Что говорят в Германии о суде над Виктором Бабарико
"Чисто показательный процесс", "фарс", призванный устранить конкурента Лукашенко. Так немецкие политики комментируют начавшийся в Минске суд над экс-руководителем "Белгазпромбанка" Виктором Бабарико.
Судебный процесс над Виктором Бабарико
В Минске в среду, 17 февраля, начался уголовный процесс против бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, который был арестован летом 2020 года после того, как попытался выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Беларуси. Комментируя процесс, немецкие политики призывают "немедленно освободить" Бабарико и других белорусских политзаключенных.
"Евросоюз должен ясно дать понять, на чьей он стороне"
"Мы призываем режим Лукашенко немедленно освободить Бабарико и еще более 220 политических заключенных. По моему мнению, Лукашенко просто хочет последовательно устранить любого конкурента, который может представлять для него серьезную угрозу, такова цель этого процесса", - считает депутат фракции "Союз-90"/"зеленые" в германском бундестаге Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin).
По мнению политика, суд над Виктором Бабарико - "чисто показательный процесс, который служит тому, чтобы устранить этого политического противника Лукашенко". "Я не рассчитываю на честный процесс. Уже арест Бабарико до выборов был и остается фарсом", - подчеркнул он.
Представитель "зеленых" не исключил ужесточения санкций против белорусских властей и призвал Евросоюз занять более четкую позицию в отношении официального Минска. "Санкции, которые Евросоюз в конце концов ввел против белорусского режима после нескольких месяцев задержки, как раз предусмотрены для таких случаев. Конечно, надо смотреть, каких еще причастных лиц при необходимости следует включить в санкционный список. Евросоюз должен ясно дать понять, на чьей он стороне, и послать четкий сигнал политическим заключенным в Беларуси, что мы о них думаем и что они не одиноки", - заявил Мануэль Саррацин.
Обвинение Бабарико показывает нервозность Лукашенко
"Официальные обвинения, предъявленных сопернику Лукашенко, (,,,) очевидно сконструированы. Они наглядно демонстрируют, как нервничает Лукашенко и как он использует послушную юстицию, чтобы устранить своих противников", - считает эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции правящего в ФРГ блока консервативных партий ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt).
По его словам, Германия и ЕС будут "внимательно следить за этим показательным процессом, несмотря на его ожидаемый исход". "Мы не должны прекращать поддерживать смелых людей в Беларуси на пути к демократическим переменам", - подчеркнул политик.
Хардт также отметил, что жители Беларуси заслуживают, чтобы Германия и ЕС "еще больше, чем раньше, поддерживали их стремление к свободному и демократическому обществу". С его точки зрения, важным сигналом в этом отношении является то, что теперь граждане Беларуси, имеющие временный вид на жительство в Германии, могут надеяться на его продление.
"Демонстрация силы со стороны Лукашенко"
Процессы против Бабарико и других политических заключенных осуждает и эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt).
"Провозгласивший себя президентом Лукашенко делает все возможное, чтобы ослабить оппозицию, - подчеркивает она. - Обыски в независимых белорусских СМИ и НКО имеют целью предотвратить координацию новых акций протеста и заставить замолчать тех, кто критикует нарушения прав человека в Беларуси. И сегодняшние показательные процессы против Виктора Бабарико и журналисток Дарьи Чульцовой и Катерины Бахваловой - чистая демонстрация силы со стороны Лукашенко".
Депутат бундестага Оливер Качмарек (Oliver Kaczmarek), зампредседателя германо-белорусской парламентской группы раскритиковал существование политзаключенных в Беларуси, добавив, что многие европейские, в том числе и немецкие, депутаты "взяли на себя опекунство" над ними. "Наше требование - немедленное прекращение насилия, освобождение политзаключенных и начало диалога о том, когда в Беларуси, наконец, могут быть проведены справедливые и свободные выборы", - подчеркнул представитель германо-белорусской парламентской группы.
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Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 200 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз
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