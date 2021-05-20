Задержание Протасевича и посадка Ryanair в Минске. Что пишут СМИ в ФРГ

Berliner Zeitung: Бомба в самолете - повод для задержания Протасевича
"Посадка в Минске самолета компании Ryanair, к которой вынудили экипаж белорусские власти, крайне проблематична. Ведь угроза взрыва на борту самолета бомбы - всего лишь предлог для задержания оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича", - пишет в своем комментарии для газеты Berliner Zeitung журналист Михаэль Майер (Michael Maier). Уголовное преследование оппозиционных журналистов, активистов и критиков власти приобрело в Беларуси чудовищный масштаб, подчеркивает он, напоминая, что в начале недели в Беларуси был принят закон, согласно которому освещение акций протеста в стране грозит наказанием.
Роман Протасевич до задержания
"Роман Протасевич - политический заключенный. Авторитарные режимы, такие как режим Лукашенко, применяют против политзаключенных диффамационную терминологию, называя их высказывания и публикации "экстремистскими", а их самих - "террористами". Абсолютно очевидно, что Протасевич в такой ситуации не может надеяться на соблюдение прав человека и следствие, проводимое в соответствии с принципами правового государства", - пишет Михаэль Майер. Поэтому первым требованием со стороны западного сообщества должно стать освобождение Протасевича: "Германия должна предложить ему политическое убежище. А ЕС необходимо пригласить в Европу всех тех, кто страдает от репрессий в Беларуси. Ведь система государственного произвола ничего не боится больше, чем перспективы свободы для своих граждан и диссидентов".
Taz: Беларусь не могла обойтись без помощи спецслужб РФ
"Похищение самолета компании Ryanair - однозначный сигнал диктатора Лукашенко. Он означает, что тот, кто все еще хочет летать через территорию Беларуси, подвергает риску себя и тех, с кем вместе летит, - пишет журналист издания taz Бернхард Класен (Bernhard Clasen). - Не исключено, что истребитель-перехватчик, который был послан за самолетом Ryanair, мог осуществить свои угрозы и открыть огонь, если бы пилоты не согласились выполнить требование и посадить самолет в аэропорту Минска".
Журналист taz считает, что после этого случая авиакомпаниям должно быть запрещено летать над территорией Беларуси, и это в интересах самих же пассажиров, жизни которых не должны подвергаться риску.
"За этим брутальным актом похищения самолета, организованным белорусским государством, кроется еще один сигнал", - пишет немецкий журналист. После того как Лукашенко подверг преследованиям и заставил замолчать всех более-менее успешных своих оппонентов и критиков, активистов, правозащитников, оппозиционеров, журналистов внутри страны, его внимание переключилось на тех, кто успел покинуть Беларусь и находится за границей: "Одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская, которая неделю назад летела тем же маршрутом из Греции, в будущем должна очень детально изучать весь путь, прежде чем покупать билет на самолет. Иначе она может стать следующей, кто вопреки своей воле окажется в минском аэропорту".
Сложно представить, что такого рода похищение самолета Беларусь осуществила самостоятельно, уверен Бернхард Класен: "Лишь немногие знали о том, что Роман Протасевич находится в Греции. Для подобной операции спецслужбам необходима соответствующая инфраструктура. Беларусь, у которой в Греции нет даже посла, вряд ли обладает ею. Поэтому можно исходить из того, что помощь ей оказал "старший брат" - ФСБ РФ".
Лукашенко научился у Путина, пишет далее в своем комментарии автор taz. "У России есть опыт обращения с оппозиционерами, которые находятся за границей. Отравленный полонием в 2006 году Александр Литвиненко, убитый в Вене в 2009 году Умар Исраилов - противник главы Чечни Рамзана Кадырова, еще один оппонент Кадырова - Шамиль Солтамурадов, депортированный из ФРГ в РФ в 2018 году и приговоренный там к 17 годам лишения свободы, наглядно демонстрируют, что Александр Лукашенко следует российскому примеру преследовать критиков режима и за границей". Для Германии, по мнению Бернхарда Класена, это означает, что страна должна защитить людей, бежавших от преследований белорусского режима, "даже если это приведет к тому, что мы должны будем дороже платить за авиаперелеты, если самолеты не будут летать над территорией Беларуси".
Die Welt: Лукашенко пересек красную линию - ЕС должен ввести санкции
Лукашенко пересек красную линию, это было очевидно еще до начала саммита ЕС, пишет корреспондент газеты Die Welt Тобиас Кайзер (Tobias Kaiser): "Белорусские власти не только вынудили к посадке в Минске самолет Ryanair, чтобы задержать оппозиционного журналиста, находящегося на борту. Этим маневром они захватили не только самолет, но и саммит глав государств и правительств 27 стран ЕС. Пандемия коронавируса, защита климата, отношения с Россией - из-за Беларуси все темы были отодвинуты на второй план".
Вынужденная посадка самолета в Минске за день до саммита ЕС стала огромнейшей ошибкой Александра Лукашенко, считает немецкий журналист: "Ведь когда главы стран и правительств ЕС собрались на свою встречу, возмущения действиями Беларуси были еще настолько свежи, что государства-члены Евросоюза в непривычном для себя единстве согласовали санкции против режима Лукашенко да еще и в такой форме, которой ранее еще не существовало".
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Активисты "Страны для жизни"
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.