Экс-посол Лещеня о протестах в Беларуси: Пожар на торфяном болоте

"Девятого августа я для себя составил кодекс чести из двух постулатов, - вспоминает выборы президента Беларуси уже бывший теперь белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня. - Как посол, назначенный действующим президентом, я должен был голосовать за него. И я это сделал. А второе - как гражданин, который не хочет нарушать законы, я решил, что не буду фальсифицировать итоги выборов. И я сделал это".

"То, что вчера страшно, сегодня - нет"

По итогам голосования на избирательном участке в посольстве Беларуси в Словакии Александр Лукашенко получил только 12 процентов голосов, Светлана Тихановская - 80. Лещеня, с 2002 по 2006 годы работавший помощником Лукашенко по внешнеполитическим вопросам, не склонен проецировать данные результаты на всю страну, потому что, по его словам, "за рубежом избиратель более радикален". Но эти цифры он рассматривает как "своеобразный маркер".

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня

Однако уйти с госслужбы кадрового дипломата с почти тридцатилетним стажем заставили не официальные итоги выборов, согласно которым якобы с огромным отрывом победил действующий руководитель страны Александр Лукашенко, а сцены насилия со стороны силовиков в отношении мирных протестующих. "Уже 10 августа, когда я посмотрел, что делается, шоковое состояние было. Но я посол, и пока остаюсь им по рангу. Посол может быть эмоциональным человеком, но не может быть эмоциональным послом", - пояснил Лещеня в интервью DW.

По словам экс-дипломата, ему понадобились пять дней на принятие и оформление решения. "Я просто понял, что я как гражданин должен переступить через себя как посла. 2-3 дня жил с этой мыслью, мы это обсуждали с женой, нам было страшно. Но то, что вчера страшно, сегодня - нет", - вспоминает Лещеня. Все свои дальнейшие действия, а именно текст видеообращения, он называет продуманным "нормальным чиновничьим расчетом". "Если посмотреть, то там каждое слово было продумано", - говорит экс-посол. Реакция на собственный демарш его удивила: "Не ожидал, что проснусь всемирно известным".

Посол вернулся в Беларусь после отставки

После увольнения Лещеня вернулся на родину в Беларусь, хотя, по его собственным словам, в Словакии ему предлагали политическое убежище. "В отличие от других революционеров - нет, я еще не революционер (смеется. - Ред.) - я запасных аэродромов не готовил. Я вернулся. Я не выписал семью. Я уязвим - вот он я, вот мои дети, мои родители", - сказал Лещеня. С уже бывшими коллегами после ухода со службы экс-дипломат, по его словам, связей не поддерживает.

"Но я чувствую тихую поддержку от коллег, где-то как-то - если случайно (встречусь. - Ред.). Я никому не звонил, и мне никто не звонит. Люди боятся", - признался Игорь Лещеня. К тем коллегам, которые, как он, ушли с госслужбы, Лещеня относится с особым уважением: "Я их уважаю, преклоняюсь. У них не было такой возможности громко уйти, как у меня".

Вернувшись на родину, никаких планов по новому трудоустройству Игорь Лещеня пока не строит, хотя добавляет, что в ближайшее время будет "пытаться оставаться в публичном пространстве". Никаких угроз со стороны властей он, по собственному признанию, не получал, однако считает нынешнее свое положение шатким: "Мое заявление (размещенное в Youtube. - Ред.) - наверное, если аналитики в погонах его рассматривали, то сделали вывод, что я прошел по краю. Достоин увольнения, но пока не достоин узнать что-то новое о своем Жодино", - продолжает Лещеня, намекая на следственный изолятор в этом городе, недалеко от здания которого он сейчас живет.

Что власти могут посчитать пересечением "красной линии", то есть нарушением негласного запрета, трудно угадать, полагает он: "Нет ничего проще переместиться из уютной дачи в родном Жодино до изолятора - до него всего три километра. Ну вот скажу еще несколько не тех слов…". Участвовать в массовых акциях протеста отставной дипломат не собирается, потому что считает это эффектным, но не эффективным шагом: "Я человек известный - могу на демонстрацию выйти в первом ряду. Ну, кто-то восхитится… А толку?".

"Упущен момент, когда власть заколебалась"

Свое время Лещеня проводит за тем, что наблюдает за происходящим в стране и, как он выражается, пытается "делать свою политическую математику". "Уравнения пока складываются не сильно удачные", - делится бывший посол. Под "политической математикой" Лещеня подразумевает развитие ситуации в Беларуси, которое вызывает у него пессимизм.

Он считает, что "был упущен момент", когда "власть заколебалась" - таким моментом Лещеня называет акции протеста на крупных белорусских государственных предприятиях. "Когда человек на улице, можно сказать, что он безработный и наркоман, но когда он возвращается в цех, он представитель гегемона и опора власти", - отметил экс-посол.

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова на митинге, 19 июля

Как и его коллега, бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич, который тоже ушел из МИДа в знак протеста, Лещеня уверен, что лидерам протестного движения следовало объединить усилия с представителями рабочих коллективов крупных белорусских заводов. "Когда три грации (Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало. - Ред.) ездили по Беларуси, то теоретически, если бы с каждого третьего места у них был бы контакт с крупным заводом, то к выборам у них был бы уже самый настоящий координационный совет", - рассуждает Игорь Лещеня.

В настоящее время дипломат с тревогой наблюдает за тем, что, по его выражению, протестное движение оказалось "само по себе, а Координационный совет - сам по себе"; тогда как власти в этих условиях играют на обострение. "Если уж нарисовать (результаты выборов. - Ред.), то 80 процентов, если уж подавлять (протесты. - Ред.), то, насколько я слышал, уголовные дела завели только на тех, кто обидел омоновцев. Пока ситуация грустная. Пользуясь системой видеонаблюдения, власти выхватывают самых активных из толпы", - указывает бывший дипломат.

Похищение Колесниковой и "пожары на торфяниках"

Фактическое похищение и попытку выдворить члена Координационного совета по передаче власти Марию Колесникову он считает продолжением игры на обострение: "Поскольку у них (членов совета. - Ред.) не было критической поддержки, их по одному выщелкивают, скажем так".

Тем не менее значительная часть общества "уже не смирится с тем, что было", уверен экс-посол. Поэтому он исходит из того, что далее ситуация в Беларуси может развиваться по двум сценариям. "Совсем кончиться (протестное движение. - Ред.) не может. Либо временно уйдет вниз, либо будет провокация, после которой будут разговоры о пятой колонне. Беларусь была известна торфяниками, и белорусы знают, что такое пожары на торфяном болоте. Вы можете его сбить сверху, но внутри он будет тлеть", - заключил Лещеня.

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