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Фото: Privat
Марфа Рабкова
Марфа Рабкова - белорусская правозащитница, координатор волонтерской службы "Вясны".
Пропустить раздел Контекст
Контекст
В ФРГ издали книгу с письмами политзаключенных белорусок
В ФРГ издали книгу с письмами политзаключенных белорусок
На немецкий язык перевели послания, интервью, выступления в суде женщин, которые после протестов оказались в тюрьме.
Общество
20.12.2023
20 декабря 2023 г.
Лукашенко уйдет, а "Весна" останется
Лукашенко уйдет, а "Весна" останется
Белорусские власти не достигли ни одной своей цели, преследуя правозащитный центр "Весна", уверен Александр Бураков.
Александр Бураков
Комментарий
Политика
26.04.2022
26 апреля 2022 г.
Как политзаключенные Беларуси встретили Новый год
Как политзаключенные Беларуси встретили Новый год
Встретить Новый год за решеткой пришлось почти тысяче белорусских политзаключенных. Их истории.
Права человека
14.01.2022
14 января 2022 г.
Правозащитница год в тюрьме: история Марфы Рабковой
Правозащитница год в тюрьме: история Марфы Рабковой
DW беседовала с коллегами и близкими правозащитницы из центра "Весна", арестованной более года назад.
Права человека
22.09.2021
22 сентября 2021 г.
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