Евродепутат: Всебелорусское народное собрание - шоу Лукашенко для Путина

Власти Беларуси 11-12 февраля провели шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС), в котором участвовали 2700 человек, практически все - сторонники Александра Лукашенко. Как в Евросоюзе восприняли это мероприятие, и что думают о его итогах, DW расспросила председателя делегации Европарламента по отношениям с Беларусью, социал-демократа из Польши Роберта Бедроня.

DW: Какие у вас впечатления от этого собрания?

Роберт Бедронь: Мы все ожидали, что Лукашенко будет пытаться доказать свою легитимность. Всебелорусское народное собрание не что иное, как попытка Лукашенко показать, что он до сих пор президент. А это ставит под сомнение не только международное сообщество, но и граждане Беларуси.

- У Лукашенко получилось достичь своей цели?

- С пропагандистской точки зрения, да. Ведь собрались 2700 его лояльных сторонников, без представителей оппозиции. Показанная Лукашенко картинка должна говорить: вот видите, мне не нужно вести переговоры с оппозицией, я все тот же батька, которого вы помните, у меня есть достаточно силы, чтобы сохранить лояльность моих людей.

Роберт Бедронь

Но, с другой стороны, Лукашенко в своих выступлениях на ВНС использовал другую риторику, чем год назад. Он говорил, что цветные революции в Беларуси невозможны. Он говорил о внутренних силах, поддерживающих революцию. Он говорил о "блицкриге". Год назад Лукашенко был другим. Сейчас в его глазах виден страх даже тогда, когда он окружен своими сторонниками.

- Вы считаете, что Лукашенко удалась пропагандистская картинка. А что, на ваш взгляд, увидели в мире?

­- Лукашенко все это делал, скорее, для Путина, чтобы показать, что он держит все под контролем. Ведь если Путин увидит, что Лукашенко не контролирует ситуацию, то может решить, что лидера Беларуси нужно поменять. Для Лукашенко это, конечно же, неприемлемо. И тут я не могу не сказать, что до сих пор реакция Евросоюза (на события в Беларуси. - Ред.) была слишком мягкой. Много слов и мало дела. И я, и мои коллеги в Европарламенте разочарованы.

- К слову, о Евросоюзе: выступая на ВНС, Лукашенко объявил, что получил от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) письмо, где его называют президентом Беларуси. Документ датирован январем этого года, хотя ЕС уже не признает Лукашенко легитимным президентом. В Еврокомиссии говорят об ошибке ВОЗ. Что вы думаете об этом письме?

- Это большая ошибка. Конечно же, это письмо не является признанием (Лукашенко легитимным президентом. - Ред.). Это не должно было произойти. Я разочарован, ведь Светлана Тихановская несколько раз посещала Брюссель и органы ЕС, где ее признают легитимным лидером оппозиции. Подобные дипломатические ошибки не помогают демократической оппозиции в Беларуси. Белорусы ожидают от ЕС и, в данном случае, от Еврокомиссии, не ошибок, а настоящей поддержки, то есть санкций, организации международной донорской конференции, помощи белорусской диаспоре в ЕС, а также других действий, перечисленных нами в резолюции, принятой Европарламентом.

- Участники ВНС решили, что до конца 2021 года конституционная комиссия подготовит проект нового Основного закона, и его вынесут на референдум в начале следующего года. Это еще одна отсрочка принятия новой конституции?

- Да, Лукашенко постоянно откладывает это событие. Он использует метод кнута и пряника, но делает это так, что белорусы сейчас видят только кнут, а пряник где-то в неизвестном будущем. Если бы Лукашенко был открыт для диалога, он бы пригласил представителей оппозиции на это собрание. Так, как это произошло в Польше в 1989 году, когда организовали круглый стол, и мы перешли к демократии мирным путем.

- На собрании Лукашенко перечислил условия своего ухода: прекращение протестов и иммунитет для своих сторонников. Это тоже игра, цель которой - выиграть время?

­- Да, он выигрывает время. Конечно, он обещает, что уйдет, но не сегодня, а завтра. Эту историю мы слышим уже 26 лет, а он готовит своего сына в преемники. Это игра для белорусов, ожидающих перемен. Но решение все равно будет приниматься в Кремле. Лукашенко знает, что если он даст слабину, то последует реакция Кремля. Несмотря на шоу под названием "Всебелорусское национальное собрание", Лукашенко боится, и он слаб. И это открывает возможность Путину для медленной, не военной, но экономической гибридной аннексии Беларуси Россией.

- Одно из решений ВНС - закрепить статус этого органа в законодательстве, как "высшей формы народного представительства". Что это может означать?

- Я не понимаю этой конструкции. Мы в Европарламенте не признаем парламент Беларуси, потому что его избрали нечестно, у него нет демократической легитимности. Как я понял, это будет еще один орган, полностью зависящий от Лукашенко. Так что это фейковая институция. Лукашенко может делать вид, что он демократически избранный президент, но в конечном счете, он - последний диктатор Европы.

- После завершения ВНС вы испытываете оптимизм по поводу будущего Беларуси?

- Разумеется. Конечно, демократическая революция не продвинулась так далеко, как мы бы хотели. Однако демократические силы в Беларуси никогда еще не были настолько сильны, как сейчас. Опять обращусь к примеру Польши. Наша революция началась в 1970-х, а к успеху мы пришли в 1989 году. Нам понадобилось почти 20 лет, чтобы перейти от диктатуры к демократии. Наверное, и демократической оппозиции в Беларуси придется пройти длинный путь. Но мы видим кое-что уникальное, что появилось в последние месяцы. Это национальный дух жителей страны, их чувство принадлежности к белорусскому обществу. И рано или поздно Беларусь освободится от последнего диктатора Европы.

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