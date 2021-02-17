Что говорят в Германии о суде над Виктором Бабарико

В Минске в среду, 17 февраля, начался уголовный процесс против бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, который был арестован летом 2020 года после того, как попытался выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Беларуси. Комментируя процесс, немецкие политики призывают "немедленно освободить" Бабарико и других белорусских политзаключенных.

"Евросоюз должен ясно дать понять, на чьей он стороне"

"Мы призываем режим Лукашенко немедленно освободить Бабарико и еще более 220 политических заключенных. По моему мнению, Лукашенко просто хочет последовательно устранить любого конкурента, который может представлять для него серьезную угрозу, такова цель этого процесса", - считает депутат фракции "Союз-90"/"зеленые" в германском бундестаге Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin).

По мнению политика, суд над Виктором Бабарико - "чисто показательный процесс, который служит тому, чтобы устранить этого политического противника Лукашенко". "Я не рассчитываю на честный процесс. Уже арест Бабарико до выборов был и остается фарсом", - подчеркнул он.

Представитель "зеленых" не исключил ужесточения санкций против белорусских властей и призвал Евросоюз занять более четкую позицию в отношении официального Минска. "Санкции, которые Евросоюз в конце концов ввел против белорусского режима после нескольких месяцев задержки, как раз предусмотрены для таких случаев. Конечно, надо смотреть, каких еще причастных лиц при необходимости следует включить в санкционный список. Евросоюз должен ясно дать понять, на чьей он стороне, и послать четкий сигнал политическим заключенным в Беларуси, что мы о них думаем и что они не одиноки", - заявил Мануэль Саррацин.

Обвинение Бабарико показывает нервозность Лукашенко

"Официальные обвинения, предъявленных сопернику Лукашенко, (,,,) очевидно сконструированы. Они наглядно демонстрируют, как нервничает Лукашенко и как он использует послушную юстицию, чтобы устранить своих противников", - считает эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции правящего в ФРГ блока консервативных партий ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt).

По его словам, Германия и ЕС будут "внимательно следить за этим показательным процессом, несмотря на его ожидаемый исход". "Мы не должны прекращать поддерживать смелых людей в Беларуси на пути к демократическим переменам", - подчеркнул политик.

Хардт также отметил, что жители Беларуси заслуживают, чтобы Германия и ЕС "еще больше, чем раньше, поддерживали их стремление к свободному и демократическому обществу". С его точки зрения, важным сигналом в этом отношении является то, что теперь граждане Беларуси, имеющие временный вид на жительство в Германии, могут надеяться на его продление.

"Демонстрация силы со стороны Лукашенко"

Процессы против Бабарико и других политических заключенных осуждает и эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt).

"Провозгласивший себя президентом Лукашенко делает все возможное, чтобы ослабить оппозицию, - подчеркивает она. - Обыски в независимых белорусских СМИ и НКО имеют целью предотвратить координацию новых акций протеста и заставить замолчать тех, кто критикует нарушения прав человека в Беларуси. И сегодняшние показательные процессы против Виктора Бабарико и журналисток Дарьи Чульцовой и Катерины Бахваловой - чистая демонстрация силы со стороны Лукашенко".

Депутат бундестага Оливер Качмарек (Oliver Kaczmarek), зампредседателя германо-белорусской парламентской группы раскритиковал существование политзаключенных в Беларуси, добавив, что многие европейские, в том числе и немецкие, депутаты "взяли на себя опекунство" над ними. "Наше требование - немедленное прекращение насилия, освобождение политзаключенных и начало диалога о том, когда в Беларуси, наконец, могут быть проведены справедливые и свободные выборы", - подчеркнул представитель германо-белорусской парламентской группы.

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