Эксперт: Минску придется доказать, что он получил сведения о бомбе в самолете

Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следующий по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало ложное сообщение о заложенной на борту бомбе. Среди пассажиров находился администратор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали сразу после посадки самолета.

В Европе инцидент с Ryanair назвали "актом государственного терроризма и захвата гражданского самолета". О том, насколько допустимо вынуждать самолет к посадке с точки зрения международного воздушного права и какие санкции могут ожидать государство в случае его нарушения, DW поговорила с немецким экспертом в области авиационного права профессором Эльмаром Гимуллой (Elmar Giemulla).

DW: Может ли государство вынудить к посадке гражданский самолет международной авиакомпании? Насколько это допустимо с точки зрения международного воздушного права?

Эльмар Гимулла: Беларусь является государством-участником Чикагской конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944 года, действующая с 1947 года, участниками которой в настоящее время являются 193 государства. - Ред.) с 1993 года.

Эксперт в области авиационного права Эльмар Гимулла

Согласно статье 5, договаривающиеся государства соглашаются, что все воздушные суда, не занятые в регулярных международных воздушных сообщениях, имеют право на беспосадочные перелеты через их территорию. Однако в статье 5 есть оговорка, предусматривающая, что любое государство-участник оставляет за собой право требовать совершения посадки. Именно на нее, по всей видимости, и будет ссылаться Беларусь, тем более, что в положении не указаны конкретные условия для реализации этой оговорки. Но, разумеется, эта оговорка не дает карт-бланш для произвола, а должна соответствовать духу соглашения.

- В каких случаях можно потребовать от экипажа международного рейса совершить непредусмотренную полетом посадку?

- Во-первых, надо понимать, что вынужденная посадка всегда представляет собой угрозу для безопасности воздушных полетов и выходит за рамки обычных и ожидаемых процедур. Необходимо выяснить, какое влияние на экипаж Ryanair могло оказать объявление о том, что на борту находится бомба (я исхожу из того, что пассажиров проинформировали об этом уже после приземления). В любом случае, создавшееся при этом напряжение, безусловно, представляет собой угрозу безопасности для полета.

Этот риск может быть оправдан только тогда, когда вынужденная посадка позволяет избежать гораздо большего риска для безопасности воздушных полетов, например, военной эскалации или взрыва бомбы. В данном случае дело обстояло совсем иначе.

- Но ведь белорусские власти могут сказать, что они вынудили самолет к посадке после того, как получили информацию о бомбе на борту.

- Они могут так сказать, но тогда им придется это доказать, предоставить конкретные данные: что это была за информация, от кого она поступила. Сказать, что они получили ее от спецслужб, будет недостаточно. И если у Беларуси нет ничего, что она могла бы выложить на стол, чтобы подтвердить свою версию, ей придется трудно.

Присутствие на борту самолета блогера не было угрозой, которую необходимо было немедленно устранить, да еще и таким радикальным способом, как вынужденная посадка. Тем самым Беларусь нарушила условия Чикагской конвенции.

Иными словами, этот инцидент - не что иное, как организованный государством угон самолета. И это также нарушение Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года, к которой Беларусь уже присоединилась в 1971 году. Таким образом, вынужденная посадка самолета Ryanair не только незаконна с точки зрения международного права, но является также преступным деянием.

- Предусмотрены ли какие-либо правовые последствия за подобные грубые нарушения?

- Прежде всего, должна будет отреагировать Международная организация гражданской авиации (ICAO), к которой Беларусь присоединилась, подписав Чикагскую конвенцию. В соответствии со статьей 54 этого договора инцидент должен прояснить Совет ICAO - один из руководящих органов этой структуры (вторым является Ассамблея). Совет обязан попросить белорусское правительство сделать заявление, а затем доложить Ассамблее об этом инциденте и его причинах, и тогда Ассамблея ICAO может наложить на Беларусь санкции, вынести выговор или принять какое-то другое решение.

Еще одна возможность заключается в том, что ирландское правительство - Ryanair, в конце концов, является ирландской авиакомпанией - в соответствии со статьей 84 Чикагской конвенции подаст в ICAO иск на белорусское правительство и потребует разъяснений. Ну, и, кроме того, сама авиакомпания Ryanair, которая понесла убытки в результате вынужденной посадки, может обратиться в суд и потребовать от белорусского правительства возмещения ущерба.

- Насколько высока вероятность того, что Беларусь будет исключена из Международной организации гражданской авиации?

- Исключение из Международной организации гражданской авиации - это крайняя мера, и ICAO практически никогда не прибегает к ней. Единичный случай не является причиной для исключения - даже если речь идет о, несомненно, серьезном нарушении. Очень вероятно, что Ассамблея сделает Беларуси предостережение, что в случае повторения подобного инцидента страна будет исключена из ICAO. Со стороны белорусского правительства было бы опрометчиво не прислушаться к этому, потому что если это произойдет во второй раз, у них уже не будет шансов. А исключение из ICAO означает, что стране будет крайне сложно осуществлять международные воздушные перевозки. И она, по сути, оказывается в самоизоляции.

- Может ли ICAO наложить какие-то санкции на белорусского авиаперевозчика "Белавиа"?

Я не думаю, что это произойдет. Хотя "Белавиа" - это государственная авиакомпания, так что теоретически возможность есть. Но при определенных обстоятельствах это можно было бы расценить как нарушение международного права. А нарушать международное право в ответ на нарушение международного права другой стороной - такая реакция приводит к эскалации конфликта, ICAO же всегда очень заинтересована в том, чтобы не допустить обострения ситуации.

- По сути, это означает, что белорусским властям не стоит опасаться каких-либо действенных санкций в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и нарушением Чикагской конвенции?

- Санкции в виде выговора со стороны ICAO, безусловно, последуют. Можно, конечно, сказать, что выговор - это не более чем слова на бумаге. Но если международная организация, в состав которой входят многие страны, приходит к выводу, что одно из государств-участников сознательно нарушило правила, и выносит ему выговор, это очень серьезный ущерб для репутации. И к такой стране во всем мире начинают относиться с недоверием. А это, в свою очередь, может привести к тому, что авиакомпании в будущем примут добровольное решение избегать рейсов в Беларусь и полетов в белорусском воздушном пространстве.

Поэтому не стоит недооценивать роль выговора - даже если он не оказывает прямого воздействия, он все равно разрушает основу для доверия, которое, по сути, является фундаментом всего международного права и любого международного сосуществования и сотрудничества. Если ICAO официально заявит, что Беларусь нарушила международное право, это станет для страны очень сильным ударом. Ну и, потом, как я уже говорил, в случае повторного нарушения (международного воздушного права. - Ред.) у ICAO не останется другого выхода, кроме исключения Беларуси из организации. Так что, можно сказать, что первый шаг на пути к исключению уже сделан.

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