 Два участника встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ выходят на свободу | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.10.2020

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Беларусь

Два участника встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ выходят на свободу

Члену инициативной группы по сбору подписей Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения, сообщили в главном эфире "Беларусь 1".

Здание КГБ в Минске

Здание КГБ в Минске

Члену инициативной группы по сбору подписей Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Об этом сообщили в главном эфире на телеканале "Беларусь 1", в воскресенье, 11 октября. По данным Onliner, их выпускают из следственного изолятора Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси в Минске.

Жена Юрия Воскресенского - Алеся - подтвердила  медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), что ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Накануне с Воскресенским и Рабицевичем в СИЗО встретился Александр Лукашенко. Всего за круглым столом, помимо Лукашенко, находились 12 человек. 

Воскресенскому поручили подготовить предложения к поправкам в Конституцию

На кадрах "Беларусь 1" видно, как Воскресенский дает интервью на фоне парка, по всей видимости, рядом со зданием Следственного комитета Беларуси. Власть готова к диалогу не только "на словах, но и на деле", заявил он. Бизнесмен напомнил, что разговор с Лукашенко длился около пяти часов. "Он был очень продуктивный, местами на повышенных тонах", но в итоге закончился конструктивно, отмечает собеседник канала.

Предприниматель подчеркнул, что ему поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы к освобождению ряда лиц, которые оказались не так общественно опасны "для нашей страны, как казались на первом этапе".

Юрия Воскресенского задержали 12 августа. Ему было предъявлено обвинение, в частности, по ч. 2 ст. 293 УК РБ о массовых беспорядках. По словам супруги Воскресенского, в команде Бабарико он отвечал только за сбор подписей и работу с волонтерами в Первомайском районе Минска.

Рабцевич продолжит заниматься бизнесом

Дмитрий Рабцевич в свою очередь заявил, что планирует продолжать заниматься бизнесом, потому что в структуре Парка высоких технологий Беларуси "созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе". Он также высказал мнение, что на встрече с Лукашенко 10 октября были найдены точки соприкосновения. По его словам, обсуждалось экономическое развитие, внесение поправок в конституцию.

Четыре топ-менеджера PandaDoc - бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап - были задержаны оперативниками Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Им предъявили обвинения по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса страны о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Задержания состоялись после обысков в минском офисе компании 2 сентября.

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    Автор: Марина Барановская


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