Комментарий: Лукашенко уйдет, а "Весна" останется

Белорусский правозащитный центр "Весна" празднует свое 26-летие. В прошлом году, когда у нее был юбилей, всем, кто имел хоть какое-то отношение к слову "Весна" вместо ярких речей в честь организации, которая за четверть века стала неотъемлемой частью гражданского общества, пришлось слушать вопросы следователей, издевки сотрудников ГУБОПиК, а перед тем - стук в дверь бойцов ОМОН. Вместо банкета "весновцы" занимались срочной релокацией - сегодня они работают из Германии, Израиля, Литвы, Польши, Украины, Грузии.

Через год после тех событий у организации снова эффективно работает руководящая Рада (Совет) - хотя она временная и находится за рубежом, снова ведется тщательный мониторинг задержаний и арестов, а решения по признанию арестованных граждан политзаключенными принимаются вовремя после скрупулезного изучения кейсов. Более того, целиком восстановлена работа в регионах, а количество волонтеров-фиксеров внутри страны только увеличилось.

Преследование "Весны" - ОМОН, ГУБОПиК, СК

Хорошо помню первый день разгрома, как тогда казалось властям, крупнейшей правозащитной организации страны. В тот день обыски прошли более, чем по 40 адресам правозащитников и журналистов. Это было начало. Утром 16 февраля 2021 года омоновцы выключили электричество на всей лестничной клетке, чтобы перестали работать все электроприборы и стали колотить в мою дверь. Через полчаса физических действий силы видимо иссякли, бойцы ретировались, оставив у соседей засаду из трех сотрудников ГУБОПиК. Я дверь так и не открыл.

Александр Бураков

Через день ГУБОПиК с понятыми впятером все же ввалились в мою квартиру, чтобы показательно устроить разгром под видом обыска. Когда они с санкции прокурора стали стягивать чехлы с мебели и демонстративно подбрасывать их вверх, стало ясно, что в реальности никто ничего не ищет, а их командир в конце визита сделал несколько фото на смартфон и отправил кому-то для отчета. Так я стал свидетелем по "делу Весны".

Для всех, кто по нему проходит - а их количество приближается уже к тысяче - есть четыре этапа: сперва двери квартир штурмует ОМОН, позже людей терроризирует ГУБОПиК, но на самом деле все изъятое потом оседает в Следственном комитете, где и решается судьба задержанного - домой или в СИЗО. Допросы там ведут люди поумнее, но очень циничные.

На тот момент в тюрьме уже находился руководитель гомельского офиса "Весны" Леонид Судаленко и его помощница Татьяна Ласица. Следователь Андрей Шетько все пытался добиться от меня ясности, знаю ли я этих "преступников", и ответить пришлось набором публикаций DW. Например, пришлось пояснить, что Леонид Судаленко, ставший лауреатом престижной французской премии "Свобода-Равенство-Братство" воспринимается обществом как герой, и следователь из "доброго полицейского" сразу превратился в злого.

Белорусский режим берет заложников

Еще до ареста Судаленко в заложниках у белорусского режима находились координатор волонтерской службы "Весны" Марфа Рабкова и волонтер Андрей Чепюк. Их задержали через месяц после президентских выборов-2020, которые Александр Лукашенко так и не может выиграть до сих пор. Обвинение сперва выглядело натянутым - участие в массовых беспорядках. А позже в случае Марфы оно стало очевидно безумным - девушку, которой всего 27 лет, судят по одиннадцати статьям Уголовного кодекса и ей грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы дела составляют 160 томов, суд начался буквально вчера, 25 апреля.

Таков фон, на котором "Весна" продолжила работать, и сегодня можно раскрыть один из секретов. Релоканты вспоминают уникальное чутье основателя и руководителя организации Алеся Беляцкого, который к новому 2021 году уже понимал, куда движется белорусский режим и предвидел удар. Хотя большинство его коллег было не готово к такому повороту, часть офиса незаметно переехала за пределы страны, и его работа не остановилась ни на минуту.

Считается, что у Александра Лукашенко есть уникальный политический опыт. Но не у него одного. "Весна" берет свое начало в 1996 году, до сих пор в названии сайта правозащитного центра "spring96" осталась отсылка к году рождения. Дата 26 апреля - особая. После взрыва на Чернобыльской АЭС в этот день в 1986 году жизнь белорусов сильно изменилась. Радиационное загрязнение многих сделало переселенцами, тысячи людей погибли либо умерли в первый год от лучевой болезни. Память о трагедии народ решил хранить в ежегодных массовых акциях под названием "Чернобыльский шлях".

Лукашенко уйдет, а "Весна" останется

Первое такое траурное шествие состоялось в 1996 году, на центральных улицах Минска собралось 50 тысяч человек. Когда дорогу колонне преградил ОМОН, весь мир впервые увидел перевернутые машины милиции и окровавленных людей в центре белорусской столицы. Шествие было жестоко разогнано, а сотни людей оказались за решеткой.

Арестованным и их семьям стали помогать сами участники акции - так и начало формироваться белорусское правозащитное движение. Через три года ПЦ "Весна"уже был зарегистрирован как общественное объединение с центром в Минске и отделениями во всех крупных городах Беларуси. Но власти лишили организацию регистрации уже к концу 2003 года, не простили наблюдение за выборами, результаты которых не признают ни ЕС, ни США.

Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович стояли у истоков создания "Весны", их политическому опыту можно только позавидовать. В июле прошлого они были арестованы, что вызвало шок. Шок от того, что они до последнего сами оставались в Минске. На данный момент семь человек из "Весны" остаются в тюрьме, остальные проходят по разным статьям УК. Но всем очевидно, что репрессии не дали результата, на который власти рассчитывали. Лукашенко долго и мучительно уходит, а "Весна" остается. С Днем рождения!

Автор: Александр Бураков, обозреватель DW

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