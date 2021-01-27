Без права обжалования. Дело Бабарико направили в Верховный суд

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико мог быть самым сильным соперником Александра Лукашенко во время президентской кампании в августе 2020 года. Однако даже стать кандидатом в президенты ему было не суждено - за два месяца до выборов Бабарико задержали, и вот уже семь месяцев он содержится в СИЗО КГБ.
Недавно стало известно, что дело, заведенное на Виктора Бабарико, поступило в Верховный суд Беларуси. Значит судебное разбирательство может состояться в ближайшее время. В чем обвиняют экс-банкира и почему адвокаты возражают против рассмотрения дела Бабарико Верховным судом Беларуси?
"Дело Белгазпромбанка": признали вину все, кроме Бабарико
Так называемое "дело Белгазпромбанка" было начато 11 июня 2020 года, когда сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) пришли с обыском в главный офис Белгазпромбанка и задержали нескольких работников банка. 18 июня власти арестовали и самого Виктора Бабарико вместе с сыном Эдуардом.
Верховный суд Беларуси
21 января Генеральная прокуратура Беларуси передала дело против Бабарико в Верховный суд страны. Экс-банкиру инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также легализацию средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Обвиняемыми по делу также проходят шесть топ-менеджеров Белгазпромбанка.
"В ходе расследования установлено, что Виктор Бабарико, будучи председателем правления ОАО Белгазпромбанк, с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от представителей коммерческих структур создал из числа своих заместителей организованную группу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. Все обвиняемые, кроме Бабарико, признали вину в полном объеме.
Преследование экс-банкира многие в Беларуси считают политически мотивированным. Поэтому сразу после задержания Виктора Бабарико белорусское правозащитное сообщество признало его политзаключенным.
Защита Бабарико против рассмотрения дела в Верховном суде
Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский в интервью DW рассказывает, что защитникам неизвестно, почему Генпрокуратура направила дело именно в Верховный суд. "Защитники просили Верховный суд определить для рассмотрения дела в отношении Бабарико нижестоящий суд, чтобы обеспечить возможность апелляции", - говорит Лаевский.
Виктор Бабаико и его сын Эдуард (фото 20 мая 2020 года)
По мнению адвоката, это обращение абсолютно правомерно и с точки зрения закона имеет все шансы на удовлетворение: "Во всяком случае, если обеспечение справедливого суда относится к приоритетам высшей инстанции".
Однако вечером 28 января адвокатов Бабарико официально уведомили, что Верховный суд будет рассматривать это дело сам, а значит в праве на апелляционное обжалование Виктору Бабарико было отказано. "Согласно уголовно-процессуальному кодексу приговоры Верховного суда сразу вступают в силу и не подлежат обжалованию в апелляционном порядке", - поясняет адвокат Лаевский.
Виктора Бабарико лишили права на обжалование
Белорусский правозащитник из центра "Весна" Валентин Стефанович также считает, что рассмотрение "дела Белгазпромбанка" в Верховном суде Беларуси как суде первой инстанции ущемляет право фигурантов дела на обжалование вынесенного в отношении них приговора.
Валентин Стефанович (фото из архива)
"Право на справедливое судебное разбирательство включает в себя и возможность обжаловать вынесенный приговор. Поэтому в данном случае это будет нарушением стандарта справедливого судебного разбирательства, о котором говорится в Международном пакте о гражданских и политических правах", - говорит правозащитник Стефанович.
По словам Валентина Стефановича, с подобной проблемой правозащитники столкнулись еще давно в контексте смертной казни - например, во время дела о теракте в минском метро в 2011 году, когда были казнены Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. "Мы давно критикуем эту ситуацию. Приговор Верховного суда можно обжаловать только в порядке надзора, но мы считает этот механизм недейственным, поскольку в таком случае не проводится новое судебное заседание и всестороннее рассмотрение, в отличие от апелляционной жалобы", - поясняет Стефанович.
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Автор: Янина Мороз