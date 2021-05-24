 Amnesty: Посадка в Минске самолета с Протасевичем - акт воздушного пиратства | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.05.2021

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Беларусь

Amnesty: Посадка в Минске самолета с Протасевичем - акт воздушного пиратства

Власти Беларуси использовали ложную угрозу взрыва, чтобы приземлить самолет, летевший из одной страны ЕС в другую. Единственной целью Минска было задержание критически настроенного журналиста Протасевича, заявила AI.

Белорусский блогер Роман Протасевич

Белорусский блогер Роман Протасевич

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) назвала актом воздушного пиратства ложное сообщение о минировании с целью приземления в Минске пассажирского самолета Ryanair и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. "Нет сомнений в том, что белорусские власти использовали ложную угрозу взрыва и истребитель МиГ, чтобы заставить приземлиться самолет, летевший из одной страны Евросоюза в другую, причем это было сделано с очевидной единственной целью - задержать уехавшего из страны критически настроенного журналиста, которого они очень хотели заставить замолчать", - заявила директор AI по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс в понедельник, 24 мая.

"Хотя это звучит как сценарий к голливудскому фильму, на самом деле это реальность, и реальность этого очевидного акта воздушного пиратства пугает. Евросоюз и остальной мир должны незамедлительно отреагировать и призвать к немедленному освобождению Романа Протасевича. Ему должно быть разрешено покинуть Беларусь и отправиться в страну по своему выбору", - подчеркнула Стразерс.

Задержание Романа Протасевича

Самолет лоукостера Ryanair 23 мая совершал регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины - Вильнюс. На борту лайнера находился оппозиционный блогер Роман Протасевич. Самолет совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу Александра Лукашенко.

В феврале стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича - основателя и тогдашнего главного редактора популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Гостелевидение Беларуси подтвердило факт задержания Романа Протасевича.

Приземление в Минске самолета, выполнявшего международный рейс, резко осудили в Германии, Евросоюзе, США и НАТО. Инцидент станет одной из основных тем на саммите ЕС, открывающемся в Брюсселе 24 мая.

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    Автор: Янина Мороз


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