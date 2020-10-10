Сотни женщин вышли с цветами на демарш в Минске

В Минске в субботу, 10 октября, прошла акция под названием "Массовый женский демарш с цветами против политических репрессий". Участники вышли на проспект Независимости. Как передало издание Onliner, их собралось несколько сотен.

Пришедшие захватили с собой букеты - красные гвоздики, белые хризантемы. Кто-то принес даже комнатные цветы в горшках или охапки кленовых листьев.

На акции в столице Беларуси

Аналогичные акции состоялись в городах 22 стран мира, в том числе, в Берлине, Варшаве, Кракове, Лондоне, Таллине. В Вильнюсе к проходившему там демаршу присоединилась экс-кандидат в президенты БеларусиСветлана Тихановская. "Сегодня я не смогла не присоединиться к маршу. Я хотела поддержать белорусских женщин, высказать свое восхищение. Мы обязательно победим!" - сказала она.

Лукашенко встретился с Бабарико

Между тем Александр Лукашенко 10 октября посетил следственный изолятор Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси. Как передало государственное информагентство БелТА, он встретился с экс-претендентом на выдвижение в президенты страны Виктором Бабарико и другими представителями Координационного совета (КС) белорусской оппозиции.

Telegram-канал "Пул Первого" обнародовал снимки со встречи, на которых можно увидеть, что за столом, помимо Лукашенко, находились минимум 12 человек, в том числе сын Бабарико - Эдуард Бабарико, член президиума КС юрист Лилия Власова, координатор оппозиционного штаба бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров.

По информации портала tut.by, присутствовали, по всей видимости, также Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

По данным канала "Пул Первого", беседа продолжалась "четыре с половиной часа". "Цель президента - услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", - отметили авторы канала.

На распространенном видео Лукашенко, в частности, говорит: "Конституцию на улице не напишешь. Пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире".

Тихановская впервые за 4 месяца поговорила по телефону с мужем

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 10 октября пообщалась по телефону со своим мужем, блогером Сергеем Тихановским, находящимся в следственном изоляторе № 8 города Жодино. "Это первый разговор за 4 месяца - за 134 дня", - сообщили в ее Telegram-канале.

Протесты в Беларуси

Ранее Тихановская предложила в случае смены власти в стране предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований. Об этом она заявила во время визита в Братиславу.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются уже ровно два месяца после президентских выборов 9 августа. На улицы неоднократно выходили, по оценкам СМИ, свыше 100 тысяч человек, они выступают против признания Лукашенко победителем выборов. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко, который управляет страной с 1994 года, набрал 80,1 процент голосов, Светлана Тихановская - 10,1 процент.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в стране, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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