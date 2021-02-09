 Исследование: Лишь четверть белорусов доверяют президенту страны | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 09.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Исследование: Лишь четверть белорусов доверяют президенту страны

Аналитический центр Chatham House представил результаты онлайн-опроса о том, что белорусы думают про политический кризис в стране. Об их отношении к протестам и о доверии Лукашенко - DW.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

В январе 2021 года аналитики британского Королевского института международных отношений Chatham House провели репрезентативный онлайн-опрос 926 жителей белорусских городов, посвященный их оценке ситуации в стране - протестам, власти Лукашенко, доверию к политикам и так далее. Результаты опроса можно экстраполировать на всю Беларусь, поскольку, как отмечают исследователи, больших расхождений во взглядах сельских жителей и жителей малых городов нет.

"В сельской местности чуть больше равнодушия и скепсиса по отношению к протестам, чем в среднем по стране. Некоторые чуть лучше относятся к Александру Лукашенко. Но не следует думать, что там совсем другая страна", - подчеркнул на презентации данных опроса 9 февраля ассоциированный эксперт Chattham House, директор по исследованиям Центра новых идей Рыгор Астапеня.

Поскольку в ходе исследования использовался метод веб-интервью, опрошены были пользователи интернета - более экономически и социально активные граждане. Поэтому аналитики допускают, что симпатии к Лукашенко на самом деле чуть выше, чем в было выявлено. Итак, какая картина складывается?

Отношение белорусов к протестам 

Опрос показал, что около четверти белорусов однозначно одобряют акции протеста против действующей власти, еще у 18,6 процентов отношение скорее положительное. Примерно треть относятся к протестам отрицательно, а около 20 процентов затруднились дать ответ. Большинство белорусов считают, что после президентских выборов 9-11 августа 2020 года силовики применили неоправданную и чрезмерную силу при разгоне протестовавших. 60 процентов уверены, что в изоляторе на улице Окрестина применяли пытки. По мнению 70 процентов, насилие в отношении протестующих необходимо немедленно прекратить.

Силовики подавляют протесты в Минске, ноябрь 2020 года

Силовики подавляют протесты в Минске, ноябрь 2020 года

Еще столько же высказываются за диалог власти с теми, кто несогласен с результатами выборов. Больше половины опасаются, что отказ властей от переговоров может привести с росту насилия с обеих сторон. Около 43 процентов даже видят риск гражданской войны.

По их отношению к протестам аналитики разделили жителей Беларуси на несколько групп. К "ядру протеста" данные опроса позволяют отнести 37 процентов белорусов. Каждый пятый сочувствует протестующим, то есть либо поддерживает протесты, либо относится к ним нейтрально. Почти каждый десятый - скептик: против Лукашенко, но не совсем за протесты. 16 процентов проявляют равнодушие и стараются не интересоваться политикой. Группу сторонников Лукашенко, его твердый электорат, составляют 18 процентов избирателей.

Кого белорусы видят президентом

Виктор Бабарико - потенциальный кандидат в президенты, июнь 2020 года

Виктор Бабарико - потенциальный кандидат в президенты, июнь 2020 года

У участников исследования спрашивали, кто, по их мнению, достоин стать президентом Беларуси. В списке был предложен 21 человек. Среди них - Лукашенко, Бабарико, Тихановская, Колесникова, Латушко, Позняк, Макей, Качанова, Караев, Румас и другие.

Как следует из результатов, на данный момент в стране два крупных политика: Виктор Бабарико (его указали 28,8 процентов) и Александр Лукашенко (27,4 процента). На третьем месте в этом рейтинге - Павел Латушко, набравший около 12 процентов. Пятая часть опрошенных не нашла достойных поста президента. "Это тоже показывает отношение белорусского общества - люди не до конца понимают, за кого им голосовать", - пояснил Рыгор Астапеня.

Когда Лукашенко перестанет быть президентом

На вопрос о том, когда Лукашенко, по мнению респондентов, завершит свое президентство, почти 37 процентов опрошенных ответили, что это случится в 2021 году. Еще чуть меньше трети - что в 2025-м, когда истечет срок его полномочий по итогам прошлогодних выборов. Примерно десятая часть опрошенных полагают, что Лукашенко будет главой государства еще более двух лет, но уйдет до истечения срока полномочий. 12 процентов прогнозируют, что он пойдет минимум еще на два президентских срока.

Каких последствий боятся белорусы из-за смены власти? Больше всего - падения зарплат и пенсий и роста безработицы. Примерно 17 процентов опасаются роста коррупции или разрыва связей с Россией. "Нельзя сказать, что этот страх является парализующим. Он не такой и большой", - отметил Астапеня. Меньше всего жители Беларуси опасаются дефицита продуктов и предметов первой необходимости, а также преследований людей, поддерживающих нынешнюю власть. 

Больше всего доверие в негосударственным СМИ

Что касается доверия к президенту, госорганам и различным организациям, то больше всего белорусы проявляют его в отношении независимым CМИ (около половины респондентов). На втором месте в рейтинге доверия - православная и католическая церкви. Чуть ниже расположились организации, связанные с протестом - штаб Бабарико, штаб Светланы Тихановской, Координационный совет. Из госорганов на первом месте - армия. 

Президенту доверяют лишь около четверти белорусов. А меньше всего доверия у опрощенных к государственным СМИ (около 16 процентов) и Центральной избирательной комиссии (около 15 процентов). "Даже внутри твердого электората  Лукашенко есть понимание, что это не те органы, которым стоит доверять. Это будет создавать политические трудности в будущем, потому что главный избирательный орган вряд ли может существовать с таким уровнем доверия", - полагает Астапеня.

Всебелорусское народное собрание

Большинство респондентов не считают, что Всебелорусское народное собрание представляет всех белорусов, и не согласны с тем, что это эффективный способ диалога между властью и оппонентами. При этом лишь четверть может сказать, с какой целью ВНС собирается. "Распространено убеждение, что ВНС - это карманная структура, существующая для продвижения интересов Лукашенко. Это приводит к недоверию и нежеланию делегировать этому органу любые полномочия", - комментирует аналитик полученные данные. 

Смотрите также:

  • Мусорные баки, на которых написано слово: Уходи

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Послание для Лукашенко

    Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

  • Бело-красно-белый флаг на балконе в многоэтажном доме

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Бело-красно-белый флаг как символ протестов

    С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

  • Человек с бело-красно-белым флагом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Как используют главный символ протеста в Беларуси

    Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

  • Коврики в цветах бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Мирная революция в каждом дворе

    Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

  • Мурал с изображением диджеев

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Минские "диджеи перемен"

    В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 26:12

Валерий и Вероника Цепкало: Лукашенко уйдет в 2021 году. Интервью #вТРЕНДde

Контекст

Социолог: 50% плюс 1 голос могли не набрать и Лукашенко, и Тихановская

Кто и сколько на самом деле получил голосов на выборах президента Беларуси, и можно ли сейчас установить реальные их итоги, объяснил DW профессор социологии, основатель НИСЭПИ Олег Манаев.  

Ангела Меркель призвала прекратить репрессии в Беларуси

Германия и ЕС будут и впредь привлекать виновных в репрессиях в Беларуси к ответственности, заявила канцлер ФРГ. Она подчеркнула, что мир не должен забыть о мужественной борьбе людей за свободу в Беларуси.  

Социолог: Белорусы негативно оценили поддержку Лукашенко Кремлем

Снижением пророссийских настроений отреагировали белорусы на поддержку Москвой непопулярного в Беларуси бессменного руководителя страны Александра Лукашенко, заявил в интервью DW социолог Андрей Вардомацкий.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Белорусы за то, чтобы Путин поменял Лукашенко. Павел Латушко "вТРЕНДde"  

Германия поможет белорусским оппозиционерам: интервью со статс-секретарем в МИД ФРГ Мигелем Бергером  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Сестра Марии Колесниковой о том, что с ней происходит в СИЗО  

ФБК: Санкционный список Навального уже у Евросоюза  

Полгода протестов в Беларуси: победа или поражение противников Лукашенко?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно