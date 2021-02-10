Политический театр: что в ЕС говорят о Всебелорусском народном собрании
Всебелорусское народное собрание в Евросоюзе не считают попыткой Александра Лукашенко начать диалог с протестующими и оппозицией, называя постановочным мероприятием. Подробности - у DW.
Власти Беларуси планируют провести 11-12 февраля шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС). Официальной информации об этом мероприятии немного. Известно, что, в отличие от предыдущих собраний, нынешнее сосредоточится не только на экономических, но и на политических вопросах. Как его оценивают в Брюсселе - у DW.
ЕС: "Народное собрание" не ведет к урегулированию ситуации в Беларуси
"Нам известно, что Александр Лукашенко, не имеющий никакой демократической легитимности, созвал шестое Всебелорусское так называемое "народное собрание" на 11-12 февраля", - заявил DW официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. И добавил, что роль и правовой статус этого форума остаются неясными. Как известно, в Конституции Беларуси ВНС не упоминается.
Пятое Всебелорусское народное собрание прошло летом 2016 года
На официальном сайте собрания указывается, что оно принимает решения в форме резолюции. Однако эти документы не имеют прямого действия, а направляются президенту Беларуси, который использует резолюции ВНС по своему усмотрению. А если вопросы, затронутые в резолюции, не входят в компетенцию президента, он направляет документ в соответствующие органы власти.
Стано напомнил позицию ЕС, подчеркнув, что народ Беларуси должен иметь возможность определять будущее своей страны и не быть объектом "насильственных репрессий, карательных мер, преследований и пыток". "Поэтому мы не считаем так называемое "народное собрание" путем, ведущим к легитимному урегулированию ситуации в Беларуси, и призываем власти страны немедленно начать настоящий и инклюзивный национальный диалог, за которым последуют прозрачные и достойные доверия выборы", - пояснил представитель Евросоюза. Петер Стано также сообщил, что делегация ЕС не собирается посещать собрание: "Но мы будем внимательно следить за всеми возможными результатами, которые объявят, чтобы изучить их".
"Евросоюзу следует игнорировать Всебелорусское народное собрание"
Постоянный докладчик Европарламента по Беларуси литовец Пятрас Ауштрявичюс рассказал DW, что узнал из своих источников о возможном появлении диппредставителя Венгрии на этом форуме. DW обратилась в венгерское посольство в Минске с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, а также озвучить позицию Будапешта по поводу ВНС.
Михаэль Галер
Однако на момент публикации материала ответа на запрос не последовало. В Европарламенте Всебелорусское народное собрание тоже не считают площадкой, на которой представлен народ Беларуси. Ауштрявичюс ожидает "полного непризнания" Евросоюзом этого мероприятия.
"Для нас это собрание не имеет никакого значения, равно как и для народа Беларуси. Белорусы свой выбор уже сделали и показали, в каком политическом направлении они хотят идти", - отметил в беседе с DW внешнеполитический эксперт крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Михаэль Галер (Michael Gahler). "Евросоюзу следует игнорировать это собрание, ведь оно не имеет значения. Его организует режим, а поддержкой народа он не пользуется", - полагает евродепутат от Германии Галер.
Народное собрание - политический "креатив" Лукашенко
В свою очередь,Ауштрявичюс, представляющий либеральную фракцию "Обновить Европу", называет ВНС "политическим театром в стиле потемкинской деревни". По его выражению, Лукашенко хочет этим мероприятием создать видимость реформ и отвлечь внимание тех белорусов, которые разочарованы ситуацией в стране: "Собрание для меня - фейк. Оно напоминает мне Советский Союз: "доверенные" люди представляют рабочих, крестьян, так называемую интеллигенцию, военных". Власти Беларуси утверждают, что стремятся с помощью ВНС обеспечить "участие самых широких слоев белорусского народа" в обсуждении проблем страны. Впрочем, критики Минска отмечают, что делегатами собрания стали только сторонники Лукашенко.
По мнению Ауштрявичюса, если до сих пор протестующие в Беларуси отличались креативом во время своих акций, то собрание - это "политический креатив" Лукашенко. "Все, что мы видим со стороны Лукашенко, - попытки сохранить нынешнюю политическую систему во главе с ним самим или же его близким политическим союзником. Он делает все возможное, чтобы не реформировать политическую и социально-экономическую систему", - сетует докладчик по Беларуси.
Протестующие в Беларуси демонстрируют креатив во время своих акций
А евродепутат Михаэль Галер прогнозирует, что Лукашенко не сможет никоим образом укрепить свою легитимность с помощью ВНС. "Так называемое белорусское народное собрание - это форум, собранный господином Лукашенко для одобрения того, что он представляет как изменение конституции. Это не будет легитимно", - убежден Галер. Он указал, что при наличии политической воли власти в Минске могли бы очень быстро начать диалог с гражданским обществом и Координационным советом, созданным Светланой Тихановской. "К сожалению, пока что этой политической воли нет", - констатировал политик из Германии.
Усилят ли власти Беларуси репрессии после ВНС?
Аналитики опасаются, что после проведения шестого ВНС власти Беларуси могут усилить репрессии против протестующих. Ауштрявичюс с ними согласен, тем более что, по его словам, у Лукашенко есть пример - подавление Владимиром Путиным протестов в России.
Несмотря на то, что демонстрации в Беларуси стали менее массовыми, Ауштрявичюс не видит ослабления готовности к протестам в стране. И призывает не забывать о суровой зиме в Беларуси: "Возможно, что некоторые люди устали физически. Но не морально - я слежу за многими новыми инициативами и проявлениями мирного протеста против режима, застрявшего в прошлом".
А вот Михаэль Галер не ожидает после ВНС каких-либо изменений в отношении властей Беларуси к протестам в стране: "Лукашенко в последние полгода действовал так, как он действовал. Жестокость милиции и силовиков - на его совести".
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Автор: Владимир Дорохов
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