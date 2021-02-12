В ЕС утверждают, что письмо "президенту Лукашенко" отправила ВОЗ

После того как официальный белорусский Telegram-канал "Пул первого" опубликовал скан подписей глав ВОЗ и Еврокомиссии под письмом от 22 января 2021 года, в котором Александр Лукашенко называется "президентом Республики Беларусь" и "его превосходительством", официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пояснил в пятницу, 12 февраля, что отправкой этого послания занималась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, письмо было направлено Лукашенко как будущему председателю Совета глав государств СНГ, в нем содержалось приглашение Беларуси в Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) "в этом качестве".

Позиция ЕС по отношению к Лукашенко не изменится

Стано подчеркнул, что хотя ВОЗ выбрала для использования в официальном почтовом адресе обозначение "президент республики", это никоим образом не означает изменение позиции ЕС, который считает, что Лукашенко не обладает демократической легитимностью.

"Это письмо было призвано способствовать вовлечению Беларуси в глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавируса и ничего не меняет в твердой позиции ЕС по отношению к Лукашенко и в том, какие практические последствия эта позиция имеет для наших с ним отношений", - указал Петер Стано DW.

Подпись фон дер Ляйен использована по недоразумению

Более того, по словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС, ВОЗ признает, что подпись председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) по недоразумению была использована под письмом, которое должна была подписать комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

Накануне Петер Стано заявил DW, что последнее письмо Лукашенко со стороны Евросоюза было отправлено 9 июня 2020 года, то есть за два месяца до выборов главы государства 9 августа, которые в Брюсселе по-прежнему не считают свободными и справедливыми. После этого Telegram-канал "Пул первого" опубликовал первую страницу письма, датированного 22 января 2021 года, на которой не было подписей фон дер Ляйен и гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Беларусь председательствует в Содружестве независимых государств с 1 января 2021 года.

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