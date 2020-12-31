Блогеру Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение

Известному белорусскому оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому предъявлено окончательно обвинение. Как сообщает Следственный комитет (СК) Беларуси в четверг, 11 марта, Тихановского обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса - об организации массовых беспорядков, о разжигании социальной вражды, о воспрепятствовании работе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Главное следственное управление СК завершило расследование дела в отношении Тихановского, а также лидера незарегистрированной Белорусской социально-демократической партии ("Народная громада") Николая Статкевича и "приближенных к ним лиц", говорится далее в заявлении. По данным следствия, обвиняемые "на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков".
В чем еще обвиняют Тихановского
В частности, Тихановский якобы через свои каналы в YouTube и Telegram "открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов", а также "разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности". По версии следствия, эти действия связаны "с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием".
Протесты в Минске в ноябре 2020 года
Тихановский также обвиняется в том, что в мае 2020 года "воспрепятствовал работе" ЦИК "путем угроз в адрес" ее председателя Лидии Ермошиной. По версии СК, в мае в Гродно обвиняемые "организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка". На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест, так как ущерб от их действий якобы составил более 3,5 млн рублей, указывается далее.
Тихановский и Статкевич признаны политзаключенными
Тихановский намеревался участвовать в президентских выборах в Беларуси 9 августа 2020 года, но ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом, мотивируя это тем, что тот отбывал административный арест. Вместо блогера документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана, которую ЦИК признал кандидатом в президенты. Тихановского задержали 29 мая на пикете в Гродно в поддержку выдвижения его жены.
Статкевич баллотировался в президенты в 2010 году и собирался идти на выборы 2020 года в качестве "кандидата протеста", но его заявление было отклонено ЦИК по причине непогашенной судимости.
Белорусские правозащитники объявили Тихановского, Статкевича и других задержанных активистов политическими заключенными. После того, как победителем выборов был вновь объявлен Александр Лукашенко, в стране вспыхнули протесты, которые жестоко подавлялись. Протестующие обвиняют власти в фальсификации результатов и требуют проведения новых, честных выборов.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
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Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
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Студенты-активисты
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
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Автор: Янина Мороз