Евродепутат: Всебелорусское народное собрание - шоу Лукашенко для Путина
Александр Лукашенко провел Всебелорусское народное собрание, где собрались 2700 его сторонников. О том, как в ЕС восприняли это мероприятие, DW рассказал глава делегации Европарламента по Беларуси Роберт Бедронь.
Выступление Лукашенко на Всебеларусском народном собрании
Власти Беларуси 11-12 февраля провели шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС), в котором участвовали 2700 человек, практически все - сторонники Александра Лукашенко. Как в Евросоюзе восприняли это мероприятие, и что думают о его итогах, DW расспросила председателя делегации Европарламента по отношениям с Беларусью, социал-демократа из Польши Роберта Бедроня.
DW: Какие у вас впечатления от этого собрания?
Роберт Бедронь: Мы все ожидали, что Лукашенко будет пытаться доказать свою легитимность. Всебелорусское народное собрание не что иное, как попытка Лукашенко показать, что он до сих пор президент. А это ставит под сомнение не только международное сообщество, но и граждане Беларуси.
- У Лукашенко получилось достичь своей цели?
- С пропагандистской точки зрения, да. Ведь собрались 2700 его лояльных сторонников, без представителей оппозиции. Показанная Лукашенко картинка должна говорить: вот видите, мне не нужно вести переговоры с оппозицией, я все тот же батька, которого вы помните, у меня есть достаточно силы, чтобы сохранить лояльность моих людей.
Роберт Бедронь
Но, с другой стороны, Лукашенко в своих выступлениях на ВНС использовал другую риторику, чем год назад. Он говорил, что цветные революции в Беларуси невозможны. Он говорил о внутренних силах, поддерживающих революцию. Он говорил о "блицкриге". Год назад Лукашенко был другим. Сейчас в его глазах виден страх даже тогда, когда он окружен своими сторонниками.
- Вы считаете, что Лукашенко удалась пропагандистская картинка. А что, на ваш взгляд, увидели в мире?
- Лукашенко все это делал, скорее, для Путина, чтобы показать, что он держит все под контролем. Ведь если Путин увидит, что Лукашенко не контролирует ситуацию, то может решить, что лидера Беларуси нужно поменять. Для Лукашенко это, конечно же, неприемлемо. И тут я не могу не сказать, что до сих пор реакция Евросоюза (на события в Беларуси. - Ред.) была слишком мягкой. Много слов и мало дела. И я, и мои коллеги в Европарламенте разочарованы.
- К слову, о Евросоюзе: выступая на ВНС, Лукашенко объявил, что получил от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) письмо, где его называют президентом Беларуси. Документ датирован январем этого года, хотя ЕС уже не признает Лукашенко легитимным президентом. В Еврокомиссии говорят об ошибке ВОЗ. Что вы думаете об этом письме?
- Это большая ошибка. Конечно же, это письмо не является признанием (Лукашенко легитимным президентом. - Ред.). Это не должно было произойти. Я разочарован, ведь Светлана Тихановская несколько раз посещала Брюссель и органы ЕС, где ее признают легитимным лидером оппозиции. Подобные дипломатические ошибки не помогают демократической оппозиции в Беларуси. Белорусы ожидают от ЕС и, в данном случае, от Еврокомиссии, не ошибок, а настоящей поддержки, то есть санкций, организации международной донорской конференции, помощи белорусской диаспоре в ЕС, а также других действий, перечисленных нами в резолюции, принятой Европарламентом.
- Да, Лукашенко постоянно откладывает это событие. Он использует метод кнута и пряника, но делает это так, что белорусы сейчас видят только кнут, а пряник где-то в неизвестном будущем. Если бы Лукашенко был открыт для диалога, он бы пригласил представителей оппозиции на это собрание. Так, как это произошло в Польше в 1989 году, когда организовали круглый стол, и мы перешли к демократии мирным путем.
- На собрании Лукашенко перечислил условия своего ухода: прекращение протестов и иммунитет для своих сторонников. Это тоже игра, цель которой - выиграть время?
- Да, он выигрывает время. Конечно, он обещает, что уйдет, но не сегодня, а завтра. Эту историю мы слышим уже 26 лет, а он готовит своего сына в преемники. Это игра для белорусов, ожидающих перемен. Но решение все равно будет приниматься в Кремле. Лукашенко знает, что если он даст слабину, то последует реакция Кремля. Несмотря на шоу под названием "Всебелорусское национальное собрание", Лукашенко боится, и он слаб. И это открывает возможность Путину для медленной, не военной, но экономической гибридной аннексии Беларуси Россией.
- Одно из решений ВНС - закрепить статус этого органа в законодательстве, как "высшей формы народного представительства". Что это может означать?
- Я не понимаю этой конструкции. Мы в Европарламенте не признаем парламент Беларуси, потому что его избрали нечестно, у него нет демократической легитимности. Как я понял, это будет еще один орган, полностью зависящий от Лукашенко. Так что это фейковая институция. Лукашенко может делать вид, что он демократически избранный президент, но в конечном счете, он - последний диктатор Европы.
- После завершения ВНС вы испытываете оптимизм по поводу будущего Беларуси?
- Разумеется. Конечно, демократическая революция не продвинулась так далеко, как мы бы хотели. Однако демократические силы в Беларуси никогда еще не были настолько сильны, как сейчас. Опять обращусь к примеру Польши. Наша революция началась в 1970-х, а к успеху мы пришли в 1989 году. Нам понадобилось почти 20 лет, чтобы перейти от диктатуры к демократии. Наверное, и демократической оппозиции в Беларуси придется пройти длинный путь. Но мы видим кое-что уникальное, что появилось в последние месяцы. Это национальный дух жителей страны, их чувство принадлежности к белорусскому обществу. И рано или поздно Беларусь освободится от последнего диктатора Европы.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
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