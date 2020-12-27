Протесты в Беларуси: оппозиция внесет в санционные списки делегатов Всебелорусского народного собрания

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 11 января (время московское).

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Народное антикризисное управление под руководством члена президиума Координационного совета Павла Латушко начнет с 18 января добавлять в санкционные списки делегатов Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщил Латушко в своем Telegram-канале: "Лукашенко уже с ног до головы замазал в уголовных статьях силовиков, которые соглашались выполнять его преступные приказы. Теперь он замажет вас. Если не откажетесь".

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Протестная суббота в столице Беларуси ознаменовалась тем, что во многих минских дворах прошли веселые Коляды: люди водили хороводы и скандировали "Жыве Беларусь!"

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