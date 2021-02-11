Когда Лукашенко отдаст власть? Главные итоги Всебелорусского народного собрания

Слет "ябацек", шабаш чиновников, съезд КПСС… Так в соцсетях язвили по поводу VI Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое по инициативе Александра Лукашенко состоялось 11-12 февраля. Такой форум номенклатуры проходит в Беларуси каждые пять лет и обычно утверждает отчет об итогах пятилетки и принимает план на следующую. Однако от этого собрания, организованного на фоне беспрецедентно масштабного политического кризиса, ожидали обсуждения важных политических вопросов, среди которых и реформа конституции. Оправдались ли ожидания?
Лукашенко назвал условия своего ухода из власти
Открылось VI Всебелорусское народное собрание докладом Александра Лукашенко. В начале своего выступления вместо того, чтобы хвастаться урожаями и надоями, он озвучил "программу оппозиции". В изложении Лукашенко цели оппозиция - это масштабная приватизация и миллионы безработных, разрыв с Россией и Союзным государством, вступление в ЕС и НАТО, платное образование и медицина, а также повальный переход на белорусский язык. На самом деле, подобной программы у оппозиции нет и не было.
В целом за три с лишним часа Лукашенко сказал довольно мало нового, повторил свои старые шутки и выражения про "раздеваться и работать" и "любимую не отдают". Большая часть выступления была посвящена социально-экономическим темам - поддержка многодетных, государственных предприятий и медицины.
Карикатурист Сергей Елкин - о речи Александра Лукашенко
Но так или иначе Лукашенко в своей речи постоянно обращался к политическим оппонентам, спорил с ними, доказывал свою правоту. Он, в частности, возмущался воспитанием школьников, которые "ходят на улицам", призывал политиков и интеллигенцию "не спешить переобуваться" и откровенно признал, что сам отдал команду "жестко поступить с частниками, которые вели негосударственную политику". Говоря о протестах, которые начались в стране сразу после президентских выборов, Лукашенко заявил, что в Беларуси была предпринята "попытка не цветной революции, а мятежа по принципу блицкрига".
Назвал Лукашенко и условия своего ухода из власти: "Главное условие - в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение - в рамках закона. Второе условие - если сложится так, что к власти придут не "те", то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может".
О чем говорили делегаты ВНС?
Одной из главных идей ВНС была демонстрация общественного диалога. Поэтому кроме Лукашенко на собрании выступали и приглашенные делегаты. Всего их на форуме собралось 2700 человек со всей страны - в основном представители номенклатуры, общественных организаций вроде Белой Руси и посланцы с государственных предприятий. Белорусскую оппозицию, которая называет ВНС и самого Лукашенко нелегитимным, на форум, как и следовало ожидать, не позвали.
Анна Конопацкая (фото из архива)
Впрочем, люди, которые причисляют себя к оппозиции, на ВНС все-таки были. Экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая, на выступлении которой прямая трансляция прервалась, говорила о разладе в обществе, о неприемлемости вмешательства со стороны и назвала собрание "слетом победителей".
В основном же выступавшие, как и сам Лукашенко, говорили о победе режима, о том, что "выстояли", и целиком одобряли жесткий курс властей. Первый заместитель председателя Жодинского горисполкома Наталья Сушко заверила всех, что расшатать БЕЛАЗ не удалось. Глава КГБ Иван Тертель обратился с предупреждением, что в отношении противников "будет действовать жестко".
Особенно отличился глава МИД Владимир Макей, набросившись с критикой на оппозицию, которая требует введения новых санкций против Беларуси: "Глубоко убежден - отдать государство в руки фашиствующей демократии ни в коем случае нельзя".
Новая Конституция Беларуси откладывается на конец года
Главной интригой ВНС был вопрос о конституционной реформе. Осенью ходили слухи, что на этом мероприятии может быть принята новая конституция, а само собрание сделают главным конституционным органом, который возглавит Лукашенко, сохранив тем самым в своих руках рычаги власти.
До новой конституции на ВНС дело не дошло
Но принять новую конституцию прямо во время собрания делегаты не решились. В резолюции, которую участники ВНС 12 февраля одобрили единогласно, предлагается создать конституционную комиссию для выработки предложений по изменению конституции. Полномочия между госорганами должны перераспределить, в том числе между органами местного управления и самоуправления, и усилить роль политических партий в жизни страны. В своем докладе Лукашенко назвал сроки: проект конституции должен быть готов в течение года, а в начале следующего, 2022 года он намерен провести референдум.
Кроме того, делегаты договорились признать Всебелорусское народное собрание "высшей формой народного представительства" с законодательным закреплением его особого правового статуса. Сейчас, напомним, юридический статус ВНС не определен, а его резолюции имеют лишь рекомендательный характер.
Конституционный суд, как заявила в своем выступлении зампредседателя Наталья Карпович, сразу же поддержал инициативу о придании ВНС статуса конституционного органа. Приветствовали это предложение и провластные аналитики, например, политолог Александр Шпаковский. "Фактически Лукашенко таким образом проводит страхование Беларуси на переходный период от "нового Горбачева" или по-народному "от дурака", - пишет Шпаковский в своем Telegram-канале.
Власть понимает, что как раньше уже не будет
"Всебелорусское народное собрание, по сути, это вече. Каждый его участник возвращается к себе домой и потом рассказывает родственникам, соратникам, коллегам, товарищам то, что услышал и как это воспринял", - говорит провластный политолог Алексей Дзермант.
Как раньше в Беларуси уже не будет
Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич к результатам форума относится более скептически, учитывая, что ни общественного диалога, ни обсуждения конституционной реформы так и не было: "Все политическое содержание из ВНС убрали, и оно осталось, как и было раньше, ритуальным событием". Главный месседж, по мнению политолога, был адресован сторонникам Лукашенко и номенклатуре: показать уверенность власти, убежденность в победе и отсутствие политического кризиса в стране.
Впрочем, хоть в своем мире делегаты и ощущают себя победителями, они все равно понимают, что время сейчас переходное. "Им нужно думать про трансформацию, политическую реформу, нужно готовиться к изменениями и понимать, что как раньше уже не будет", - считает политолог Андрей Казакевич.
Белорусская оппозиция, в свою очередь, не считала проведение ВНС законным и призывала белорусов выйти на акции солидарности во время проведения форума. Однако масштабные акции в Минске не состоялись. Белорусская милиция, по словам главы МВД Беларуси Ивана Кубракова, предварительно задержала несколько человек за призывы выходить на несанкционированные акции в дни работы ВНС.
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Автор: Янина Мороз