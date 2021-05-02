 ′′1937-й тоже не сразу случился′′. Что ждет простых белорусов? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 03.05.2021

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Беларусь

''1937-й тоже не сразу случился''. Что ждет простых белорусов?

Белорусский правозащитник Сергей Устинов - о том, как власть мстит активистам и бизнесу и надо ли бояться всем остальным, - в своем комментарии специально для DW.

Задержания в Минске

Специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" правозащитник Сергей Устинов написал о том, как власть мстит беларусам. Обсудить его мнение и поделиться своим можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

После 9 августа в стране наступила черная полоса для любой активности, начиная с гражданской, заканчивая бизнесом. Режим занялся такими зачистками гражданского общества, каких еще не было в современной Беларуси. Но все это случилось не на пустом месте.

Причины давления на активных белорусов

Многие отлично помнят политические похищения и убийства Гончара, Красовского, Захаренко и Завадского. Все знают, кто за этим стоит, вплоть до фамилий. Однако со временем случилось то, что случилось: простили, забыли и замолчали. Тоже самое касается и западных политиков. Игра режима во "взятие заложников, торг, освобождение заложников", видимо, устраивала Запад.

Цветы в руках

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW

Целенаправленное уничтожение всего, что может помешать правлению одного человека, стало главной задачей любых госорганов. Все силовики и госслужащие подчинены и подотчетны только президенту. Президент может за два дня изменить любой закон, который поддержит парламент.

О работе вертикали и лжи в государственных СМИ мы могли судить по принимаемым мерам в связи с пандемией коронавируса. Люди поняли, что их жизни не волнуют режим, а их смерти от COVID-19 будут скрываться за лживой статистикой. На фоне всего этого ужаса случились выборы.

Уровень репрессий 2020-2021

Еще до выборов режим пошел на беспрецедентные шаги - уголовное дело и арест Виктора Бабарико. До этого после циничной провокации в Гродно был задержан и обвинен в уголовном преступлении Сергей Тихановский. В июле акции протеста начали разгонять с применением силы и спецсредств. Однако людей это уже не останавливало, все ждали 9 августа.

Сергей Устинов

Сергей Устинов

День выборов стал отправной точкой превращения Беларуси в страну массовых пыток и репрессий. Как минимум четыре человека погибли. Фотографии вечернего Минска напоминали поле военных действий. Ночью 13 августа стали выпускать задержанных на протестах, и мир облетели страшные фотографии искалеченных людей. Мир плакал вместе с белорусами. Лишь замминистра МВД Александр Барсуков заявил: "Издевательств никаких не было. Я с каждым переговорил". Наглая ложь на официальном уровне давно стала опорой режима.

Беларусь: выжженная земля

Несколько недель спустя после пыток  и жестокого обращения с задержанными в первые дни протестов все же было ощущение возможной победы. Люди массово выходили на улицы, рабочие выдвигали свои требования, останавливая работу. Как оказалось, режим всего лишь сделал шаг назад, чтобы перегруппироваться и ударить с небывалой силой.

Уже с сентября силовики начали избивать протестующих и заводить уголовные дела на активных стачкомовцев предприятий. Возбуждались уголовные дела за акции протеста 9-13 августа. Зато потерпевшим от пыток отказывали в возбуждении уголовных дел против силовиков. Рука не дрогнула бросать светошумовые гранаты и травить газом протестующих пенсионеров. Режим начал давить всех без исключения, уничтожая под корень любую активность. Осенью 2020-го многие были вынуждены покинуть Беларусь, у людей просто не было выбора - или тюрьма, или эмиграция. И вопрос сбора чемоданов иногда даже не стоял, люди убегали буквально с одной сумкой в руках.

В тоже время появилась информация о применении пыток в отношении задержанных по политическим мотивам. В феврале начались нападки на правозащитников, возбудили уголовное дело на директора и юриста "Офиса по правам людей с инвалидностью" Сергея Дроздовского и Олега Граблевского. 16 февраля прошли массовые обыски у правозащитников "Весны". 9 марта 2021 к правозащитнику Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси Ивану Кравцову ворвались с обыском силовики и подвергли пыткам, чтобы получить доступ к информации на компьютере и телефоне. Их интересовала информация о работе Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси.

Являясь сооснователем Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, я понимал, что силовики копают под меня и мою коллегу Викторию Федорову (позднее эта информация подтвердилась). Нами было принято решение уехать из Беларуси, как позже оказалось, не зря. 6 апреля 2021 по делу Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси силовики провели обыск в квартире правозащитницы Эниры Броницкой и у ее родителей. 5 апреля 2021 с обыском пришли к правозащитнице Татьяне Гацуре-Яворской. 12 апреля 2021 супруга Татьяны Гацуры-Яворской Владимира Яворского пытали на допросе и требовали дать показания.

Мало кто понимает, что зачищая неправительственные организации и бизнес (достаточно взять недавние события с бизнес-клубом "Имагуру"), режим не остановится, пока не отомстит всем белорусам. Рабочих, кстати, уже частично зачистили, но основная чистка еще впереди, 1937-й тоже не сразу случился.

Международная реакция. Что делать?

Уже, наверное, каждый белорус усмехается, когда читает об очередной озабоченности или глубокой обеспокоенности ООН, ОБСЕ, отдельных западных политиков. Однако нужно помнить, что геноцид в Руанде в 1994 году проходил под те же самые глубокие озабоченности. Беларусы должны понять, что никто им кроме них самих не поможет. Надеяться на санкции можно, но санкции не победят режим.

Да, все боятся выходить на улицу, так как тебя могут просто убить или покалечить, но за невыход на работу тебя не убьют, не покалечат и не посадят в тюрьму. Массовая забастовка - вот чего боялся режим в августе и в октябре, он этого боится и сегодня. Пока люди это не поймут, то будут жить в этом ужасе и страхе, каждый день читать про очередной арест или суд. А законы для "каждого можно посадить" уже приняты.

Уезжать или нет - каждый решает сам для себя. Если бы мне не светило уголовное дело, я бы не уехал и продолжал бы работать для защиты прав человека в Беларуси. Но пока приходиться работать за пределами родины.

Автор: Сергей Устинов, белорусский правозащитник

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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