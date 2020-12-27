 Протесты в Беларуси: оппозиция внесет в санционные списки делегатов Всебелорусского народного собрания | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.01.2021

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Беларусь

Протесты в Беларуси: оппозиция внесет в санционные списки делегатов Всебелорусского народного собрания

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 11 января.

Плакат с цитатой стихотворения Янки Купалы: Не погаснут звезды в небе, пока небо будет. Не погибнет край отнятый, пока будут люди.

Плакат с цитатой стихотворения Янки Купалы: "Не погаснут звезды в небе, пока небо будет. Не погибнет край отнятый, пока будут люди".

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 11 января (время московское).

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Народное антикризисное управление под руководством члена президиума Координационного совета Павла Латушко начнет с 18 января добавлять в санкционные списки делегатов Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщил Латушко в своем Telegram-канале: "Лукашенко уже с ног до головы замазал в уголовных статьях силовиков, которые соглашались выполнять его преступные приказы. Теперь он замажет вас. Если не откажетесь".

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Протестная суббота в столице Беларуси ознаменовалась тем, что во многих минских дворах прошли веселые Коляды: люди водили хороводы и скандировали "Жыве Беларусь!"

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  • Коврики в цветах бело-красно-белого флага

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  • Мурал с изображением диджеев

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  • Белье на балконе

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  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

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    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

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    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


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