В Беларуси появится конституционная комиссия

В Беларуси в 2021 году появится конституционная комиссия. Это следует из резолюции VI Всебелорусского народного собрания (ВНС), принятой в пятницу, 12 февраля. Комиссии поручат разработать предложения по изменению конституции, которые затем будут вынесены на всенародное обсуждение и республиканский референдум, говорится в документе. А плебисцит может быть совмещен с местными выборами, допустил правящий в Беларуси Александр Лукашенко. "Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем", - заявил он в заключительный день ВНС.

Лукашенко в ходе выступления предостерег представителей бизнеса от политической деятельности. В политике "очень тесно", а конкуренция велика, заявил он, добавив, что в политике "могут исполосовать ни за что просто".

Критика частного бизнеса в Беларуси

Лукашенко раскритиковал частный бизнес, рассказав историю силовика, которого якобы не стали обслуживать в частном медицинском учреждении, и пообещав "привести в чувство" индивидуальных предпринимателей. Минск поддержит "любого бизнесмена, который патриот своей страны", отметил Лукашенко. По его словам, "не патриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали, потому что они перевернут страну".

Ужесточение ответственности за несанкционированные акции

Кроме того, Лукашенко поручил министерству юстиции до конца первого полугодия провести перерегистрацию партий. Он также упомянул грядущее ужесточение ответственности за несанкционированные акции. "Важно, чтобы мы выглядели цивилизованным государством, чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия", - объяснил он.

А член инициативной группы по сбору подписей Виктора Бабарико, бизнесмен Юрий Воскресенский попросил делегатов поддержать принятие закона о политической амнистии. Подобный правовой акт станет "шагом к подлинному народному единству", объяснил предприниматель, участвовавший во встрече Лукашенко и оппозиционеров в следственном изоляторе.

Протесты после выборов президента

В Беларуси более полугода не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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