СК Беларуси завершил расследование дела мужа Светланы Тихановской

Следственный комитет Беларуси завершил расследование и передал прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении блогера Сергея Тихановского и еще пяти человек. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Трех человек - Тихановского, Артема Сакова и Дмитрия Попова - обвиняют в организации массовых беспорядков, распространении материалов, направленных на разжигание социальной розни, и угрозах в адрес представителей режима Лукашенко. Политика Николая Статкевича обвиняют в организации массовых беспорядков. Еще двоих фигурантов - в организации массовых беспорядках и разжигании вражды.

Сергей Тихановский - муж Светланы Тихановской, ставшей после его задержания одним из лидеров белорусской оппозиции. Его задержали 29 мая в Гродно во время сбора подписей за выдвижение его кандидатом в президенты страны. Этому предшествовал инцидент, в результате которого сотрудник милиции упал на асфальт. По статье организация массовых беспорядков Тихановский может получить до 15 лет лишения свободы.

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