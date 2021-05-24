Глава Ryanair: Посадка самолета в Минске - "поддерживаемый государством угон"

Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с принудительной посадкой в Минске самолета, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс, и задержанием находившегося на борту журналиста и блогера Романа Протасевича "случаем поддерживаемого государством угона, (…) поддерживаемого государством пиратства". Об этом он заявил в понедельник, 24 мая, в эфире ирландской радиостанции Newstalk.

По его словам, на борту рейса FR4978, очевидно, находились агенты белорусского КГБ. "Мы предполагаем, что несколько агентов КГБ покинули борт в аэропорту (в Минске. - Ред.), - отметил О'Лири. - Похоже, что похищение журналиста и его спутницы было целью властей".

Глава лоукостера назвал "очень тревожным" то, что персонал и пассажиры самолета в течение нескольких часов удерживались вооруженными людьми, и похвалил экипаж лайнера за "феноменальную работу".

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни призвал ЕС дать "очень ясный ответ" на произошедшее. Руководство Беларуси не имеет демократической легитимности и ведет себя как диктатура, заявил он телерадиокомпании RTÉ.

В Минске говорят о намеренной политизации

В белорусском МИД заявляют о "намеренной политизации" ситуации с посадкой в Минске самолета Ryanair. "Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", - говорится в сообщении пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза.

Задержание Романа Протасевича

Самолет лоукостера Ryanair 23 мая совершал регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины - Вильнюс. На борту лайнера находился оппозиционный блогер Роман Протасевич. Самолет совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу Александра Лукашенко.

В феврале стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича - сооснователя и тогдашнего главного редактора популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Гостелевидение Беларуси подтвердило факт задержания Романа Протасевича.

Приземление в Минске самолета, выполнявшего международный рейс, резко осудили в Германии, Евросоюзе, США и НАТО. Инцидент станет одной из основных тем на саммите ЕС, открывающемся в Брюсселе 24 мая.

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