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Марфа Рабкова
Фото: Privat

Марфа Рабкова

Марфа Рабкова - белорусская правозащитница, координатор волонтерской службы "Вясны".

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Контекст

Ольга Шпарага

В ФРГ издали книгу с письмами политзаключенных белорусок

В ФРГ издали книгу с письмами политзаключенных белорусок

На немецкий язык перевели послания, интервью, выступления в суде женщин, которые после протестов оказались в тюрьме.
Общество20 декабря 2023 г.
Заключенный показывает знак победы

Лукашенко уйдет, а "Весна" останется

Лукашенко уйдет, а "Весна" останется

Белорусские власти не достигли ни одной своей цели, преследуя правозащитный центр "Весна", уверен Александр Бураков.
Александр Бураков, корреспондент DW
Александр Бураков
Комментарий
Политика26 апреля 2022 г.
Belarus Minsk | Unruhen | Proteste

Как политзаключенные Беларуси встретили Новый год

Как политзаключенные Беларуси встретили Новый год

Встретить Новый год за решеткой пришлось почти тысяче белорусских политзаключенных. Их истории.
Права человека14 января 2022 г.
Марфа Рабкова, фото из архива

Правозащитница год в тюрьме: история Марфы Рабковой

Правозащитница год в тюрьме: история Марфы Рабковой

DW беседовала с коллегами и близкими правозащитницы из центра "Весна", арестованной более года назад.
Права человека22 сентября 2021 г.