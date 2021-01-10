 Чем на Всебелорусское народное собрание Лукашенко ответит оппозиция | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 15.01.2021

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Беларусь

Чем на Всебелорусское народное собрание Лукашенко ответит оппозиция

Для делегитимизации Всебелорусского народного собрания, которое организовывает в середине февраля Александр Лукашенко, белорусская оппозиция подготовила альтернативные инициативы. Об их сути - DW.

Участники акции протеста в Минске стоят с бело-красно-белым флагом, ноябрь 2020 года

VI Всебелорусское народное собрание (ВНС), к проведению которого власти Беларуси сейчас активно готовятся, будет проходить на фоне продолжающегося с августа прошлого года политического кризиса в стране. Белорусская оппозиция называет предстоящее собрание не более чем съездом актива сторонников Александра Лукашенко и, чтобы его делегитимизировать, подготовила собственные инициативы для общественного обсуждения важных политических вопросов. Подробнее о них - DW.

Делегаты ВНС могут оказаться под санкциями

Всебелорусское собрание представляет собой провластный форум, в котором участвуют правящая номенклатура (представители всех ветвей власти), руководители и сотрудники госпредприятий, деятели науки и культуры. При этом статус собрания остается неопределенным - о нем ничего сказано в Конституции Беларуси.

Обычно на ВНС раз в пять лет обсуждают итоги развития народного хозяйства за указанный срок и программу на грядущее пятилетие. Исключением является первое собрание - в октябре 1996 года на нем была одобрена инициатива Александра Лукашенко провести референдум по внесению поправок в конституцию страны, которые, по оценке юристов, после их принятия уничтожили систему разделения властей.

Стенде перед минским дворцом спорта с информацией о проведении V Всебелорусского народного собрания

V Всебелорусское народное собрание прошло в конце июня 2016 года

На шестом по счету собрании, оно пройдет 11-12 февраля, также ожидается рассмотрение важных политических вопросов, среди которых, вероятно, окажется и конституционная реформа, обещанная Лукашенко в разгар массовых протестов против его очередного президентского срока. Выбор 2700 делегатов, которые съедутся на ВНС, проходил непублично и по непонятным принципам. Их имена стали известны уже через неделю после объявления даты собрания - предсказуемо в список вошли только сторонники Лукашенко, который называет ВНС "высшей формой демократии".

В свою очередь, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко уже заявил, что будет добиваться включения всех делегатов собрания в санкционные списки: "Каждый марионеточный делегат будет автоматически занесен в базу Единой книги регистрации преступлений, а действиям собрания как организованной группы будет дана правовая оценка".

Мнения белорусов собирают на Белорусском демократическом форуме

Белорусская оппозиция выступает в принципе против проведения ВНС. Франак Вечорка, один из советников лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, называет его "шабашем чиновников и пособников режима", где все вопросы уже давно решены, а главная цель - легитимизация власти Лукашенко.

Впрочем, оппозиция не только критикует, но и предлагает альтернативы. Пытавшийся баллотироваться в президенты, ныне находящийся на пределами Беларуси оппозиционер Валерий Цепкало объявил о создании Белорусского демократического форума. Это платформа выглядит как обычный интернет-форум, на котором пользователи могут инициировать обсуждение того или иного вопроса или высказаться по ранее предложенной теме. На площадке уже стартовала дискуссия о принципах государственного управления в Беларуси будущего.

Валерий Цепкало

Валерий Цепкало

Алексей Урбан, пресс-секретарь Цепкало, пояснил в интервью DW, что форум - это место сбора инициатив и мнений по самым актуальным политическим вопросам: "Мы хотим иметь максимальный срез мнений по той или иной теме, своеобразный "глас народа". В будущем это может стать законодательными инициативами". На данный момент на форуме зарегистрированы чуть более 700 пользователей и написаны около 4 тысяч сообщений.

Урбан также отметил, что эта инициатива не ставит целью немедленно изменить политическую ситуацию в стране: "Скорее она выполняет более важную функцию послезавтрашнего дня и должна максимально доступно выразить общественное мнение по ряду ключевых вопросов".

"Сход" - альтернатива Всебелорусскому собранию

Представляется, что более значимой альтернативой ВНС, предложенной демсилами, должна стать платформа народных представителей "Сход" (с белорусского - "собрание"), на которой граждане страны могут выдвигать и избирать своих представителей. Как сообщается на сайте этой инициативы, делегатов со всей страны будет 328 - по одному от 30 тысяч жителей, но не менее одного на район.

Эти делегаты должны представлять интересы белорусов в дискуссиях и на заседаниях, которые планируется организовать онлайн и по итогам которых делегаты проголосуют за те или иные политические решения. На данный момент свои кандидатуры в качестве делегатов на "Сход" подали 214 претендентов. "За платформой не стоят какие-либо политические силы или партии - это независимая и некоммерческая гражданская инициатива, которая реализуется командой, состоящей из программистов, представителей бизнеса и креативной индустрии", - отмечается на сайте "Схода".

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Франак Вечорка говорит, что офис Светланы Тихановской в Вильнюсе, как и Координационный совет оппозиции, поддерживают эту инициативу и планируют выдвигать для обсуждения на "Сходе" несколько своих законопроектов - экономическую, избирательную и конституционную реформу, проект национального примирения и другие.

Сама Тихановская, по его словам, делегатом выдвигаться не будет, но примет участие в заседаниях как народно избранный лидер. "Наша идея - представить то, над чем мы работали долгое время, и дать этим документам легитимность", - добавил Вечорка. В качестве главных итогов "Схода" он видит принятие поддержанных делегатами пакетов документов и законопроектов, появление новых лидеров и мобилизацию разных групп вокруг этой платформы.

"Сход" должен создать альтернативное видение будущего Беларуси

Советник Тихановской также признал, что "Сход" к революции в Беларуси не приведет, ведь его задача в другом: "Это способ при помощи технологий строить демократические институты в стране, где произошел правовой дефолт". Кроме того, Вечорка не исключил проведения массовых акций протеста во время работы в Минске ВНС.

Ответ белорусской оппозиции на Всебелорусское народное собрания был необходим, особенно в условиях политического затишья, указывает директор Института "Политическая сфера" Андрей Казакевич: "Нужно было показать сущность ВНС - что это фактически партийный съезд актива Лукашенко, который не имеет ничего общего с общественным представительством".

И хотя Казакевич скептически оценивает вероятность включения делегатов ВНС в санкционный список, как предлагает Павел Латушко, он уверен, что в любом случае их участие в собрании должно иметь политические последствия. По выражению политолога, необходимо зафиксировать, что "это актив Лукашенко и в этом заключается их политическая роль".

Идея альтернативного "Схода", по мнению Казакевича, будет довольно интересной, если сработает и сможет обеспечить представительство и информационный эффект. "Чтобы быть успешным, "Сход" должен сформулировать альтернативное видение будущего для Беларуси. На фоне пустого и пропагандистского ВНС демократические силы могут продемонстрировать концентрированное политическое содержание и концепцию развития страны", - заключил Андрей Казакевич.

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