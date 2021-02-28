Почему Литва не выдаст Тихановскую Лукашенко

Новость о том, что Следственный комитет Беларуси попытается добиться экстрадиции Светланы Тихановской, никого в Литве, где живет экс-кандидат в президенты Беларуси, не удивила. Официальный Минск регулярно предпринимает такие попытки в отношении критиков режима Лукашенко, вынужденно уехавших из страны.
Лукашенко требует невозможного
В феврале белорусские власти пытались убедить Латвию выдать им другого бывшего претендента на президентский пост - Валерия Цепкало. Но если ему предъявляются обвинения в коррупции и взяточничестве, то Тихановской приписывают подготовку беспорядков и захвата правительственных зданий. Экс-кандидат через своего представителя Анну Красулину обвинения отвергла. "Как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы", - говорится в сообщении, разосланном журналистам.
Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в телефонной беседе с DW сказал: "Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим".
Литва в этом вопросе не одинока, напоминает директор Центра восточноевропейских исследований в Вильнюсе Линас Кояла: "Режим Лукашенко не признан легитимным ни в Литве, ни в других странах ЕС. Более того, факты нарушений прав человека, насилия против мирных демонстрантов в Беларуси хорошо задокументированы. Ряд белорусских силовиков находятся под международными санкциями за нарушения прав человека. Это делает практически невозможными двусторонние отношения Литвы с режимом Лукашенко".
На вопрос о том, не может ли отказ выдать Тихановскую еще больше осложнить отношения Вильнюса и Минска, заместитель главы МИД Мантас Адоменас ответил: "Наш посол отозван для консультаций еще в октябре прошлого года. Сейчас Литву в Беларуси представляет временный поверенный. Сделать официальные отношения еще хуже вряд ли возможно". Отзыв посла для консультаций - дипломатическая формула, по сути, означающая снижение уровня отношений. В октябре 2020 года это стало ответом Вильнюса на аналогичный шаг Лукашенко, отозвавшего глав белорусских миссий в Литве и Польше.
Витис и Погоня
Эти две страны дали убежище сотням, если не тысячам белорусов. "Любое литовское правительство, которое согласилось бы выдать хотя бы одного политического беженца минскому режиму, не продержалось бы и дня", - считает депутат сейма (парламента) Литвы Эмануэлис Зингерис.
Солидарность с белорусами имеет в Литве глубокие исторические корни. После начала протестов в августе не проходит и дня, чтобы кто-то из литовских политиков или интеллектуалов не напоминал бы о совместном прошлом двух народов в составе Великого княжества Литовского, и о том, что исторический герб княжества и современной Литвы Витис - всадник с мечом и щитом, на котором изображен крест - одновременно является и символом белорусской государственности. На белорусском он называется "Погоня".
"Магдебургское право, даровавшее права городам, и первая в Европе конституция 3 июня 1791 года - наше общее наследие", - говорит Эмануэлис Зингерис.
Что мешает введению безвизового режима с ЕС
Некоторые литовские политики и общественные деятели выступают за то, чтобы предоставить белорусам безвизовый режим со странами Европейского Союза, подобно существующему с Украиной, Молдовой и Грузией. "Беларусь официально входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Предоставить ее гражданам возможность беспрепятственно бывать в Европе, частью которой они по праву являются, было бы справедливо и дальновидно, - считает Зингерис. - При этом нужно блокировать въезд в Евросоюз тех приспешников режима Лукашенко, кто угнетает белорусов и издевается над ними".
Однако эта идея не пользуется поддержкой во многих других странах ЕС и в Европейской комиссии. Аргументы против приводились не раз: во-первых, это даст Лукашенко повод говорить о политической победе и выходе из изоляции, а во-вторых, трудно отделить тех, кто служит режиму, от обычных граждан. Кроме того, есть и формальный повод - паспорта Беларуси не соответствуют биометрическим стандартам, принятым в ЕС.
Светлана Тихановская продолжит жить в Вильнюсе с детьми под защитой литовского государства. Однако сделать для белорусского демократического движения больше его европейским союзникам будет нелегко.
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Автор: Владимир Дорохов