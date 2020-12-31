Эксперт о протестах в Беларуси: Нельзя предсказать извержение вулкана
В чем особенность продолжающихся полгода протестов в Беларуси, когда массовые митинги могут возобновиться и чем вызваны жесткие репрессии против их участников, DW объяснил политконсультант Александр Федута.
Протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года стали самыми массовыми за всю историю существования независимой Беларуси. Однако протестные митинги и шествия проходили в Минске еще с начала 1990-х. В чем особенности белорусского протестного движения разных лет и чем оно отличается от такого рода акций в других постсоветских странах, DW объяснил минский публицист и политконсультант Александр Федута.
DW: В чем особенность протестного движения Беларуси?
Александр Федута:Протесты в Беларуси возникают только по случаю президентских выборов. Это связано с тем, что уже в 1996 году Александр Лукашенко на референдуме изменил конституцию таким образом, что парламент не решает практически ничего. Есть закономерность: чем более правдоподобный результат показывает ЦИК, тем меньше протест.
- Как бы вы охарактеризовали протесты после выборов президента в 2001-м, 2006-м, 2010-м, 2015-м, 2020 годах?
Александр Федута
- В 2001 году единому кандидату от демократических сил Владимиру Гончарику было начислено около 18 процентов голосов. Протест вывел на улицу 2-3 тысячи человек. Этого, в принципе, никто не заметил, потому что и экономика развивалась, и репрессии были далеко не такие существенные. В то же время оппозиционный кандидат не был достаточно внятно презентован обществу. Им стал видный профсоюзный функционер, занимавший пост с советских времен.
В 2006 году единым кандидатом от оппозиции должен был стать представитель одной из крупных НПО Александр Милинкевич. В качестве альтернативы заявил о себе и бывший ректор БГУ Александр Козулин. Ему в итоге дали чуть больше 2 процентов, а Милинкевичу - около 6 процентов.
Поскольку и альтернатива была предъявлена, и с цифрой было достаточно непонятно (потому что соцопросы показывали, что оппозиция поддерживается примерно 20 процентами взрослого населения страны), произошло то, что называется "площадь" - так называемая "плошча Каліноўскага". Молодежный палаточный городок не расходился несколько дней. По некоторым подсчетам, в акциях протеста приняли участие 10-15 тысяч человек. В конце концов городок был разогнан.
В 2010 году было понятно , что фальсификации очень велики и рейтинг Лукашенко не настолько высок, чтобы он выиграл в первом туре. Но оппозиция совершила глупость, она не смогла договориться. Вместо одного, максимум двух, появилось восемь оппозиционных кандидатов. Лукашенко сделал самый разумный в этой ситуации ход: он зарегистрировал всех, не дав консолидировать голоса. Но он понимал, что протест неизбежен, потому что увидел, что выступления восьми альтернативных кандидатов по телевидению имеют кумулятивный эффект.
Людей, настроенных против Лукашенко, становилось все больше и больше. Один из наиболее рейтинговых кандидатов поэт Владимир Некляев был избит, когда голосование еще шло. Акция протеста на площади Независимости собрала, по некоторым подсчетам, 30-50 тысяч человек. Было холодно, палаточного городка не получилось организовать. К тому же те, кто призывал прийти на площадь, не смогли донести свой план действий. Часть протестующих разошлась, а оставшихся ОМОН избил и разогнал. Но Лукашенко испугался и понял, что его рейтинговый ресурс далеко не бесконечен.
В 2015 году, после украинского Майдана, фраза "Вы что, хотите как в Украине" пугала всех: тех, кого интересовала стабильность, и тех, кто хотел, чтобы Лукашенко ушел, но не хотел российской экспансии в Беларусь. Внятной альтернативы не было, и защищать эту альтернативу было некому. Все обошлось без репрессий, но и без протестов.
В августе 2020 года мы получили уникальную ситуацию, когда, согласно социологам, Александр Лукашенко впервые не набрал большинства голосов. Не только большинства, которое позволило бы ему выиграть в первом туре, но большинства, которое бы позволило ему выиграть вообще. Этим вызван тот уровень репрессий, который мы наблюдаем.
- А чем протесты в Беларуси отличаются от протестов в других постсоветских странах -Украине, России, Кыргызстане?
- Каждый протест против диктатуры это что-то особенное. Условия везде разные - законодательство, информационная инфраструктура, политическая грамотность населения, наличие финансовых потоков. Если в Украине были альтернативные массовые каналы информации и кандидаты, которых поддерживали различные финансовые группировки, то у нас этого нет этого.
Если сравнивать с Россией, то один город Москва по численности населения больше, чем вся Беларусь. Как тут можно проводить параллели? Там совершенно другая демографическая структура, занятость населения. И уж тем более нельзя сравнивать Беларусь с такой страной, как Кыргызстан, где мы до сих пор не понимаем, что на самом деле выводит народ на площадь - политические партии или национальные кланы. Но я могу назвать главное отличие нынешних белорусских протестов. Это принципиальная установка на мирный исход.
- Как бы вы охарактеризовали стадию, в которой сейчас находится белорусский протест? Когда массовые протесты могут возобновиться?
- Невозможно предсказывать извержение вулкана, потому что мы не знаем, что происходит под землей. То, что там бурлит, мы слышим. Но в какой момент это может вырваться наружу, мы не знаем. Можно лишь говорить, что это произойдет в тот момент, когда терпение достигнет определенного уровня.
Это означает, что либо репрессии вновь выведут людей на улицу, когда достигнут определенной стадии, либо власть совершит какую-то очень крупную политическую ошибку. Например, будет объявлено о попытке незаконного изменения конституции либо будет попытка пожертвовать суверенитетом страны ради сохранения власти одного человека. То, что в этом случае люди выйдут на улицы массово, не вызывает сомнений.
Смотрите также:
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.
Автор: Виктория Зарянка
Смотреть видео04:21
Поделиться
100 дней протеста в Беларуси: жесткая реакция Берлина