 Зачем Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 29.12.2020

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Беларусь

Зачем Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание?

Лукашенко объявил дату проведения шестого Всебелорусского народного собрания, которое обычно принимает план на пятилетку. Эксперты считают, что в этот раз ВНС займется куда более важными политическими темами.

Конституция Беларуси на книжной полке

Конституция Беларуси - главная тема Всебелорусского народного собрания?

Александр Лукашенко, видимо, не теряет надежды урегулировать политический кризис в Беларуси, разразившийся в стране более четырех месяцев назад. Только что он анонсировал дату проведения шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС) - 11-12 февраля. Но если ранее на собрании обсуждали "урожаи и надои" - принимали программу предстоящей пятилетки, то в этот раз ожидается, что ВНС займется важными общественно-политическими вопросами, среди которых будет и обсуждение конституционной реформы.

"Два вопроса - экономический и социально-политический - должны прозвучать. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории", - заявил Лукашенко, объявляя дату собрания. Что такое Всебелорусское народное собрание и чего от него ждать?

Дань советской традиции съездов КПСС

Намеченное Лукашенко Всебелорусское народное собрание будет уже шестым по счету в истории независимой Беларуси. Впервые такое собрание прошло по его же инициативе в октябре 1996 года - прямо накануне референдума об изменениях в конституцию, который значительно расширил полномочия президента и не был признан мировым сообществом. С тех пор ВНС проводится каждые пять лет, до или после очередных президентских выборов.

Александр Лукашенко на военном параде 3 июля 2018 года

Александр Лукашенко на военном параде 3 июля 2018 года

Традиционно на двухдневное "народное вече" со всех регионов страны съезжается номенклатура, на него приглашают представителей всех ветвей власти, руководителей и сотрудников различных предприятий и учреждений страны. В самом первом собрании приняли участие 4,7 тысячи человек, а в 2021 году приглашают 2,7 тысячи. На ВНС обычно обсуждают достижения страны в политической и экономической сфере за последние пять лет и принимают программные документы на новый срок.

Лукашенко всегда придавал ВНС большое значение. В 2016 году он отмечал, что "Всебелорусское народное собрание по праву является одной из важнейших форм прямой демократии и оправдавшим себя общественным институтом". Тем не менее, оно не является государственным органом, а выборы делегатов нельзя считать демократическими.

Многим Всебелорусское народное собрание напоминает съезды КПСС во времена СССР. "Для Лукашенко это дань советской традиции, схема, с которой он работает все время. Но в новых условиях собрание приобретает карикатурные масштабы - ВНС всегда было декорацией демократии, а сейчас это декорация в квадрате", - отмечает белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Главный вопрос - конституционная реформа

Всебелорусское народное собрание стало местом для программных речей Лукашенко и дополнительным инструментом легитимизации его курса, говорит политический аналитик Sense Analytics Артем Шрайбман: "Функция шестого собрания - показать, что есть, мол, нормальный народ, а не только тот, что ходит по улицам, а также получить одобрение объявленным там планам".

Карикатура Сергея Елкина: Лукашенко и Путин

В Беларуси мало кто сомневается, что основным вопросом ВНС в 2021 году станет конституционная реформа. О том, что делегаты собрания станут первыми, кто увидит новый вариант конституции, ранее заявлял сам Лукашенко. Кроме того, изменения могут коснуться и статуса самого собрания. Недавно Лукашенко предложил передать ВНС некоторые полномочия президента, а также прописать его в конституции, сделав конституционным органом.

Артем Шрайбман согласен, что основной повесткой собрания станет дальнейшая траектория конституционных и политических преобразований: "Сейчас все выглядит так, что ВНС будут использовать для транзита власти - Лукашенко возглавит этот орган, чтобы перейти с поста президента на все еще влиятельную позицию". Однако эксперт указывает, что, если Лукашенко упразднит пост президента и просто сменит табличку на двери своего кабинета, это не остановит кризис, а лишь подольет масла в огонь. "Это будет пощечина не только для народа, но и для России, которая ждет от конституционной реформы чего-то дельного", - считает Шрайбман.

Провластные эксперты также прогнозируют увеличение роли собрания. Аналитик объединения "Белая Русь" Петр Петровский на своей странице в Facebook выразил мнение, что статус ВНС закрепят в конституции, а постоянным органом будет избираемый президиум. "Нужен авторитетный и представительный орган власти, который удерживал бы ситуацию в стране от возможных конфликтов и кризисов. ВНС наиболее подходит на эту роль", - считает Петровский.

Валерий Карбалевич, в свою очередь, начал сомневаться, что повесткой предстоящего собрания останется вопрос конституции. "Об этом раньше намекал Лукашенко и госСМИ, но на совещании, где объявили дату проведения ВНС, о конституции не было сказано ни слова. У меня есть версия, что вопрос о конституционной реформе спускается на тормозах", - предполагает политолог. По словам Карбалевича, разговоры о конституции пошли только с подачи Москвы, а сейчас Лукашенко решил, что уже подавил протесты, поэтому реформа не актуальна.

Принятие конституции на ВНС может усилить протесты

Главным препятствием тому, что 11-12 февраля ВНС получит статус конституционного органа или примет новый вариант конституции, является сама действующая Конституция Беларуси, которая допускает внесение изменений в основополагающие главы только путем референдума.

Марш протеста пенсионеров в Минске

Протесты в Беларуси могут усилиться

"В таком случае есть вариант, о котором говорил философ Владимир Мацкевич - переучреждение государства. Если учредительным собранием ты создаешь новую страну, запуская заново правовой процесс и отменяя предыдущий, то вполне можно принять новую конституцию новым методом - на съезде мудрецов или тому подобное", - объясняет Шрайбман.

Однако эксперт уверен, что Лукашенко - даже учитывая опасность политизации общества - все равно проведет референдум, чтобы убедить себя и госаппарат в легитимности принятия конституции. Реакция общества на Всебелорусское собрание будет зависеть от того, действительно ли на ней примут важные решения. "Если, как обычно - план на пятилетку, то это мало кого заинтересует. А если делегаты примут какие-либо конституционные изменения, то это может стать триггером для новых протестов", - считает Карбалевич.

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