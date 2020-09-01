Известный немецкий политик готова взять "шефство" над Колесниковой в случае ее заключения

Вице-председатель бундестага Клаудиа Рот требует от Лукашенко прояснить местонахождение Марии Колесниковой. Она намерена взять белорусскую оппозиционерку под опеку, если та будет надолго арестована.
Бывшая сопредседательница немецкой партии "зеленых" Клаудиа Рот (Claudia Roth) объявила, что намерена взять под опеку белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову в случае ее длительного заключения. "Она - лицо демократического движения в Беларуси, я выражаю ей огромную солидарность, ее необходимо поддерживать и защищать", - заявила немецкий политик в интервью агентству dpa во вторник, 8 сентября.
По словам Рот, если Колесникову лишат свободы на длительный срок по политическим мотивам, она как вице-председатель бундестага возьмет "шефство" над членом Координационного совета белорусской оппозиции. По данным офиса Клаудии Рот, подобная опека может быть организована через правозащитную организацию Libereco, которая борется за соблюдение прав человека в Беларуси и Украине.
Немецкий политик подчеркнула, что действия официального Минска против последней из оставшихся в стране лидеров белорусского демократического движения выявляют "беспринципность диктатора Лукашенко". По словам Рот, Лукашенко должен незамедлительно разъяснить, где и в каком состоянии находится Мария Колесникова. "Наша задача - показать Лукашенко, что мы внимательно следим и не будем молча принимать его бесчеловечные действия против собственного народа", - подчеркнула зампредседателя германского бундестага.
Одна из ближайших соратниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова была похищена 7 сентября в центре Минска. Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что она вместе с еще двумя членами Координационного совета белорусской оппозиции Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым уехали в Украину. Позднее в погранкомитете заявили, что она была задержана на границе.
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