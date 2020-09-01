Известный немецкий политик готова взять "шефство" над Колесниковой в случае ее заключения

Бывшая сопредседательница немецкой партии "зеленых" Клаудиа Рот (Claudia Roth) объявила, что намерена взять под опеку белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову в случае ее длительного заключения. "Она - лицо демократического движения в Беларуси, я выражаю ей огромную солидарность, ее необходимо поддерживать и защищать", - заявила немецкий политик в интервью агентству dpa во вторник, 8 сентября.

Клаудиа Рот

По словам Рот, если Колесникову лишат свободы на длительный срок по политическим мотивам, она как вице-председатель бундестага возьмет "шефство" над членом Координационного совета белорусской оппозиции. По данным офиса Клаудии Рот, подобная опека может быть организована через правозащитную организацию Libereco, которая борется за соблюдение прав человека в Беларуси и Украине.

"Беспринципность диктатора Лукашенко"

Немецкий политик подчеркнула, что действия официального Минска против последней из оставшихся в стране лидеров белорусского демократического движения выявляют "беспринципность диктатора Лукашенко". По словам Рот, Лукашенко должен незамедлительно разъяснить, где и в каком состоянии находится Мария Колесникова. "Наша задача - показать Лукашенко, что мы внимательно следим и не будем молча принимать его бесчеловечные действия против собственного народа", - подчеркнула зампредседателя германского бундестага.

Одна из ближайших соратниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова была похищена 7 сентября в центре Минска. Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что она вместе с еще двумя членами Координационного совета белорусской оппозиции Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым уехали в Украину. Позднее в погранкомитете заявили, что она была задержана на границе.

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