Европарламент призвал ЕС ужесточить курс в отношении Минска

В Европарламенте считают, что Евросоюзу следует подумать над введением секторальных санкций в отношении Беларуси. Об этом говорится в рекомендации Совету ЕС и верховному представителю по внешней политике Жозепу Боррелю по отношениям с Беларусью. Этот документ был утвержден в среду, 21 октября. Как сообщает корреспондент DW, "за" проголосовали 602 евродепутата, 44 были "против", еще 44 воздержались.

Какие санкции против Минска Европарламент предлагает усилить

"Рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси, которые могли бы усилить давление на режим, но не должны привести к долгосрочному негативному влиянию на население", - говорится в рекомендации. Документ не является обязательным к исполнению, но Совет ЕС, определяющий внешнюю политику объединения, должен принимать его во внимание.

В Минске не прекращаются протесты против фальсификации итогов выборов 9 августа

Ранее Евросоюз уже ввел санкции против 40 высокопоставленных чиновников Беларуси, которых в ЕС считают ответственными за фальсификацию президентских выборов 9 августа и репрессии против участников акций протеста. На прошлой неделе Совет ЕС решил начать подготовку к внесению в санкционный список и лично Александра Лукашенко, объявившего себя президентом Беларуси по итогам выборов 9 августа. Европарламент же рекомендует добавить в список не только Лукашенко, но еще и "значительное количество" чиновников высшего ранга и среднего звена, "ответственных за нарушения гражданских прав и прав человека".

Евродепутаты призвали также завершить работу по созданию механизма санкций за нарушения прав человека. Соответствующее предложение в понедельник внесла Еврокомиссия. Его еще должен утвердить Совет ЕС. В своей рекомендации Европарламент призвал применить этот механизм против белорусских чиновников, "включая следователей и судей, ведущих уголовные дела против политических заключенных".

Евродепутаты назвали действия властей Беларуси "уголовными"

В документе действия режима Лукашенко названы не только противоречащими принципам демократии, европейским ценностям и воле народа Беларуси, но и квалифицируются как "уголовные". Европарламент "потребовал незамедлительно остановить насилие, жестокие репрессии, пытки и преследование мирных протестующих". Кроме того, евродепутаты считают необходимым провести тщательное международное расследование "преступлений, совершенных против жителей Беларуси правоохранительными органами".

Евродепутаты призывают оказать помощь жертвам милицейского произвола

Документ призывает Евросоюз развернуть специальную программу поддержки "жертв политических репрессий и милицейского насилия": юридические консультации, материальная и медицинская помощь, возможность для реабилитации.

В этом контексте евродепутаты призвали расширить действующие с 2006 года санкции, запрещающие поставлять в Беларусь средства, которые можно использовать для подавления протестов. В этот список они предлагают внести, например, разведывательные беспилотники.

Экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую евродепутаты называют "избранным президентом в глазах народа Беларуси" и добавляют, что по независимым социологическим опросам она "получила больше половины голосов" на выборах 9 августа. При этом Европарламент ссылается на опрос платформы "Голос". Следует, правда, отметить, что в отчете "Голоса"говорится лишь, что выборы сфальсифицированы, но нет данных о результатах голосования, поскольку активисты имели возможность проверить протоколы лишь с части избирательных участков.

Миссия для Беларуси из бывших президентов и премьеров

Европарламент призвал власти Беларуси согласиться на диалог с Координационным советом и как можно быстрее провести новые, свободные и честные выборы. По мнению евродепутатов, настоящая конституционная реформа в Беларуси возможна лишь после таких выборов.

Внесены в документ и ряд предложений, высказанных накануне во время обсуждения Европарламентом проекта рекомендации. В частности, евродепутаты ратуют за создание специальной миссии, сформированной из бывших президентов и премьер-министров стран ЕС. Такая миссия "должна была бы помочь остановить насилие, способствовать освобождению политических заключенных и задержанных, а также проверить на внутреннем и международном уровне все возможности создания условий для инклюзивного политического диалога в Беларуси", - говорится в принятой рекомендации.

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