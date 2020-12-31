Эксперт о протестах в Беларуси: Нельзя предсказать извержение вулкана

Протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года стали самыми массовыми за всю историю существования независимой Беларуси. Однако протестные митинги и шествия проходили в Минске еще с начала 1990-х. В чем особенности белорусского протестного движения разных лет и чем оно отличается от такого рода акций в других постсоветских странах, DW объяснил минский публицист и политконсультант Александр Федута.

DW: В чем особенность протестного движения Беларуси?

Александр Федута:Протесты в Беларуси возникают только по случаю президентских выборов. Это связано с тем, что уже в 1996 году Александр Лукашенко на референдуме изменил конституцию таким образом, что парламент не решает практически ничего. Есть закономерность: чем более правдоподобный результат показывает ЦИК, тем меньше протест.

- Как бы вы охарактеризовали протесты после выборов президента в 2001-м, 2006-м, 2010-м, 2015-м, 2020 годах?

Александр Федута

- В 2001 году единому кандидату от демократических сил Владимиру Гончарику было начислено около 18 процентов голосов. Протест вывел на улицу 2-3 тысячи человек. Этого, в принципе, никто не заметил, потому что и экономика развивалась, и репрессии были далеко не такие существенные. В то же время оппозиционный кандидат не был достаточно внятно презентован обществу. Им стал видный профсоюзный функционер, занимавший пост с советских времен.

В 2006 году единым кандидатом от оппозиции должен был стать представитель одной из крупных НПО Александр Милинкевич. В качестве альтернативы заявил о себе и бывший ректор БГУ Александр Козулин. Ему в итоге дали чуть больше 2 процентов, а Милинкевичу - около 6 процентов.

Поскольку и альтернатива была предъявлена, и с цифрой было достаточно непонятно (потому что соцопросы показывали, что оппозиция поддерживается примерно 20 процентами взрослого населения страны), произошло то, что называется "площадь" - так называемая "плошча Каліноўскага". Молодежный палаточный городок не расходился несколько дней. По некоторым подсчетам, в акциях протеста приняли участие 10-15 тысяч человек. В конце концов городок был разогнан.

В 2010 году было понятно , что фальсификации очень велики и рейтинг Лукашенко не настолько высок, чтобы он выиграл в первом туре. Но оппозиция совершила глупость, она не смогла договориться. Вместо одного, максимум двух, появилось восемь оппозиционных кандидатов. Лукашенко сделал самый разумный в этой ситуации ход: он зарегистрировал всех, не дав консолидировать голоса. Но он понимал, что протест неизбежен, потому что увидел, что выступления восьми альтернативных кандидатов по телевидению имеют кумулятивный эффект.

Людей, настроенных против Лукашенко, становилось все больше и больше. Один из наиболее рейтинговых кандидатов поэт Владимир Некляев был избит, когда голосование еще шло. Акция протеста на площади Независимости собрала, по некоторым подсчетам, 30-50 тысяч человек. Было холодно, палаточного городка не получилось организовать. К тому же те, кто призывал прийти на площадь, не смогли донести свой план действий. Часть протестующих разошлась, а оставшихся ОМОН избил и разогнал. Но Лукашенко испугался и понял, что его рейтинговый ресурс далеко не бесконечен.

В 2015 году, после украинского Майдана, фраза "Вы что, хотите как в Украине" пугала всех: тех, кого интересовала стабильность, и тех, кто хотел, чтобы Лукашенко ушел, но не хотел российской экспансии в Беларусь. Внятной альтернативы не было, и защищать эту альтернативу было некому. Все обошлось без репрессий, но и без протестов.

В августе 2020 года мы получили уникальную ситуацию, когда, согласно социологам, Александр Лукашенко впервые не набрал большинства голосов. Не только большинства, которое позволило бы ему выиграть в первом туре, но большинства, которое бы позволило ему выиграть вообще. Этим вызван тот уровень репрессий, который мы наблюдаем.

- А чем протесты в Беларуси отличаются от протестов в других постсоветских странах - Украине, России, Кыргызстане?

- Каждый протест против диктатуры это что-то особенное. Условия везде разные - законодательство, информационная инфраструктура, политическая грамотность населения, наличие финансовых потоков. Если в Украине были альтернативные массовые каналы информации и кандидаты, которых поддерживали различные финансовые группировки, то у нас этого нет этого.

Если сравнивать с Россией, то один город Москва по численности населения больше, чем вся Беларусь. Как тут можно проводить параллели? Там совершенно другая демографическая структура, занятость населения. И уж тем более нельзя сравнивать Беларусь с такой страной, как Кыргызстан, где мы до сих пор не понимаем, что на самом деле выводит народ на площадь - политические партии или национальные кланы. Но я могу назвать главное отличие нынешних белорусских протестов. Это принципиальная установка на мирный исход.

- Как бы вы охарактеризовали стадию, в которой сейчас находится белорусский протест? Когда массовые протесты могут возобновиться?

- Невозможно предсказывать извержение вулкана, потому что мы не знаем, что происходит под землей. То, что там бурлит, мы слышим. Но в какой момент это может вырваться наружу, мы не знаем. Можно лишь говорить, что это произойдет в тот момент, когда терпение достигнет определенного уровня.

Это означает, что либо репрессии вновь выведут людей на улицу, когда достигнут определенной стадии, либо власть совершит какую-то очень крупную политическую ошибку. Например, будет объявлено о попытке незаконного изменения конституции либо будет попытка пожертвовать суверенитетом страны ради сохранения власти одного человека. То, что в этом случае люди выйдут на улицы массово, не вызывает сомнений.

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