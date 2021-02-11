Всебелорусское народное собрание: кто участвует от регионов, а кто нет

В Минске 11 февраля началось Всебелорусское народное собрание (ВНС). Мероприятие пройдет в шестой раз, но, пожалуй, никогда со времен первого подобного собрания, состоявшегося в 1996 году, в Беларуси не было такого накала политических страстей.

О проведении ВНС Лукашенко заявил в конце декабря 2020 года. В ходе сессии, которая состоится 11 и 12 февраля, он представит доклад по итогам пятилетки. Между тем белорусская оппозиция выступает против проведения ВНС, считая его целью легитимизацию власти Лукашенко. На форуме, по данным организаторов, будут присутствовать 2700 человек. DW выясняла, кто будет представлять регионы и будут ли участвовать в собрании критики Лукашенко?

Кого на ВНС представляют делегаты от регионов?

Принято считать, что в отличие от белорусской столицы, в регионах страны протестные настроения в отношении нынешней власти проявляются не так очевидно. Однако, судя по тому, как на местном уровне проходило выдвижение делегатов на ВНС, в провинции тоже опасались активности масс и постарались максимально засекретить этот процесс.

Первоначально было объявлено, что Брестская область делегирует на форум 310 человек, при этом 70% составят депутаты местных советов, которые провели процедуру выдвижения на своих сессиях. Еще 30% выдвиженцев отобрали из числа провластных общественных организаций и официальных профсоюзов.

Что касается выдвижения делегатов от трудовых коллективов и собраний граждан, то такой вариант властями даже не рассматривался. "Вместе с коллегами по работе подходили к начальству с предложением провести собрание на заводе, чтобы выбрать делегатов, но нам заявили, что это не предусмотрено положением о ВНС", - рассказал работник одного из крупных предприятий Бреста, назвавшийся Андреем. Он считает, что это было сделано умышленно, поскольку белорусские власти осознают, что в трудовых коллективах однозначной поддержки не получат.

Избрание делегатов в атмосфере секретности

Закрытость и непрозрачность процедуры избрания делегатов ВНС привела к тому, что даже в начале нынешней недели - за несколько дней до мероприятия - не все местные органы власти обнародовали списки тех, кто поедет в Минск.

Например, изначально было известно, что Дрогичинский район представят 8 делегатов (шестеро из них - местные депутаты), но рассказывать об остальных выдвиженцах в райисполкоме не стали. Аналогично поступили в другом районном центре Брестской области - Столине, где власти рекомендовали читать государственную газету, но и там весь список делегатов опубликован не был.

Делегаты от Брестской области отправляются в Минск для участия в БВС

Как выяснилось, таинственность во многом связана с тем, что на Всебелорусское народное собрание отправились все руководители исполнительной власти в районах, однако чиновники не хотят афишировать свое выдвижение от имени профсоюзов и общественных организаций. К примеру, председатель Ганцевичского райисполкома Владимир Белов стал делегатом от профсоюза государственных и других учреждений.

Боятся ли делегаты санкций?

Есть еще одно объяснение, почему не все делегаты ВНС хотели бы публично признавать свое участие в этом форуме. Ранее представители белорусской оппозиции заявляли, что будут добиваться включения делегатов собрания в списки сторонников действующей власти, на которых будут распространяться санкции.

Впрочем, некоторые делегаты уверяют, что санкций не боятся. По словам председателя Каменецкого районного совета депутатов Ирины Нигериш, никаких страхов из-за поездки на ВНС у нее нет. "Мне доверено представлять интересы избирателей и я не думаю, что из-за этого стану невыездная или изменится отношение людей ко мне и моей работе", - говорит Ирина Нигериш.

Что касается протестов, начавшихся в Беларуси после президентских выборов, то депутат из Каменца объясняет их негативным влиянием информационных технологий на молодежь, которая "выросла на всем готовеньком и не испытала особых трудностей".

Категорично на вопрос о персональных санкциях высказался глава фермерского хозяйства из Ганцевичского района Александр Пищ, который также является делегатом ВНС. "Пусть применяют эти санкции - забирают и пашут мою землю, пусть ограничивают выезд за границу, но этим они меня не запугают", - эмоционально отреагировал фермер. Александр Пищ также убежден, что никакого насилия в стране после выборов не было, а будущее Беларуси может быть только "в единении с Россией".

Белорусская оппозиция бойкотирует ВНС

Накануне ВНС белорусские власти объявили, что приглашение на форум получат и представители политических партий: правда, без права участия в голосовании. Однако, как рассказал DW председатель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский, эта политическая структура участвовать в ВНС не собирается.

Игорь Масловский

"Это мероприятие сторонников действующей власти для поднятия собственного духа, а с точки зрения современного законодательства решения ВНС не имеют никакой юридической силы", - сообщил Игорь Масловский. По его словам, БСДП отказывается от участии в собрании еще и потому, что оно не будет способствовать единству и консолидации белорусского народа.

"С учетом непризнания международной общественностью Александра Лукашенко в качестве президента Беларуси наша партия предлагает начать переговоры о выходе из политического кризиса с лидерами общественного мнения при посредничестве ОБСЕ, а до этого необходимо провести амнистию политзаключенных и тех, кто осужден политическим мотивам", - заявил руководитель брестских социал-демократов.

О своем неучастии в ВНС объявили и другие оппозиционные партии Беларуси, которые также не видят смысла посещать мероприятие, которое не прописано в конституции страны.

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