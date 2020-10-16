 Новая Конституция Беларуси: оппозиция пишет, Лукашенко теряет интерес | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 04.02.2021

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Беларусь

Новая Конституция Беларуси: оппозиция пишет, Лукашенко теряет интерес

Пока оппозиция хочет уже в феврале представить проект нового Основного закона Беларуси, его изменение обещанное Лукашенко, затягивается. Какая конституция нужна стране и кто ее должен принять?

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Конституционная реформа оставалась одной из самых обсуждаемых политических тем в Беларуси минувшей осенью. О ней не раз обтекаемо рассуждал Александр Лукашенко. На изменение Основного закона как на один из путей разрешения политического кризиса в стране, разразившегося после президентских выборов 9 августа, настойчиво указывали в Кремле. А лидер оппозиции Светлана Тихановская назначила своими представителями по написанию новой конституции экс-спикера Верховного Совета Мечислава Гриба и бывшего главу Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолия Лебедько.

Однако по мере снижения протестной активности белорусов вопрос постепенно сдвигался с политической повестки дня властей. Лукашенко, обещавший, что на Всебелорусском народном собрании (ВНС) 11-12 февраля, обсудят проект новой конституции, а после принятия Основного закона возможны и новые президентские выборы, фактически перенес на 2022 год проведение референдума, который призван закрепить вносимые изменения.

Какая конституция нужна Беларуси, кто, как и когда ее должен принимать, и каким образом можно обеспечить прозрачность такого процесса и широкого участия в нем граждан?

Нужна ли Лукашенко новая конституция?

В разгар массовых протестов Александр Лукашенко сулил недовольным его шестым президентским сроком пересмотр Основного закона с передачей части полномочий главы государства парламенту и правительству. Но чем меньше людей выходило на улицы, тем более невнятными и противоречивыми становились высказывания Лукашенко на сей счет. Накануне 2021 года он сообщил, что на рассмотрение ВНС не будут вноситься поправки в конституцию, это случится на референдуме. При этом, по словам Лукашенко, проект нового Основного закона для всенародного голосования уже есть. В целом, заверил он, система власти принципиально не изменится.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

"Главное не в том, какая республика по форме правления (парламентская, президентская или парламентско-президентская), а в том, как обеспечивается право граждан на надлежащее (хорошее) управление, как им можно реализовать свои конституционные права", - подчеркнул в интервью DW бывший председатель Конституционного суда Беларуси Григорий Василевич. Тем не менее сам Василевич предлагает вернуть в конституцию запрет на пребывание в должности президента одним лицом более двух сроков, а также ограничить практику издания главой государства временных декретов, имеющих силу закона. 

Между тем о содержании имеющегося у властями проекта практически нет никакой информации. СМИ писали, что якобы его подготовкой в обстановке секретности занимались судьи Конституционного суда (КС). В пресс-службе суда DW сказали, что в данный момент работа такого рода не ведется. Вопрос необходимости концептуальных изменений Основного закона, напомнили в пресс-службе, был поднят Лукашенко на его встрече с судьями КС еще в 2018 году: "Судьями были внесены определенные предложения. Потом ситуация поменялась, КС теперь этим не занимается, работают депутаты парламента".

Что известно о подготовке к референдуму

Наблюдатели, со своей стороны, констатируют, что за последние месяцы в риторике Лукашенко заметно сместились акценты - проведение референдума уже отодвинуто на 2022 год и его перспективы становятся все более туманными. Объявленная Лукашенко конституционная реформа - это инструмент для удержания им власти, заявил DW Анатолий Лебедько.

Александр Лукашенко и реальное реформирование конституции - вещи несовместимые, предупреждает Павел Усов, глава варшавского Центра политического анализа и прогноза. Все изменения, которые будут предложены властями, - чисто манипулятивного свойства, и они никак не повлияют на ситуацию в стране, прогнозирует он.

Уйти от гиперпрезидентской республики

"Нам нужен документ, который не позволит вернуться в прошлое", - уверен Анатолий Лебедько, советник Светланы Тихановской, координирующий работу Общественной конституционной комиссии, которая готовит проект новой Конституции Беларуси. Самой большой проблемой ныне действующего Основного закона, принятого в марте 1994 года и измененного в ноябре 1996 года на референдуме, Лебедько в интервью DW назвал закрепленную в нем гиперпрезидентскую форму правления.

Анатолий Лебедько

Анатолий Лебедько

На днях члены комиссии (в ее составе около 50 экспертов от все ведущих оппозиционных политических сил) обнародовали разработанный ими раздел конституции, посвященный высшим органам власти - парламенту, правительству и президенту.

По словам Лебедько, после острых дискуссий выбор был сделан в пользу так называемой полупрезидентской (или парламентско-президентской) республики: правительство по итогам выборов формируется парламентом и определяет стратегию развития страны; президент избирается всенародно на четыре года (не более двух сроков), в его компетенции - внешняя политика, роспуск парламента в строго оговоренных случаях, а также церемониальные функции. Это похоже на то, что есть в Литве и Польше, пояснил советник Тихановской.

Стране необходимо новое государственное устройство

Описанную модель поддерживает и Павел Усов. Он несколько лет назад принимал участие в разработке программы "Вольная Беларусь", включавшей и раздел по изменению политической системы. При этом Усов оговаривается: "Стране необходимо новое государственное устройство - при нынешнем любая конституция является просто ничего не значащей бумагой".

Павел Усов

Павел Усов

Среди прочего, политолог выступает за однопалатный парламент вместо нынешнего двухпалатного, а также за заметное расширение компетенции местного самоуправления, что необходимо для более устойчивого развития регионов и страны в целом. Однако все это, по его мнению, будет возможным только после системных перемен в Беларуси.

Говоря о сроках и процедуре принятия нового Основного закона, Анатолий Лебедько подчеркивает, что вопрос транзита власти должен решаться на политическом уровне. Сам он считает, что оптимальным было бы провести выборы нового президента одновременно с референдумом по конституции.

Президент - как в Швейцарии

Судья Конституционного суда первого состава (1994-1997 годы), профессор права Михаил Пастухов настроен более радикально. Он - за парламентскую республику со слабым президентом. "Идеальная модель - Швейцария", - уточнил Пастухов. В этой стране роль главы государства играет президент, избираемый парламентом из семи членов Федерального совета (правительства). Президент - первый среди равных из семерки - председательствует на заседаниях совета, выполняет церемониальные функции и избирается всего на год без права переизбрания. Но такая позиция не нашла поддержки в общественной комиссии, и пока профессор в ее работе не участвует.

Михаил Пастухов

Михаил Пастухов

Он называет принятые на референдуме в 1996 году поправки в конституцию нелегитимными, так как сам референдум был незаконным. КС постановил, что голосование носит консультативный характер, а Лукашенко своим указом сделал его обязательным, напомнил Пастухов. По его выражению, в действующем Основном законе проигнорированы важнейшие принципы построения государства - верховенства закона, разделения властей, соблюдения прав человека. А вся власть отдана президенту, который назначает и увольняет глав исполнительной власти на местах, всех судей и силовых министров.

"В стране была и есть одна законная конституция - 1994 года, - настаивает Пастухов. - Ее надо просто восстановить, а потом внести в текст ряд поправок, усиливающих роль законодательного органа и правительства". Профессор не согласен с тем, что общественная комиссия решила писать новую конституцию. По его оценке, достаточно указанные поправки принять в парламенте, а потом вынести на одобрение народа.

Что делать с геополитикой и когда проводить референдум?

Стоит ли в Основном законе как-то закрепить внешнеполитический курс страны, прописать его приоритеты и цели? Рабочая группа, отвечает Лебедько, предлагает дать возможность всем гражданам на референдуме решить, как нужно обеспечить внешнюю безопасность Беларуси. При этом эксперты группы выступают за нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус государства.

Общественная комиссия собирается представить своей проект конституции уже в начале февраля, после чего, делится Анатолий Лебедько, будет инициирована широкая дискуссия. "За 26 лет ее отсутствия у людей возникло большое желание высказаться по этому вопросу, но порой не хватает базовых знаний. Поэтому обсуждение проекта будет носить и просветительский характер", - заверил Лебедько.

Вынести новую конституцию на референдум будет возможно только в процессе перехода власти в стране к демократическим институтам, поскольку при нынешнем режиме никакие реальные изменения невозможны, заключил Павел Усов.

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