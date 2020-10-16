 Нужны ли поправки в конституцию? Как Лукашенко пытается успокоить народ | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 23.10.2020

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Беларусь

Нужны ли поправки в конституцию? Как Лукашенко пытается успокоить народ

Белорусские власти начали активную работу над поправками в конституцию. Как это повлияет на политическую ситуацию в стране? И не является ли попыткой Лукашенко остановить протесты?

Конституция Республики Беларусь

В октябре 2020 года вопрос о внесении поправок в конституцию Беларуси стал одним из главных на повестке дня. В стране уже третий месяц не прекращаются протесты против результатов президентских выборов, наблюдатели говорят, что конституционной реформой Александр Лукашенко пытается сместить фокус и увести людей с улиц. Сможет ли новая конституция помочь ему сохранить власть? 

Конституцию обсуждают по всей стране

Активный процесс подготовки реформы конституции власти начали в октябре и всеми способами пытаются вовлечь в него граждан. Сейчас любой белорус может направить свои предложения в адрес Палаты представителей либо непосредственно депутату своего округа. Урны для сбора идей реформирования конституции даже установили в некоторых школах страны. Предложения граждан ждут до 25 октября.

Урна для сбора предложений от граждан по проведению конституционной реформы в Беларуси

Урна для сбора предложений от граждан по проведению конституционной реформы в Беларуси

Кроме того, по всей Беларуси уже почти месяц работают так называемые "диалоговые площадки" по реформированию конституции, созданные местными органами власти - в них принимают участие представители власти, эксперты, общественность и молодежь. По задумке руководства страны, обсуждения конституции должны пройти во всех регионах, а затем предложения граждан будут сформированы в общее народное видение основного закона, которое представят на Всебелорусском народном собрании. Ожидается, что оно будет созвано в декабре этого года.

Оппозиция против поправок

Впрочем, белорусская оппозиция конституционную реформу поддерживать отказывается. Светлана Тихановская  призвала белорусов голосовать против поправок в конституцию, которые инициирует действующая власть. Голосование запущено на платформе "Голос" - в нем приняло участие 460 000 человек, 99 процентов из которых выступили против поправок.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Член основного состава Координационного совета и политолог Андрей Егоров считает, что никаких разговоров о диалоге и конституционной реформе не может идти  до выполнения требований протестующих: "Сначала освобождение политзаключенных, потом переговоры с Советом и Тихановской - с одной стороны и представителями власти - с другой, и только затем можно переходить к вопросу назначения новых выборов и конституционной реформы".

Какая конституция ждет белорусов?

Содержание будущих конституционных реформ пока остается туманным, но немного света на них пролил политзаключенный Юрий Воскресенский, участник встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, который по просьбе Лукашенко работает над реформой. "У президента только два срока, усилена роль парламента, независимый суд, возможно, суд присяжных", - рассказал он в интервью tut.by.

Юрист и политолог Юрий Чаусов в успех реформы не верит, говоря, что конституция - это проявление политической системы общества: "Сначала устанавливается демократия или диктатура, а потом в конституции находит отражение эта конституционная система. Для сегодняшней Беларуси какую конституцию не принимай, она все равно останется диктатурой".

Эксперт аналитического центра пропрезидентского ОО "Белая Русь" Петр Петровский на своей странице в Facebook выразил мнение, что реформа не должна ломать существующую политическую модель. "Сегодня требуется совершенствование конституции, а не ее ломка через колено, либо возврат к конституции 1994 года", - считает Петровский. Кроме того, эксперт считает важным развитие политических партий и объединений.

В конституции могут быть закреплены "опасные" нормы

Рассуждая о возможных поправках, Андрей Елисеев называет три типа изменений: "Во-первых, формальные и малозначимые изменения, вроде упразднения сельсоветов, которые ни на политической системе, ни на жизни жителей никак не скажутся. Во-вторых, малозначимые, но формально демократичные правки по увеличению компетенций законодательной ветви и региональных властей, возможно, введение суда присяжных".

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Кроме того, вероятно придание Всебелорусскому собранию конституционного статуса с президиумом и даже представительствами в регионах, и закрепление за ним определенных полномочий типа определения основных направлений внутренней и внешней политики.

Именно последний пункт Елисеев считает опасным с точки зрения права и демократии, потому что в таком случае и за Лукашенко будет закреплен дополнительный конституционный статус его председателя, а само собрание получит право принимать поправки к основному разделу конституции. "Лукашенко также, наверняка, рассматривает вариант замены прямых президентских выборов на избрание парламентом, и введение смешанной избирательной системы на выборах в нижнюю палату парламента", - считает Андрей Елисеев.

Среди опасных поправок Елисеев также называет отсылки к Союзному государству и иным интеграционным объединениям, продвигаемым Москвой, а также исключение формулировки о стремлении к нейтральному статусу - то, что активно лоббируют пророссийские силы.

Реформа конституции - не выход из кризиса? 

Действительно важными изменениями, необходимыми белорусской конституции, Елисеев называет введение положений, которые нивелировали бы существующую систему фальсификаций выборов, переформатировали бы компетенции трех ветвей власти и ввели обязательную выборность местной власти, запретили бы монополию государства в аудиовизуальной сфере.

Белорусская конституция. Экземпляры в книжном магазине

Белорусская конституция. Экземпляры в книжном магазине

Также, по мнению эксперта, нужно обеспечить максимальную независимость судов и провозгласить не подлежащим изменениям раздел конституции об основах конституционного строя. "Однако в ходе правления Лукашенко подобные изменения и реальная дискуссия общества невозможны", - считает Андрей Елисеев.

Кроме того, эксперты уверены, что урегулировать политический кризис в Беларуси конституционная реформа не сможет. "Разговоры о конституции - это удобный метод для того, чтобы канализировать общественные запросы об изменениях в том направлении, где политических изменений не произойдет. В итоге, не меняя ничего,  Лукашенко создаст видимость серьезных конституционных реформ", - считает Юрий Чаусов.

По мнению эксперта, задача этой реформы - увести людей с улиц созданием иллюзий того, то есть политический процесс: "Единственная цель создания этих механизмов - успокоить народ, но решить кризис такими методами невозможно".

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