевидно, находились несколько агентов белорусских (и/или российских) спецслужб. "Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько сотрудников КГБ", - сказал глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири в интервью радиостанции Newstalk. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени в интервью телеканалу RTE таже предположил, "что другие люди, покинувшие самолет, были агентами секретных служб. Мы не знаем, из какой они страны, но очевидно, что они связаны с белорусским режимом".
Сотрудники российских спецслужб оказались под подозрением потому, говорят западные эксперты, что в Греции, где нет даже посла Беларуси, у белорусского КГБ слишком слабая инфраструктура и без помощи "друзей" было бы не обойтись.
Но вернемся к инциденту с самолетом Моралеса. 2 июля 2013 года президент Боливии возвращался домой из Москвы с конференции стран-экспортеров газа на небольшом частном самолете Dassault Falcon 900 FAB-001. Он уже некоторое время был в воздухе, когда пилотам сообщили, что Франция, Италия, Испания и Португалия закрыли для него свои воздушные пространства. Топлива, чтобы вернуться во Внуково, могло не хватить, поэтому экипаж запросил экстренную посадку в Вене.
Считается, что именно на это и расчитывали американские спецслужбы, которые подозревали, что Моралес вывезет на своем президентском борту из Москвы в Боливию Эдварда Сноудена, а потому и надавили на своих европейских партнеров по НАТО. Сноудена на борту не оказалось, Моралеса в аэропорту навестил тогдашний президент Австрии Хайнц Фишер, инцидент быстро замяли.
Этот случай вспоминает не только Мария Захарова, но и, например, внешнеполитический эксперт фракции посткоммунистической Левой партии в бундестаге Грегор Гизи (Gregor Gysi). "Тот, кто вчера сам нарушал международное право, не может сегодня убедительно обвинять другого в том, что он также нарушает международное право", - заявил он, имея в виду в первую очередь США. Но Гизи далек от того, чтобы оправдывать действия минских властей: перехват самолета Ryanair и арест находившегося на его борту Романа Протасевича он однозначно называет "актом государственного воздушного пиратства".
В отличие от многих других генеральный директор Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов не склонен проводить прямые параллели между вынужденной посадкой президента Моралеса в Вене и перехватом пассажирского лайнера в воздушном пространстве Беларуси.
"Инцидент с президентским самолетом вызвал большой резонанс, но резонанс был купирован, потому что Сноудена не было на борту. В данном случае это не президентский борт, но поскольку человека сняли и, по всей видимости, задержали - считать инцидент исчерпанным нельзя", - заявил Кортунов в интервью РБК.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин также не сомневается, что самолет Ryanair посадили в Минске исключительно для того, чтобы арестовать Протасевича. Эту историю он называет "одиозной" и с негативными последствиями для России. "Конечно, как мне кажется, она (история - Ред.) создает проблемы не только Белоруссии, но и России, которую воспринимают как защитницу интересов Белоруссии в создавшейся ситуации, - цитирует Затулина "Газета.ру".
Фундамент международного права в этой сфере составляет подписанная еще в 1944 году Чикагская конвенция о международной гражданской авиации, к которой уже присоединились около 200 стран, в том числе, Беларусь.
Согласно этой конвенции, все ее подписавшие государства обладают полным и исключительным суверенитетом в своем воздушном пространстве. Это значит, что в принципе любое государство может потребовать посадки самолета на своей территории, если его дальнейший полет представляет собой угрозу безопасности авиаперевозок.
Таким правом, например, воспользовались власти Великобритании в 2014 году, подняв в воздух истребитель и заставив сесть в Манчестере самолет авиакомпании Qatar Airways, на борту которого якобы находилась бомба. Позднее выяснилось, что тревога была ложной. Тогда, однако, никому и в голову не пришло, что информацию о бомбе сфабриковали сами власти.
Были, правда, и случаи, когда власти тех или иных стран сажали иностранные самолеты на своей территории, чтобы арестовать пассажиров. Полвека назад ливийские истребители посадили британский пассажирский лайнер, чтобы задержать двух повстанцев из Судана.
В 2010 году иранские ВВС заставили приземлиться кыргызский Boeing 737, летевший из Дубая в Бишкек, чтобы задержать и позднее казнить лидера суннитской террористической организации "Джундаллах". В октябре 2016 года украинские диспетчеры вернули в киевский аэропорт Жуляны самолет "Белавиа". С борта сняли одного из пассажиров - гражданина Армении. В тот же день, правда, его отпустили, и следующим рейсом он вылетел в Минск.
Случай с самолетом Ryanair эксперты по международному праву называют уникальным и пока воздерживаются от того, чтобы обвинять власти Беларуси в нарушении Чикагской конвенции. Директор Института воздушного и космического права в Кельне Штефан Хобе (Stephan Hobe) считает такое нарушение "возможным", но до настоящего времени беспрецедентным. "То, что пилота принуждают (к посадке - Ред.) обманом и угрожая боевым самолетом, это уникальный факт", - сказал Хобе в интервью FAZ. По его оценке, это больше похоже на угон.
Если в Международной организации гражданской авиации сочтут, что Беларусь нарушила Чикагскую конвенцию (пока там говорят только о возможном нарушении), то встанет вопрос о том, кто будет подавать иск. Это могут быть и Греция с Литвой как страны отправления и назначения, и Ирландия как "родина" Ryanair. Ответчиком, скорее всего, будет правительство Беларуси. Такого прецедента в гражданской авиации тоже еще не было.
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