Оппозиция в Беларуси готовит свой проект конституции страны

Белорусская оппозиция подготовила собственный вариант новой конституции страны. Об этом в среду, 30 декабря, во время онлайн-пресс-конференции сообщил Анатолий Лебедько - сторонник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

По его словам, "на сегодняшний день черновой вариант… есть". Лебедько подчеркнул, что "в публичном пространстве" уже представлены "три раздела проекта конституции новой Беларуси", и добавил, что со временем будут появляться новые разделы, в обсуждении которых сможет участвовать "каждый белорус". Публичные презентации и дискуссии по этому вопросу уже состоялись в Минске, Гомеле, Могилеве, Орше, Бобруйске.

Между тем представитель Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский на пресс-конференции отметил, что ждет от Евросоюза принятия четвертого пакета санкций в отношении официального Минска. "Горизонт его принятия... Вполне возможно, что это конец января-начало февраля (2021 года. - Ред.)", - не исключил Лебедько.

В свою очередь представитель Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович заявил, что сторонники экс-кандидата в президенты находятся в постоянном контакте с Еврокомиссией, которая разрабатывает комплексный "план поддержки демократической" Беларуси.

"Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять"

Между тем Александр Лукашенко посетил 30 декабря отряд милиции особого назначения (ОМОН) ГУВД Минского горисполкома. Белорусский правитель вручил государственные награды представителям правоохранительных органов и военных структур. После этого он со сцены обратился к правоохранителям: "Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу, потому что ни у вас, ни у меня, кроме этой земли, этой страны, больше ничего нет".

Протесты в Беларуси

В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, прошедших 9 августа. ЦИК вновь объявил победителем выборов Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам.

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