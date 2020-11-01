Абсурдные приговоры протестующим. Белорусов сажают за надписи и флаги

По данным правозащитного центра "Весна", в Беларуси завели более 1000 уголовных дел против участников массовых протестов, последовавших за выборами президента Беларуси. 22 января 18-летняя минчанка, расписавшая защитные ограждения силовиков во время акции протеста, получила два года колонии общего режима. За надпись "Не забудем!", сделанную на тротуарной плитке, осудили пять человек. Об этих и других абсурдных приговорах - у DW.

Тюремные сроки за надписи

22 января в Минске судили 18-летних Софию Малашевич и Тихана Клюкача. Малашевич приговорили к двум годам колонии общего режима, Клюкача - к полутора.6 сентября молодые люди участвовали в массовых протестах в Минске. По версии следствия, они двигались по проезжей части, совершали громкие хлопки руками, использовали оппозиционную символику, шли в первых рядах колонны, чем грубо нарушали общественный порядок.

Малашевич также обвинили в хулиганстве - за "вульгарные надписи", которые девушка нанесла на заградительные щиты, выставленные силовиками во время протестной акции у Дворца независимости. Также ее признали виновной в публичном оскорблении президента. В августе Малашевич дважды показывала плакат с негативной оценкой деятельности Лукашенко, чем, посчитали в суде, "желала унизить его в глазах общественности".

Надпись на мусорных баках, призывающая Лукашенко уйти

Это не первые тюремные сроки за надписи. За надпись на тротуаре: "Не забудем" возле метро "Пушкинская" в Минске (недалеко от места гибели протестующего Александра Тарайковского), которую следствие посчитало циничной, судили пять человек, параллельно шли два процесса. Несмотря на то, что эксперты-филологи, привлеченные защитой, не нашли в надписи ничего циничного, фигурантов осудили: Мария Бобович получила полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, Максим Павлющик - два года колонии общего режима, Денис Греханов и Игорь Самусенко - по полтора года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Владислав Гулис, имевший непогашенную судимость, - два года колонии строгого режима.

3,5 тысячи евро за "надругательство" над флагом

Одним из резонансных стал суд по делу об оскорблении командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы. К полутора годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа приговорили студента лингвистического университета Илью Тананко - за надпись гелевой ручкой на доске объявлений в доме, где живет Балаба. Суд посчитал, что студент публично оскорбил сотрудника ОМОНа, причинил вред его чести и достоинству, а также подорвал престиж управленческой деятельности в государстве, осуществляемой сотрудниками ОВД. В качестве компенсации морального ущерба студента обязали выплатить Балабе тысячу рублей (около 320 евро).

Бело-красно-белый флаг - символ протеста

Примечательно, что сразу после задержания с Тананко и его друзьями (проходили по делу в качестве свидетелей. - Ред. ) в МВД сняли видео. Балаба лично провел с ними разъяснительную беседу, Тананко публично извинился перед ним и другими сотрудниками милиции. Тогда же молодым людям дали по 15 суток административного ареста.

Уголовно наказуемо в Беларуси и оскорбление госсимволов. 10 800 рублей (около 3,5 тысячи евро) должен выплатить минчанин Александр Горенков. Суд признал его виновным в "надругательстве" над государственным флагом, сообщает правозащитный центр "Весна". По версии следствия, 24 октября мужчина публично сорвал флаг, который находился на деревянном креплении, размахивал им, а затем, "проявляя стремление публично продемонстрировать свое неуважительное отношение к государственным символам и причинить ущерб авторитету Республике Беларусь, бросил государственный флаг на проезжую часть". Горенкова задержали, он сразу все рассказал и возместил стоимость флага - 30 рублей (около 10 евро).

Приговоры за административные правонарушения

Не меньше удивляют и некоторые приговоры, которые белорусские суды выносили за административные правонарушения. 75-летней жительнице Жодино Ираиде Миско присудили штраф в 20 базовых величин (около 175 евро) по фактам ее участия в незарегистрированных массовых мероприятиях. Милиция представила фото и видео с изображением Миско. На одном из снимков женщина держит в руке пастилу бело-красно-белого цвета. Капитан милиции Евгений Семашкосообщил, что так пенсионерка выражала протест.

Бело-красно-белые жалюзи на окне жителя деревни Прилесье Минского районаСергея Мельянца милиция посчитала одиночным пикетом без разрешения Минского райисполкома. На мужчину составили протокол. Позже суд оштрафовал его на 870 рублей (280 евро).

"Пикетом с использованием компьютерной сети интернет" Октябрьский районный суд Минска признал видеообращение работников гражданской авиации против насилия, записанное 20 ноября. Двоих участников видео приговорили к 15 суткам административного ареста, остальных к штрафам, общая сумма которых составила 4 060 рублей (более 1300 евро).

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