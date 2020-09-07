Брюссель ожидает от Минска немедленного освобождения политзаключенных

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил "непрекращающиеся произвольные аресты и задержания без объяснений по политическим мотивам" в Беларуси. Вечером в понедельник, 7 сентября, он опубликовал расширенное заявление на тему преследования оппозиционеров в этой стране. Члены Координационного совета Мария Колесникова, Ирина Сухий и Андрей Егоров, пресс-секретарь совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов, а также 633 участника мирного "Марша единства" 6 сентября были задержаны, указал Боррель. "Совершенно очевидно, что власти Беларуси продолжают запугивать и позволять запугивание граждан все более беззаконными способами, а также грубо нарушать свои внутренние законы и международные обязательства", - сказано в заявлении.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Евросоюз ожидает от белорусских властей немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам "до и после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа", а также прекращения политических преследований. ЕС наложит санкции на лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации результатов выборов, напомнил Боррель.

Брюссель также ожидает от Минска инклюзивного диалога с белорусским народом при полном уважении его демократических и основных прав. "Гражданское общество и участники дискуссий о будущем Беларуси, включая членов Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия", - говорится в тексте документа. Боррель также напомнил о верховенстве закона и необходимости проведения "тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений", чтобы привлечь виновных к ответственности.

Утром 7 сентября в центре Минска неизвестными была похищена Мария Колесникова. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно. На связь также весь день не выходят Иван Кравцов и Антон Родненков. Ирина Сухий и Андрей Егоров были задержаны 6 сентября. Егоров находится в изоляторе временного содержания в Жодино, а Ирина Сухий – в изоляторе на улице Окрестина.

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