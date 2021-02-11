Экс-кандидат в президенты Беларуси: участники ВНС живут в своих иллюзиях

Экс-кандидат в президенты Беларуси, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая - единственный оппозиционный политик, который участвует во Всебелорусском народном собрании (ВНС), проходящем в Минске 11-12 февраля. По ее просьбе президиум ВНС дал ей слово. Однако во время ее выступления трансляция из Дворца республики была прервана.

Позднее текст выступления Анны Канопацкой был опубликован в независимых СМИ. В нем Анна Канопацкая предлагала поручить белорусскому правительству создать межведомственную комиссию, которая проанализировала бы ситуацию в стране и оценила экономический ущерб от нее. Свои выводы, по мнению Канопацкой, комиссии необходимо представить российскому руководству и потребовать от него компенсаций за экономические потери, которые понесла Беларусь. В случае отказа она советует Лукашенко отозвать свою подпись под Союзным договором и передать вопрос в суд.

Анна Канопацкая. Фото из архива

Кроме этого, Канопацкая заявила, что ВНС следовало бы рекомендовать надзорным органам изменить меру пресечения участникам протестов, которые находятся под стражей, пока не будет принят необходимый закон об амнистии. В короткой беседе с Анной Канопацкой DW спросила о ее впечатлении от первого дня Всебелорусского народного собрания.

DW: Как вы считаете, почему во время вашего выступления на Всебелорусском народном собрании была прервана трансляция?

Анна Канопацкая: Потому что я говорила те вещи, которые действительно волнуют все общество. Как оппозиционный политик - я в оппозиции с 1995 года - я имею другую точку зрения на происходящее в стране. Я считаю, что сегодня общество разделено на две части. Что те события, которые происходили во время предвыборной кампании, были инспирированы внешними силами, в том числе, околокремлевскими олигархическими структурами. Я считаю, что нельзя сегодня раскалывать общество, предлагая шельмовать и дискредитировать бело-красно-белый флаг и признавая его экстремистским. В зале меня услышали. Конечно, было бы лучше, если бы услышала вся страна и журналисты.

DW: Какие у вас впечатления после первого дня ВНС?

- Очень жаль, что оппозиция была представлена только мной. Потому что те

люди, которые сегодня собрались в этом зале, - это сторонники действующей власти. Они признают ее легитимность, она не вызывает у них никаких вопросов. К сожалению, они не думают о будущем страны в реалиях. И просто живут в каких-то своих иллюзиях.

- Что думаете о выступлении Александра Лукашенко? Вы услышали что-то новое?

- Нет, было очень много вопросов, которые в принципе не относятся к компетенции президента. Они должны решаться на местах. И ужасный тайминг, что показывает неуважение и к участникам собрания, и к гостям. Некачественная работа пресс-службы и спичрайтеров.

Смотрите также: