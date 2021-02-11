В Минске открылось VI Всебелорусское народное собрание (ВНС). В ходе сессии, которая состоится 11 и 12 февраля, будут подведены итоги пятилетки. Делегатам также предстоит рассмотреть программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы. Начало заседаний - в 11.00 (мск).

С докладом выступит правящий страной 26 лет Александр Лукашенко. "Доклад президента традиционно планируется в первый день работы ВНС. Открытие форума, доклад главы государства и выступления участников будут транслироваться в прямом эфире по белорусским телеканалам и Первому национальному каналу Белорусского радио", - сообщила его пресс-служба.

На форуме, по данным организаторов, будут присутствовать 2700 человек. Основная часть делегатов - депутаты, представители провластных общественных организаций и трудовых коллективов.

Оппозиция против проведения Всебелорусского народного собрания

Белорусская оппозиция выступает против проведения ВНС, считая его целью легитимизацию власти Лукашенко. В качестве альтернативы данному мероприятию находящийся на пределами Беларуси оппозиционер Валерий Цепкало объявил о создании Белорусского демократического форума. На этой интернет-платформе, граждане могут высказать мнение по различным темам или инициировать обсуждение новых вопросов. Между тем оппозиционный Telegram-канал Hexta Live призвал жителей Беларуси выйти на новые протесты в дни проведения ВНС.

В МВД Беларуси накануне открытия ВНС заявили, что не допустят проведения несанкционированных акций. Главаодного из подразделений ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя в эфире СТВ сообщил о создании оперативного штаба для отслеживания ситуации.

Согласно результатам онлайн-опроса, проведенного аналитическим центром Chatham House, большинство белорусов не считают, что Всебелорусское народное собрание представляет всех жителей страны. Кроме того, большинство респондентов не согласны с тем, что данное мероприятие является эффективным способом диалога власти и ее оппонентов. При этом лишь четверть участников опроса смогла назвать цель ВНС. "Распространено убеждение, что ВНС - это карманная структура, существующая для продвижения интересов Лукашенко. Это приводит к недоверию и нежеланию делегировать этому органу любые полномочия", - пояснили авторы опроса.

Всебелорусское народное собрание на фоне массовых протестов

О проведении VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил в конце декабря. "Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется", - указал он. 8 декабря Лукашенко предложил передать ряд обязанностей главы государства ВНС и сделать его конституционным органом. "Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать… У нас есть Всебелорусское народное собрание", - заявил он.

Впервые Всебелорусское народное собрание было проведено в октябре 1996 года - перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор заседания ВНС проходят каждые пять лет.

В Беларуси уже полгода продолжаются акции протеста, начавшиеся в день президентских выборов 9 августа, по итогам которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом более 80 процентов. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых и честных выборов. Кроме того, протестующие выступают за освобождение политзаключенных и прекращение произвола силовиков. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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