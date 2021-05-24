Правозащитники Беларуси требуют освобождения Романа Протасевича
С призывом освободить Протасевича и других политзаключенных выступили восемь правозащитных групп Беларуси. В своем заявлении они подчеркивают несправедливость обвинений, выдвинутых в адрес блогера.
Роман Протасевич
Правозащитники Беларуси в совместном заявлении, обнародованном в понедельник, 24 мая, призвали незамедлительно освободить известного белорусского блогера - сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который накануне был задержан в аэропорту Минска после вынужденной посадки самолета Ryanair, следовавшего рейсом из Афин в Вильнюс.
В заявлении, подписанном восемью правозащитными и общественными организациями Беларуси, подчеркивается, что преследование Протасевича является политически мотивированным. Авторы обращения требуют незамедлительно освободить его и подругу журналиста - студентку Европейского гуманитарного университета Софию Сапегу, а также всех политзаключенных и прекратить политические репрессии в стране.
Преследование по трем статьям УК
В документе отмечается, что Протасевич обвиняется в Беларуси по трем статьям - по ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.1 ст.342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ч.3 ст.130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Правозащитники считают эти обвинения необоснованными.
"Публичная деятельность Романа Протасевича является не чем иным, как мирной реализацией свобод, гарантированных как Конституцией Республики Беларусь, так и международными нормами права в области прав человека - свободы поиска и распространения информации, выражения своего мнения и др. Согласно международным стандартам свободы выражения мнения, никто не может подвергаться любого рода ограничениям, лишению прав или санкциями по причине собственных мнений или убеждений", - указывается в заявлении.
Обвинение о разжигании ненависти к чиновникам
По мнению правозащитников, обвинение Протасевича в разжигании розни в отношении чиновников, милиции и других должностных лиц является не чем иным, как преследованием за критику действующей власти.
"Статья 130 УК призвана прежде всего защищать от разжигания вражды уязвимые группы общества, а не представителей госвласти от пусть и жесткой критики в их адрес. Нами неоднократно уточнялось, что представители государственных органов власти не являются отдельной социальной группой", - говорится в документе.
Совместное заявление с требованием освободить Протасевича и других политзаключенных подписали правозащитный центр "Весна", Белорусский ПЕН-центр, РОО "Правовая инициатива", Цент правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, Консультационный центр по актуальным международным практикам и имплементации в права "Хьюман Константа", Простое общество "Инициатива FORB" и Белорусский документационный центр.
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Автор: Ольга Верасович
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