Как белорусские власти пытаются "закрыть рот" правозащитникам

Белорусские власти усиливают давление на местных правозащитников. Некоторые из них оказались в заключении или стали фигурантами уголовных дел, кто-то был вынужден уехать из страны. Тем не менее парализовать работу правозащитных организаций не удалось. DW - с подробностями.

"Это работа в условиях войны"

"Это работа в условиях войны. Мы пытаемся найти баланс между защитой прав человека и тем, чтобы самим не попасть за решетку, - признается Янина, сотрудница белорусской правозащитной организации Human constanta. - Риторика госорганов сводится к тому, что правозащитники - это какие-то деструктивные деятели, которые поддерживают массовые беспорядки. Хотя это нонсенс".

Собеседница DW c сожалением констатирует, что из-за давления и угроз со стороны властей, которые белорусские правозащитники ощущают ежедневно, многим ее коллегам пришлось уехать за рубеж: "Мы постоянно чувствуем давление, видим, как задерживают волонтеров правозащитных организаций, несколько правозащитников уже сидят по разным надуманным обвинениям. Любое действие сейчас может быть расценено как антигосударственное, антиправовое".

Human constanta сотрудничает с международными правозащитными организациями, занимается исследованием и фиксированием того, что происходит в Беларуси в сфере регулирования интернета. Также правозащитники работают с иностранцами, которых по политическим мотивам депортируют из Беларуси, и людьми, против которых были возбуждены дела по "экстремистским" статьям УК.

"Наша деятельность стала предметом уголовного дела"

Сами правозащитники также становятся фигурантами уголовных дел. "Мы понимаем, что наша деятельность стала либо предметом отдельного уголовного дела, либо общего дела против белорусских правозащитников. Мы с коллегами и часть документаторов вынуждены были покинуть страну", - делится с DW представительница Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси Виктория Федорова. Комитет был создан белорусскими и иностранными правозащитниками для фиксирования и расследования пыток, которым подверглись участники мирных акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов.

Правозащитники документируют показания людей, подвергшихся пыткам в Беларуси

"9 марта к одному из наших волонтеров вломились силовики и фактически выбивали у него пароли к девайсам, после чего он был задержан якобы за участие в несанкционированном массовом мероприятии, получил 25 суток, но по их истечении так и не вышел на свободу", - рассказывает Федорова. Затем, по ее словам, последовал обыск у правозащитницы Эниры Броницкой, а Татьяна Гацура-Яворская, правозащитница и директор просветительско-социального общественного объединения "Звено", являющегося сооснователем комитета, провела в заключении 10 дней и до сих пор является фигуранткой уголовного дела.

Несмотря на давление, правозащитники продолжают документировать показания людей, подвергшихся пыткам в Беларуси. Уже известно около 1100 случаев, каждый месяц это цифра растет. "Нельзя сказать, что пытки закончились в августе. Люди, которые сейчас выходят из изоляторов, рассказывают, какие особые условия там создают для "политических", - говорит Федорова.

"Сталинская реакция правит бал"

"Мы практически находимся в ситуации еще не военного, но уже чрезвычайного положения, когда общество лишено элементарных прав, когда не работает правовая система", - заявил на онлайн пресс-конференции, посвященной 25-летию правозащитного центра "Весна", его руководитель Алесь Беляцкий. Он также напомнил, что четверо коллег "Весны" - Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица - сейчас находятся в заключении. Самого Беляцкого также вызывали на допрос по делу о "подготовке лиц для участия в противоправных действиях".

Валентин Стефанович

Юрист и правозащитник Валентин Стефанович указал, что нынешний кризис с соблюдением прав человека в Беларуси начался еще в мае прошлого года, совпав со стартом президентской компании. Уже тогда, по его словам, было несколько десятков политзаключенных, в том числе самих участников избирательной компании, людей, которые выдвигались в качестве кандидатов, членов их инициативных групп, известных блогеров.

"Репрессии не ограничиваются только уголовным или административным преследованием, это и увольнения с работы, отчисления студентов - то есть задействована фактически вся государственная машина", - констатировал Стефанович. Самый жесткий из применяемых методов, считает правозащитник, - политически мотивированное уголовное преследование.

В свою очередь, Алесь Беляцкий подчеркнул, что, несмотря на то, что в Беларуси "махровая, фактически сталинская реакция правит бал", властям не удастся "закрыть рот" правозащитникам.

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