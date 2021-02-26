 ″Пропади, диктатор, вместе с народом″: надо ли ЕС усилить санкции против Беларуси? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 27.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

"Пропади, диктатор, вместе с народом": надо ли ЕС усилить санкции против Беларуси?

ЕС на год продлил персональные санкции против Лукашенко и его окружения. Этого мало, уверена белорусская оппозиция, готовая поднять вопрос о введении экономических санкций. Есть ли в них смысл - разбиралась DW.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

"Если в марте репрессии в Беларуси не прекратятся и политзаключенных не освободят, мы усилим риторику вплоть до призывов к введению широких секторальных санкций", - Франак Вечерка не скрывает, что белорусская оппозиция настроена решительно. Советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской убежден, что Западу нужно нарастить давление на режим Александра Лукашенко. Стоит ли ЕС задуматься о применении экономических мер воздействия, насколько они могут быть эффективны и какую реакцию Минска способны вызвать?

"Крохотные" персональные санкции

Совет Евросоюза 25 февраля на год продлил санкции против Александра Лукашенко и его окружения - 88 чиновников и силовиков и семи организаций. Они включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Под санкции попали те, кто, как отмечают в Брюсселе, несет ответственность за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, оппозиционеров и журналистов в Беларуси, а также за фальсификацию итогов президентских выборов.

Даже "такие крохотные" санкции оказывают сдерживающий эффект на других чиновников, которые сейчас колеблются по поводу того, принимать участие в репрессиях или нет, подчеркивает в интервью DW Франак Вечерко, советник Светланы Тихановской. "Мы помогаем ЕС, насколько возможно, подсказываем имена судей, силовиков и чиновников, которые должны быть внесены в эти списки. Собираются дополнительные данные в отношении каждого персонажа, и только через несколько недель эти папочки попадают уже на стол европейским министрам, которые принимают решение", - делится Вечерко.

"Моральное удовлетворение для вождей протеста за рубежом"

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, в свою очередь, напомнил DW, что ситуация с персональными санкциями бывала для Минска в прошлом и хуже - в список невъездных попадал даже глава МИД: "Сейчас министр Владимир Макей - вполне въездной. Лично Лукашенко и его ближайшее окружение санкции затронули лишь в ноябре". По мнению Лещени, еврочиновники прекрасно понимают ограниченность введенных мер.

Игорь Лещеня

Игорь Лещеня, будучи послом в Словакии, выступил против репрессий в Беларуси

"Может быть, кто-то им обрадовался, особенно в Варшаве - вот, мол, продавили такие-то санкции. Но это больше моральное удовлетворение для вождей протеста за рубежом - не зря тут сидим, предложили первый пакет, второй, третий", - отмечает отставной дипломат. В ЕС, убежден он, в этой связи чувствуют меньше удовлетворения: "Персональные санкции иногда могут иметь смысл, но результат их сомнителен".

Аналитик провластного объединения "Белая Русь" Петр Петровский еще более категоричен. По его мнению, оказавшиеся в политической эмиграции люди, которые продвигают санкции, не понимают всех реалий отношений Минска и Брюсселя.

Нужны ли экономические санкции ЕС против Беларуси?

Между тем Франак Вечерка не скрывает, что оппозиция рассчитывает на более жесткие меры со стороны Евросоюза, в том числе экономического характера. "Мы пока что не говорили открыто про общие секторальные санкции, но говорили про точечные - против конкретных предприятий, связанных с режимом Лукашенко. Также недавно мы начали говорить про тарифные санкции - это касалось транспортировки грузов из Беларуси через Литву и литовские порты", - пояснил Вечерка.

Франак Вечерка отвечает на вопросы журналистов (фото из архива)

Франак Вечерка отвечает на вопросы журналистов (фото из архива)

Такого рода сигналы, добавляет он, были восприняты в Брюсселе. "Но ЕС никогда не реагирует быстро, - сетует советник Тихановской. - Принятие санкций, как и одобрение каких-то дипломатических инициатив, занимает много времени. Нужно несколько месяцев, чтобы евроструктуры это сделали, и еще несколько месяцев, пока эти меры начнут действовать и возымеют какой-то эффект".

Экономические санкции вредны, возражает Игорь Лещеня, они бьют по народу, а не элите: "Это достаточно циничный способ создать нетерпимое положение, чтобы заставит всех стать революционерами. В секторе Газа его жителей наказали санкциями, добиваясь, чтобы они свергли победившее там на выборах ХАМАС. Тем не менее он с 2007 года остается у власти". В истории, отмечает Лещеня, есть, похоже, только один доказанный случай, когда экономические санкции привели к трансформации в стране, против которой были введены, - это падение режима апартеида в ЮАР. И даже тогда процесс занял определенное время.

"Секторальные санкции, начиная от отключения SWIFT, это уже тяжелая артиллерия, - признает Франак Вечерка. Они, конечно же, будут иметь огромное влияние и на Лукашенко и его режим, и на белорусскую экономику". Например, приостановка Евросоюзом импорта белорусских нефтепродуктов способна быстро повлиять на финансирование из госбюджета силовых структур и чиновников, указывает советник Тихановской.

Возможный ответ Минска на экономические санкции

Для Петра Петровского ответ на вопрос, к чему в случае Беларуси приведут экономические санкции, очевиден: "Ряд сегментов промышленности будут интегрированы в китайские технологические цепочки. В этом случае в ближайшие пять лет Беларусь может превратиться в форпост Китая в регионе, а влияние Евросоюза на Минск уменьшится". Что касается политических последствий, то, прогнозирует Петровский, значение оппозиции, и так упавшее, снизится еще сильнее.

Кроме того, не исключает Петровский, Минск на введение экономических санкций может ответить не только контрсанкциями против Брюсселя, но и против тех своих граждан, которые продвигают идею более жестких европейских рестриктивных мер: "В частности, рассматривается модель ограничения выезда за границу таких лиц, запрета для них заниматься политической деятельностью, занимать управленческие должности, а также осуществлять трансграничные финансовые операции". Это наиболее сильный аргумент Минска, полагает Петровский.

Экономические санкции опасны тем, что в итоге "потом может и страны не остаться", предупреждает Игорь Лещеня: "Это действия по принципу - пропади же ты, диктатор, вместе со своим народом".

"Мы стараемся действовать как государственники: с одной стороны, отрезать Лукашенко от внешних источников финансирования, с другой - просим, чтобы ЕС предложил какой-то пакет помощи белорусскому частному бизнесу. Каждый миллион, который теряет Лукашенко, должен поступить гражданскому обществу и частному бизнесу. Тогда люди ничего не потеряют", - заверяет Франак Вечерко. И когда Лукашенко в итоге уйдет, останутся не руины, а экономика с мощным частным капиталом, которая быстро сможет трансформироваться, резюмирует он.

Смотрите также:

  • Флаги Беларуси и Евросоюза в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Остановка на старте

    Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

  • Протесты в Минске в день президентских выборов 11 октября 2015 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Основа разногласий

    В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

  • Полиция в Минске разгоняет демонстрантов 19 декабря 2010 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Санкции за репрессии

    Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

  • Посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон и представитель ЕС в Минске Жан-Эрик Хольцапфель

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Посольские скандалы

    Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

  • Страны ЕС и Восточного партнерства на карте Европы

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество в "Восточном партнерстве"

    Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

  • Президент Лукащенко выступает перед депутатами белорусского парламента

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    "Евронест" - без депутатов из Беларуси

    1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Минск не устраивает формат

    Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

  • Экономический форум в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество есть, а договора нет

    Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

  • Нефтепроводы, проходящие через Беларусь

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Экономическое партнерство

    Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

  • Проспекты программы по обучению в Евросоюзе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Помощь от Евросоюза

    С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

  • Паспорт с шенгенской визой лежит на столе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Упрощение визового режима

    9 апреля 2020 года президент Беларуси Лукашенко подписал закон, принятие которого завершило процесс ратификации соглашения с Евросогюзом об упрощении визового режима. Среди прочего оно предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 03:55

Полгода протестов против Лукашенко в Беларуси: что дальше?

Аудио- и видеофайлы по теме

ЧМ по хоккею: из-за Лукашенко Беларусь рискует остаться без турнира  

Устранение критиков Лукашенко: кто на самом деле слил компромат. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Коронавирус: главный вирусолог Германии предупредил об угрозе третьей волны эпидемии  

США обвинили саудовского принца в организации убийства Хашогги  

Как Тихановская объяснила смысл фразы "мы потеряли улицы"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно