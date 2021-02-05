ЕС предложит Беларуси комплексную экономическую поддержку

Евросоюз готов предложить Беларуси "всеобъемлющий план экономической поддержки". Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливера Вaрхеи. Документ распространила в пятницу, 5 февраля, пресс-служба Еврокомиссии. Заявление приурочено к Международному дню солидарности с Беларусью 7 февраля.

"ЕС увеличил помощь народу Беларуси и готов поддержать демократическую Беларусь различными средствами, в том числе посредством всеобъемлющего плана экономической поддержки", - отмечается в документе. "На протяжении уже шести месяцев со времени фальсифицированных выборов 9 августа 2020 года" жители Беларуси продолжают мирно выходить на демонстрации, "несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусского режима", подчеркнули Боррель и Вaрхеи.

Брюссель призывает к освобождению политзаключенных и журналистов

Брюссель требует, чтобы все "произвольно задержанные" в ходе акций протеста, включая политзаключенных и журналистов, были "немедленно и безоговорочно" освобождены. "Все виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

ЕС продолжает призывать "к скорейшему началу подлинного, всеобъемлющего национального диалога и последующим новым, заслуживающим доверия и прозрачным выборам", резюмировали европейские политики.

Протесты продолжаются почти шесть месяцев

Протесты против фальсификации выборов и милицейского насилия в Беларуси продолжаются уже почти шесть месяцев - со дня голосования 9 августа 2020 года. Победителем президентских выборов ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. При разгоне мирных акций протеста и задержании их участников силовики проявляли крайнюю жестокость. Оппозиция и ее сторонники требуют проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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