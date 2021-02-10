Экс-глава КС Беларуси о конституции: Для президента - не более двух сроков

Вероятно, никто в Беларуси так тесно и столь долгий срок не связан с темой конституции страны, как Григорий Василевич. В начале 90-х он был заместителем руководителя рабочей группы, готовившей проект нового Основного закона независимой Беларуси. После его принятия был избран судьей Конституционного суда (КС), работая в составе которого, запомнился многим поддержкой действий президента Александра Лукашенко и особыми мнениями по итогам слушаний дел, касавшихся нормативных актов, изданных президентом.

Именно Василевичу приписывают авторство поправок в конституцию, принятых на референдуме в ноябре 1996 года и кардинально изменивших полномочия ветвей власти в пользу президента. С января 1997 года по январь 2008 года Григорий Василевич возглавлял КС Беларуси, далее до сентября 2011-го - Генпрокуратуру страны. После отставки с поста генпрокурора, доктор юридических наук Василевич работает на кафедре конституционного права (руководит ею с сентября 1998 года) юридического факультета Белгосуниверситета. В интервью DW он письменно ответил на вопросы, объяснив, почему сейчас в Беларуси возникла необходимость конституционной реформы и какая конституция нужна стране.

DW: Сейчас в Беларуси конституционная реформа - одна из самых актуальных тем политической повестки дня. О ней говорят власти, даже называются предварительные сроки проведения референдума, который закрепит изменения. Параллельно работает общественная конституционная комиссия, которая готовит свой проект. Почему вообще встал вопрос о конституционной реформе, в чем недостатки ныне действующего Основного закона Беларуси?

Григорий Василевич: О необходимости внесения изменений и дополнений в конституцию несколько лет назад заявил президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Но напомню также, что некоторая часть оппозиционно настроенных лиц заявляла об этом, начиная с конца 1996 года, когда прошел референдум по конституционным изменениям; ими проводилась мысль: конституция - "ненастоящая". Считаю позицию противников обновленного в 1996 году текста конституции вредной, потому что они тем самым не поднимали авторитет Основного закона, а умаляли его.

Григорий Василевич

Более того, некоторые обладатели ученых степеней в области юриспруденции с самым серьезным видом доказывали, что конституционные изменения нельзя было вносить путем народного голосования (референдума). Вот такие "демократические взгляды". Следуя этой логике, можно сейчас изменять и дополнять конституционный текст путем принятия закона парламентом?! Своего рода конституционный бумеранг. Нет, народ - источник власти, и разделы, касающиеся системы власти, прав и свобод, можно изменить только путем народного волеизъявления.

- На ваш взгляд, какая конституция нужна сегодня Беларуси?

- Главное не в том, какая республика по форме правления (парламентарная, президентская или смешанная), а в том, как обеспечивается право граждан на надлежащее (хорошее) управление, как можно реализовать им свои конституционные права. Первичен не столько текст, сколько обладание чиновниками конституционным правосознанием. Мы уже апробировали все модели. В 1990-1994 годах у нас была суперпарламентарная республика. Из-за падения престижа парламента он за четыре года так и не был избран в полном составе: люди не приходили на повторные выборы. Без каких-либо существенных возражений в 1994 году в конституции была предусмотрена президентская республика.

Но возник конфликт между Верховным Советом и президентом, в том числе по причине игнорирования парламентом после избрания летом 1994 года президента новых конституционных реалий. Парламент стремился своими актами вводить в действие законы, хотя по конституции - это право перешло к президенту. Парламент принимал законы, которыми предусматривались дополнительные расходы, но его не заботило, откуда взять исполнительной власти средства. Этот ряд негативных примеров можно продолжать.

- Кто и как должен разрабатывать и принимать новую конституцию или поправки в действующую?

- Конечно, важна публичность конституционного процесса. Есть много инициативных предложений, в том числе и от оппозиционно настроенных общественных объединений и лиц. Значительную работу по подготовке изменений и дополнений в конституцию осуществляют парламентарии. Были организованы общественные площадки, на которых с участием ученых и практиков велась дискуссия по содержанию будущего проекта.

- Как обеспечить прозрачность процедуры разработки и широкое участие в ней общества?

- Считаю, что если кому-то не удалось принять участие в организованных представителями парламента дискуссиях, то можно направлять свои предложения непосредственно в палаты Национального собрания либо в администрацию президента Республики Беларусь. Сейчас информационные технологии обеспечивают такую публичность, какую сложно было раньше представить.

Важно, чтобы окончательный проект конституционных изменений был размещен для широкого обсуждения. Такая практика у нас была.

- Нынешнюю форму правления в Беларуси часто называют гиперпрезидентской республикой, в которой две другие ветви власти (законодательная и судебная) находятся в сильно подчиненном положении. Что необходимо для восстановления баланса, и какая форма правления вам представляется оптимальной для Беларуси?

- Президентская форма имеет свои преимущества. Но надо восстановить запрет на пребывание в должности президента более двух сроков(одним лицом. - Ред.). Конституция, даже в действующей редакции, предусматривает сильный парламент. Должна быть конкуренция между кандидатами на место в парламенте. Для этого следует демократизировать избирательный процесс. Голос (конструктивный) парламента должен быть более громким. Судебной власти необходимо повышать свой авторитет.

- Что бы лично вы вписали в конституцию (чего там нет), если бы у вас была такая возможность?

- При желании можно много чего вписать в текст. Например, относительно реального осуществления местного самоуправления, избирательной системы (в этой части мне нравятся многие положения Конституции Австрии), усиления по примеру Федеративной Республики Германии полномочий Конституционного суда (к сожалению, в 1994-1996 он в Беларуси дал повод для обвинений в увлечении политикой, а не правом).

Ограничить практику издания президентом временных декретов, имеющих силу закона. Но самое главное - учитывать сложившиеся мировые стандарты, приемлемые для нас, с учетом собственного исторического и культурного развития. В этой связи многие новые подходы можно реализовать и путем принятия обычных законов.

- Насколько оправдано закрепление в Основном законе положений, которые касаются внешней политики и геополитической ориентации - например, нейтрального и внеблокового статуса, или же, напротив, стремления войти в состав НАТО или ЕС?

- Для начала нам важно восстановить статус члена Совета Европы, использовать опыт Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) для совершенствования собственной национальной правовой системы…

- Когда Беларусь получит новую или обновленную конституцию?

- Все будет зависеть от субъектов, обладающих правом конституционной инициативы (они вносят проект на референдум), и воли народа.

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