Беларусь лишили права провести ЧМ по хоккею. Что пишут немецкие СМИ

Чемпионат мира по хоккею 2021 года не будет проводиться в Беларуси. Такое решение приняла Международная федерация хоккея на льду вечером 18 января, объяснив его соображениями безопасности. Белорусская оппозиция празднует эту новость как победу, а спортивные чиновники в стране называют сторонников переноса первенства "предателями". Немецкие СМИ едины во мнении о том, что лишение Беларуси права на проведение ЧМ по хоккею на фоне массовых нарушений прав человека в стране было необходимой, безальтернативной мерой. При этом журналисты задаются вопросами о том, почему с этим шагом тянули так долго и станет ли поступок IIHF примером для МОК и других организаторов международных спортивных событий.

Tagesspiegel: Решающую роль сыграли деньги

Напоминая о том, что чешский автопроизводитель Škoda, 28 лет выступавший спонсором ЧМ по хоккею, пригрозил отказаться от этой роли в случае проведения первенства 2021 года в Беларуси, газета Tagesspiegel пишет:

Автопроизводитель Škoda - многолетний спонсор первенств по хоккею

"Угроза лишения денег сработала. В понедельник Международная федерация хоккея на льду вместе с ее самовластным президентом Рене Фазелем сдалась: в неправовом государстве Александра Лукашенко не будет чемпионата мира. Это очень хорошая новость. С другой стороны, новость, которая наводит на размышления, состоит в том, что победу в данном случае одержал не здравый смысл, а финансовый рычаг".

С точки зрения обозревателя газеты Клауса Феттера (Claus Vetter), Международной федерации хоккея следовало лишить Беларусь права проведения мирового первенства самое позднее в августе 2020 года, после фальсификации выборов президента РБ. То, что глава IIHF Фазель называет соответствующее решение "неизбежным", но в то же время "сожалеет" о нем, - настоящий скандал, считает журналист.

"После сфальсифицированных выборов 2020 года ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом. Во время протестов против диктатора погибло много людей, сотни человек получили травмы, оппозиция подверглась преследованиям. Есть информация о том, правительство Беларуси даже причастно к заказным убийствам. В таком государстве не место крупному спортивному мероприятию", - подчеркивает Феттер.

Der Spiegel: Рене Фазель должен немедленно уйти

В то же время влиятельный немецкий еженедельник Der Spiegel ставит на повестку дня вопрос об индивидуальной ответственности менеджеров Международной федерации хоккея за то, что с решением о лишении Беларуси права быть страной-хозяйкой ЧМ-2021 тянули так долго.

Президенту IIHF Рене Фазелю (справа) Лукашенко оказал теплый прием

"Приняв в последнюю секунду решение лишить Беларусь права проведения чемпионата мира, Международная федерация хоккея сделала правильный шаг в последнюю секунду. Однако вывести шайбу из своей зоны ей тем самым не удалось. Как раз наоборот: это решение показало убожество спортивных чиновников", - пишет обозреватель Der Spiegel Петер Аренс (Peter Ahrens).

"Решение лишить Беларусь, а вместе с ней и режим Александра Лукашенко права проведения ЧМ по хоккею, должно было быть принято уже давно. Других вариантов не было, и тем не менее этот шаг был сделан поздно. Слишком поздно. Слишком, слишком поздно", - продолжает он.

"И то, что Международная федерация хоккея IIHF до понедельника медлила с тем, чтобы забрать у режима Лукашенко мировое первенство, которым он пользовался как вывеской, и то, что президент IIHF Рене Фазель еще недавно тепло обнимался с белорусским правителем перед камерами, а отказ от проведения ЧМ в Беларуси был обоснован соображениями безопасности, а не вопиющей ситуацией с нарушениями прав человека, - все это не просто нелицеприятно для мирового хоккея. Это настоящий позор для Международной федерации", - считает журналист.

Комментируя план Рене Фазеля уйти с поста президента IIHF в текущем году, Аренс отмечает: "Лучше бы он сделал это немедленно. Сначала обниматься с Лукашенко, а потом говорить, что ему неприятно это обошедшее весь мир фото, показывает бесхарактерность главы IIHF".

Жесткие задержания на протестах в Минске, ноябрь 2020 года

При этом Der Spiegel указывает, что ответственность за нелицеприятное поведение IIHF несет не один лишь Фазель, но и другие члены Совета организации, в том числе глава Федерации хоккея Германии (DEB) Франц Райндль (Franz Reindl).

"Райндль собирается осенью стать преемником Фазеля на посту главы IIHF. Тем печальнее тот факт, что в мире спортивных чиновников нужно сдержаннее критиковать нарушения прав человека, если хочешь сделать карьеру", - констатирует автор Der Spiegel.

Süddeutsche Zeitung: Спонсоры должны пользоваться своим влиянием

По мнению обозревателя газеты Süddeutsche Zeitung Йоханнеса Аумюллера (Johannes Aumüller), поведение Международной федерации хоккея в ситуации вокруг ЧМ в Беларуси было невыносимым.

"Несмотря на то, что Лукашенко и его основанный на насилии режим на протяжении месяцев после президентских выборов терзали свой народ, несмотря на многочисленные произвольные задержания, пытки, на раненых и убитых, IIHF стояла на своем. Какое ей дело было до призывов правозащитников и подвергающихся дискриминации белорусских спортсменов?" - пишет журналист.

"Вместо того, чтобы прислушаться к ним, президент IIHF Рене Фазель предпочел съездить в Минск, братски обняться с Лукашенко и выслушать его уверения в том, что в Беларуси все благополучно", - добавляет он.

В Сочи Лукашенко играл в хоккей с Путиным, февраль 2019 года

С точки зрения автора комментария, тот факт, что к критике ряда правительств присоединились спонсоры ЧМ, сыграл решающую роль в вопросе отмены чемпионата в Беларуси. "Деньги, как известно, - единственный язык, который понимают многие крупные спортивные чиновники", - констатирует Аумюллер, приводя в качестве примера историю создания Всемирного антидопингового агентства (WADA).

При этом журналист задается вопросом о том, как поведут себя крупные компании, выступающие спонсорами международных турниров, во время других международных спортивных событий, которые должны состояться в ближайшем будущем, - например, зимних Олимпийских игр в начале 2022 года в Пекине и чемпионата мира по футболу в конце 2022 года в Катаре.

Обе страны-хозяйки этих спортивных мероприятий автор Süddeutsche Zeitung называет "парочкой с самыми серьезными нарушениями прав человека". "Спонсорам Международного Олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (FIFA) следует взять пример с компаний, финансировавших ЧМ по хоккею 2021", - резюмирует журналист.

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