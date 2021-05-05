Как белорусские власти пытаются "закрыть рот" правозащитникам
Массовые нарушения прав человека в Беларуси и постоянное давление властей на тех, кто с этим борется, сильно затрудняет работу правозащитных организаций в стране. Но они не думают сдаваться.
Белорусские власти усиливают давление на местных правозащитников. Некоторые из них оказались в заключении или стали фигурантами уголовных дел, кто-то был вынужден уехать из страны. Тем не менее парализовать работу правозащитных организаций не удалось. DW - с подробностями.
"Это работа в условиях войны"
"Это работа в условиях войны. Мы пытаемся найти баланс между защитой прав человека и тем, чтобы самим не попасть за решетку, - признается Янина, сотрудница белорусской правозащитной организации Human constanta. - Риторика госорганов сводится к тому, что правозащитники - это какие-то деструктивные деятели, которые поддерживают массовые беспорядки. Хотя это нонсенс".
Собеседница DW c сожалением констатирует, что из-за давления и угроз со стороны властей, которые белорусские правозащитники ощущают ежедневно, многим ее коллегам пришлось уехать за рубеж: "Мы постоянно чувствуем давление, видим, как задерживают волонтеров правозащитных организаций, несколько правозащитников уже сидят по разным надуманным обвинениям. Любое действие сейчас может быть расценено как антигосударственное, антиправовое".
Human constanta сотрудничает с международными правозащитными организациями, занимается исследованием и фиксированием того, что происходит в Беларуси в сфере регулирования интернета. Также правозащитники работают с иностранцами, которых по политическим мотивам депортируют из Беларуси, и людьми, против которых были возбуждены дела по "экстремистским" статьям УК.
"Наша деятельность стала предметом уголовного дела"
Сами правозащитники также становятся фигурантами уголовных дел. "Мы понимаем, что наша деятельность стала либо предметом отдельного уголовного дела, либо общего дела против белорусских правозащитников. Мы с коллегами и часть документаторов вынуждены были покинуть страну", - делится с DW представительница Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси Виктория Федорова. Комитет был создан белорусскими и иностранными правозащитниками для фиксирования и расследования пыток, которым подверглись участники мирных акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов.
Правозащитники документируют показания людей, подвергшихся пыткам в Беларуси
"9 марта к одному из наших волонтеров вломились силовики и фактически выбивали у него пароли к девайсам, после чего он был задержан якобы за участие в несанкционированном массовом мероприятии, получил 25 суток, но по их истечении так и не вышел на свободу", - рассказывает Федорова. Затем, по ее словам, последовал обыск у правозащитницы Эниры Броницкой, а Татьяна Гацура-Яворская, правозащитница и директор просветительско-социального общественного объединения "Звено", являющегося сооснователем комитета, провела в заключении 10 дней и до сих пор является фигуранткой уголовного дела.
Несмотря на давление, правозащитники продолжают документировать показания людей, подвергшихся пыткам в Беларуси. Уже известно около 1100 случаев, каждый месяц это цифра растет. "Нельзя сказать, что пытки закончились в августе. Люди, которые сейчас выходят из изоляторов, рассказывают, какие особые условия там создают для "политических", - говорит Федорова.
"Сталинская реакция правит бал"
"Мы практически находимся в ситуации еще не военного, но уже чрезвычайного положения, когда общество лишено элементарных прав, когда не работает правовая система", - заявил на онлайн пресс-конференции, посвященной 25-летию правозащитного центра "Весна", его руководитель Алесь Беляцкий. Он также напомнил, что четверо коллег "Весны" - Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица - сейчас находятся в заключении. Самого Беляцкого также вызывали на допрос по делу о "подготовке лиц для участия в противоправных действиях".
Валентин Стефанович
Юрист и правозащитник Валентин Стефанович указал, что нынешний кризис с соблюдением прав человека в Беларуси начался еще в мае прошлого года, совпав со стартом президентской компании. Уже тогда, по его словам, было несколько десятков политзаключенных, в том числе самих участников избирательной компании, людей, которые выдвигались в качестве кандидатов, членов их инициативных групп, известных блогеров.
"Репрессии не ограничиваются только уголовным или административным преследованием, это и увольнения с работы, отчисления студентов - то есть задействована фактически вся государственная машина", - констатировал Стефанович. Самый жесткий из применяемых методов, считает правозащитник, - политически мотивированное уголовное преследование. В свою очередь, Алесь Беляцкий подчеркнул, что, несмотря на то, что в Беларуси "махровая, фактически сталинская реакция правит бал", властям не удастся "закрыть рот" правозащитникам.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 300 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.