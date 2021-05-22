 Эксперт: Минску придется доказать, что он получил сведения о бомбе в самолете | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 24.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Эксперт: Минску придется доказать, что он получил сведения о бомбе в самолете

Каким образом Беларусь нарушила международное воздушное право, вынудив приземлиться в Минске самолет Ryanair, и каких последствий ей стоит опасаться? Интервью DW с немецким экспертом Эльмаром Гимуллой.

Самолет Ryanair после вынужденной посадки в Минске

Самолет Ryanair после вынужденной посадки в Минске

Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следующий по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало ложное сообщение о заложенной на борту бомбе. Среди пассажиров находился администратор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали сразу после посадки самолета.

В Европе инцидент с Ryanair назвали "актом государственного терроризма и захвата гражданского самолета". О том, насколько допустимо вынуждать самолет к посадке с точки зрения международного воздушного права и какие санкции могут ожидать государство в случае его нарушения, DW поговорила с немецким экспертом в области авиационного права профессором Эльмаром Гимуллой (Elmar Giemulla).

DW: Может ли государство вынудить к посадке гражданский самолет международной авиакомпании? Насколько это допустимо с точки зрения международного воздушного права?

Эльмар Гимулла: Беларусь является государством-участником Чикагской конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944 года, действующая с 1947 года, участниками которой в настоящее время являются 193 государства. - Ред.) с 1993 года.

Эксперт в области авиационного права Эльмар Гимулла

Эксперт в области авиационного права Эльмар Гимулла

Согласно статье 5, договаривающиеся государства соглашаются, что все воздушные суда, не занятые в регулярных международных воздушных сообщениях, имеют право на беспосадочные перелеты через их территорию. Однако в статье 5 есть оговорка, предусматривающая, что любое государство-участник оставляет за собой право требовать совершения посадки. Именно на нее, по всей видимости, и будет ссылаться Беларусь, тем более, что в положении не указаны конкретные условия для реализации этой оговорки. Но, разумеется, эта оговорка не дает карт-бланш для произвола, а должна соответствовать духу соглашения.

- В каких случаях можно потребовать от экипажа международного рейса совершить непредусмотренную полетом посадку?

- Во-первых, надо понимать, что вынужденная посадка всегда представляет собой угрозу для безопасности воздушных полетов и выходит за рамки обычных и ожидаемых процедур. Необходимо выяснить, какое влияние на экипаж Ryanair могло оказать объявление о том, что на борту находится бомба (я исхожу из того, что пассажиров проинформировали об этом уже после приземления). В любом случае, создавшееся при этом напряжение, безусловно, представляет собой угрозу безопасности для полета.

Этот риск может быть оправдан только тогда, когда вынужденная посадка позволяет избежать гораздо большего риска для безопасности воздушных полетов, например, военной эскалации или взрыва бомбы. В данном случае дело обстояло совсем иначе.

- Но ведь белорусские власти могут сказать, что они вынудили самолет к посадке после того, как получили информацию о бомбе на борту.

- Они могут так сказать, но тогда им придется это доказать, предоставить конкретные данные: что это была за информация, от кого она поступила. Сказать, что они получили ее от спецслужб, будет недостаточно. И если у Беларуси нет ничего, что она могла бы выложить на стол, чтобы подтвердить свою версию, ей придется трудно.

Присутствие на борту самолета блогера не было угрозой, которую необходимо было немедленно устранить, да еще и таким радикальным способом, как вынужденная посадка. Тем самым Беларусь нарушила условия Чикагской конвенции.

Иными словами, этот инцидент - не что иное, как организованный государством угон самолета. И это также нарушение Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года, к которой Беларусь уже присоединилась в 1971 году.  Таким образом, вынужденная посадка самолета Ryanair не только незаконна с точки зрения международного права, но является также преступным деянием.

- Предусмотрены ли какие-либо правовые последствия за подобные грубые нарушения?

- Прежде всего, должна будет отреагировать Международная организация гражданской авиации (ICAO), к которой Беларусь присоединилась, подписав Чикагскую конвенцию. В соответствии со статьей 54 этого договора инцидент должен прояснить Совет ICAO - один из руководящих органов этой структуры (вторым является Ассамблея). Совет обязан попросить белорусское правительство сделать заявление, а затем доложить Ассамблее об этом инциденте и его причинах, и тогда Ассамблея ICAO может наложить на Беларусь санкции, вынести выговор или принять какое-то другое решение.

Еще одна возможность заключается в том, что ирландское правительство - Ryanair, в конце концов, является ирландской авиакомпанией - в соответствии со статьей 84 Чикагской конвенции подаст в ICAO иск на белорусское правительство и потребует разъяснений. Ну, и, кроме того, сама авиакомпания Ryanair, которая понесла убытки в результате вынужденной посадки, может обратиться в суд и потребовать от белорусского правительства возмещения ущерба.

- Насколько высока вероятность того, что Беларусь будет исключена из Международной организации гражданской авиации?

- Исключение из Международной организации гражданской авиации - это крайняя мера, и ICAO практически никогда не прибегает к ней. Единичный случай не является причиной для исключения - даже если речь идет о, несомненно, серьезном нарушении. Очень вероятно, что Ассамблея сделает Беларуси предостережение, что в случае повторения подобного инцидента страна будет исключена из ICAO. Со стороны белорусского правительства было бы опрометчиво не прислушаться к этому, потому что если это произойдет во второй раз, у них уже не будет шансов. А исключение из ICAO означает, что стране будет крайне сложно осуществлять международные воздушные перевозки. И она, по сути, оказывается в самоизоляции.

- Может ли ICAO наложить какие-то санкции на белорусского авиаперевозчика "Белавиа"?

Я не думаю, что это произойдет. Хотя "Белавиа" - это государственная авиакомпания, так что теоретически возможность есть. Но при определенных обстоятельствах это можно было бы расценить как нарушение международного права. А нарушать международное право в ответ на нарушение международного права другой стороной - такая реакция приводит к эскалации конфликта, ICAO же всегда очень заинтересована в том, чтобы не допустить обострения ситуации.

- По сути, это означает, что белорусским властям не стоит опасаться каких-либо действенных санкций в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и нарушением Чикагской конвенции?

- Санкции в виде выговора со стороны ICAO, безусловно, последуют. Можно, конечно, сказать, что выговор - это не более чем слова на бумаге. Но если международная организация, в состав которой входят многие страны, приходит к выводу, что одно из государств-участников сознательно нарушило правила, и выносит ему выговор, это очень серьезный ущерб для репутации. И к такой стране во всем мире начинают относиться с недоверием. А это, в свою очередь, может привести к тому, что авиакомпании в будущем примут добровольное решение избегать рейсов в Беларусь и полетов в белорусском воздушном пространстве.

Поэтому не стоит недооценивать роль выговора - даже если он не оказывает прямого воздействия, он все равно разрушает основу для доверия, которое, по сути, является фундаментом всего международного права и любого международного сосуществования и сотрудничества. Если ICAO официально заявит, что Беларусь нарушила международное право, это станет для страны очень сильным ударом. Ну и, потом, как я уже говорил, в случае повторного нарушения (международного воздушного права. - Ред.) у ICAO не останется другого выхода, кроме исключения Беларуси из организации. Так что, можно сказать, что первый шаг на пути к исключению уже сделан.

Смотрите также:

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Лидер демократической Беларуси

    Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.

  • Пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Сбор подписей за Тихановскую

    Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.

  • Тихановская с удостоверением кандидата в президенты

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Единый кандидат от оппозиции

    Светлана Тихановская заявляла об анонимных угрозах в адрес ее и детей с требованием прекратить участие в предвыборной гонке, но решила не сдаваться. 14 июля ЦИК выдал ей удостоверение. Фактически она стала единым кандидатом от оппозиции. Другим сильным соперникам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - в регистрации отказали. Всего к участию в выборах было допущено пятеро кандидатов.

  • Тихановская, Колесникова, Цепкало

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Объединение штабов

    Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.

  • На пикете за Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Три грации как символ мирных перемен

    Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.

  • Предвыборный плакат Светланы Тихановской

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Непризнанные результаты выборов

    10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.

  • Плакат в Минске Тихановская президент

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Протесты после выборов

    Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Вынужденная эмиграция

    Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.

  • Светлана Тихановская в Берлине

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    За диалог при международном посредничестве

    Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.

  • Тихановская на встрече с Меркель

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

  • Светлана Тихановская в Брюсселе

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Внимание к пыткам в Беларуси

    Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

  • Тихановская на церемонии вручения премия Сахарова За свободу мысли

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Премия Сахарова "За свободу мысли"

    В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

  • Светлана Тихановская в Риме

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с диаспорой в Риме

    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Новый имидж лидера

    За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 21:11

Надо ли Лукашенко бояться суда в Гааге и есть ли шанс на процесс в Германии? DW Новости (20.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

"Тыран, які "кастрыруе" беларускіх мужчын", - спявачка Руся пра Лукашэнка, пераезд у Кіеў і жыццё  

Ток-шоу: Продаст ли Лукашенко страну Путину?  

Реклама