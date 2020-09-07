 Госпогранкомитет Беларуси сообщил о выезде Колесниковой из страны | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.09.2020

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Беларусь

Госпогранкомитет Беларуси сообщил о выезде Колесниковой из страны

Члены КС Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Украине, заявил представитель Госпогранкомитета изданию tut.by.

Член КС Мария Колесникова

Мария Колесникова

Госпогранкомитет Беларуси сообщил о выезде с территории этой страны членов Координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова, Ивана Кравцова и Марии Колесниковой. Они "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины", заявил во вторник, 8 сентября, порталу tut.by официальный представитель комитета Антон Бычковский. По его словам, все трое перешли границу в тот же день "в начале пятого утра" в пункте пропуска "Александровка".

ГосСМИ заявили о задержании Колесниковой

Между тем белорусские государственные СМИ утверждают, что Колесникову задержали при попытке пересечь границу. Телеканал "Беларусь 1" заявил о "попытке побега Марии Колесниковой и ее ближайших соратников". Они якобы прошли пограничный и таможенный контроль на пограничном пункте, а затем при осмотре автомобиля не подчинились требованию сотрудника и попытались скрыться. Колесникова была задержана, а двое мужчин скрылись на территории Украины, ведутся их поиски, сообщается в новостном выпуске телеканала.

Агентство БелТА тоже пишет о задержании Колесниковой. "Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - указало агентство в Telegram. В Госпогранкомитете эти данные не подтвердили и указали, что пограничный контроль прошли все три члена КС.

Колесникова не собиралась уезжать из Беларуси

В свою очередь в Координационном совете указали, что Колесникова, Родненков и Кравцов не собирались покидать Беларусь. "Много странного в этой истории, озвученного белорусским телевидением. Ни у кого из них намерений уезжать из страны не было. Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не уедет", - заявил ТАСС член Координационного совета Максим Знак.

Накануне утром в центре Минска неизвестными была похищена одна из ближайших соратниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова, о ее местонахождении до сих пор ничего не было известно. Весь день на связь не выходили также Иван Кравцов и Антон Родненков.

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