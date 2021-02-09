Исследование: Лишь четверть белорусов доверяют президенту страны

В январе 2021 года аналитики британского Королевского института международных отношений Chatham House провели репрезентативный онлайн-опрос 926 жителей белорусских городов, посвященный их оценке ситуации в стране - протестам, власти Лукашенко, доверию к политикам и так далее. Результаты опроса можно экстраполировать на всю Беларусь, поскольку, как отмечают исследователи, больших расхождений во взглядах сельских жителей и жителей малых городов нет.

"В сельской местности чуть больше равнодушия и скепсиса по отношению к протестам, чем в среднем по стране. Некоторые чуть лучше относятся к Александру Лукашенко. Но не следует думать, что там совсем другая страна", - подчеркнул на презентации данных опроса 9 февраля ассоциированный эксперт Chattham House, директор по исследованиям Центра новых идей Рыгор Астапеня.

Поскольку в ходе исследования использовался метод веб-интервью, опрошены были пользователи интернета - более экономически и социально активные граждане. Поэтому аналитики допускают, что симпатии к Лукашенко на самом деле чуть выше, чем в было выявлено. Итак, какая картина складывается?

Отношение белорусов к протестам

Опрос показал, что около четверти белорусов однозначно одобряют акции протеста против действующей власти, еще у 18,6 процентов отношение скорее положительное. Примерно треть относятся к протестам отрицательно, а около 20 процентов затруднились дать ответ. Большинство белорусов считают, что после президентских выборов 9-11 августа 2020 года силовики применили неоправданную и чрезмерную силу при разгоне протестовавших. 60 процентов уверены, что в изоляторе на улице Окрестина применяли пытки. По мнению 70 процентов, насилие в отношении протестующих необходимо немедленно прекратить.

Силовики подавляют протесты в Минске, ноябрь 2020 года

Еще столько же высказываются за диалог власти с теми, кто несогласен с результатами выборов. Больше половины опасаются, что отказ властей от переговоров может привести с росту насилия с обеих сторон. Около 43 процентов даже видят риск гражданской войны.

По их отношению к протестам аналитики разделили жителей Беларуси на несколько групп. К "ядру протеста" данные опроса позволяют отнести 37 процентов белорусов. Каждый пятый сочувствует протестующим, то есть либо поддерживает протесты, либо относится к ним нейтрально. Почти каждый десятый - скептик: против Лукашенко, но не совсем за протесты. 16 процентов проявляют равнодушие и стараются не интересоваться политикой. Группу сторонников Лукашенко, его твердый электорат, составляют 18 процентов избирателей.

Кого белорусы видят президентом

Виктор Бабарико - потенциальный кандидат в президенты, июнь 2020 года

У участников исследования спрашивали, кто, по их мнению, достоин стать президентом Беларуси. В списке был предложен 21 человек. Среди них - Лукашенко, Бабарико, Тихановская, Колесникова, Латушко, Позняк, Макей, Качанова, Караев, Румас и другие.

Как следует из результатов, на данный момент в стране два крупных политика: Виктор Бабарико (его указали 28,8 процентов) и Александр Лукашенко (27,4 процента). На третьем месте в этом рейтинге - Павел Латушко, набравший около 12 процентов. Пятая часть опрошенных не нашла достойных поста президента. "Это тоже показывает отношение белорусского общества - люди не до конца понимают, за кого им голосовать", - пояснил Рыгор Астапеня.

Когда Лукашенко перестанет быть президентом

На вопрос о том, когда Лукашенко, по мнению респондентов, завершит свое президентство, почти 37 процентов опрошенных ответили, что это случится в 2021 году. Еще чуть меньше трети - что в 2025-м, когда истечет срок его полномочий по итогам прошлогодних выборов. Примерно десятая часть опрошенных полагают, что Лукашенко будет главой государства еще более двух лет, но уйдет до истечения срока полномочий. 12 процентов прогнозируют, что он пойдет минимум еще на два президентских срока.

Каких последствий боятся белорусы из-за смены власти? Больше всего - падения зарплат и пенсий и роста безработицы. Примерно 17 процентов опасаются роста коррупции или разрыва связей с Россией. "Нельзя сказать, что этот страх является парализующим. Он не такой и большой", - отметил Астапеня. Меньше всего жители Беларуси опасаются дефицита продуктов и предметов первой необходимости, а также преследований людей, поддерживающих нынешнюю власть.

Больше всего доверие в негосударственным СМИ

Что касается доверия к президенту, госорганам и различным организациям, то больше всего белорусы проявляют его в отношении независимым CМИ (около половины респондентов). На втором месте в рейтинге доверия - православная и католическая церкви. Чуть ниже расположились организации, связанные с протестом - штаб Бабарико, штаб Светланы Тихановской, Координационный совет. Из госорганов на первом месте - армия.

Президенту доверяют лишь около четверти белорусов. А меньше всего доверия у опрощенных к государственным СМИ (около 16 процентов) и Центральной избирательной комиссии (около 15 процентов). "Даже внутри твердого электората Лукашенко есть понимание, что это не те органы, которым стоит доверять. Это будет создавать политические трудности в будущем, потому что главный избирательный орган вряд ли может существовать с таким уровнем доверия", - полагает Астапеня.

Всебелорусское народное собрание

Большинство респондентов не считают, что Всебелорусское народное собрание представляет всех белорусов, и не согласны с тем, что это эффективный способ диалога между властью и оппонентами. При этом лишь четверть может сказать, с какой целью ВНС собирается. "Распространено убеждение, что ВНС - это карманная структура, существующая для продвижения интересов Лукашенко. Это приводит к недоверию и нежеланию делегировать этому органу любые полномочия", - комментирует аналитик полученные данные.

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